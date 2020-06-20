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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6340634163426343 Додано: Нед 21 чер, 2020 11:27 Будивельник

Ага))

Ну популисты так и отстаивают интересы пенсов и пр.))

Жги ещё... Об отстаивающих интересы пенсов и пр. в парламенте.

В реале дальше популистских обещаний в период выборов дело не идёт.

То, что пенсы и пр. участвуют в выборах (и даже выбирают), отнюдь не означает обязательности наличия отстаивания их интересов избранным.

И забавный тебе факт -- предприниматели тоже голосовали и за ПО в 14-ом, и за ЗЕ в 19-ом. А не за своего представителя их интересов.



Об этом ключевом -- что сами власть имущие не имеют желания и цели более активно создавать благоприятные для развития предпринимательства условия, я тебе толкую.



"Чи не так?" (а й и у авiацiї) -- не, не так.

Я не знаю, откуда у тебя такой вывод после прочитанного возник.

Ты опять придумал что-то то своё. Да ещё взял приписал, что я твердо в этом убеждён.

С моей стороны подобного и близко не было.



Повторюсь: лучше представь - закрой свои кафе и расскажи, что изменится.



И попробуй запоминать инфо, а не повторять свое ошибочное. Я не виховував. Вихованням занимаются курсовые офицеры. Каждый занимается своей частью дела. И отвечает за неё. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 чер, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23146 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 11:55 detroytred

Бла-бла-бла....

Твоя позиція

Спочатку створення умов - а потім зявляться люди які в цих умовах щасливо заживуть..



Моя позиція

Спочатку зявляються люди ,які обростають жирком, гуртуються в группу по інтересам - а вже потім ,після проведення цією групою в керівництво Держави своїх агентів впливу - для цієї групи Держава створює умови.

Простий приклад

Цар Микола 2 - не створював умов для того ,щоб передати свою владу ВІЛу

Генсек Горбачов - не створював умов, щоб розвалити СРСР



Після вищенаписаного

Якщо людина яка все життя отримувала- заявляє що ті хто все життя дотували його - не повинні вчитись....

То про який суспільний мир в Державі може йтись?

Якщо 70% населення в підприємництві бачать тільки барих і злодіїв - то хто піде в Підприємці

Якщо 70% бачать що підприємці багатші від них ,але при цьому забувають усвідомити

а - перших10-15 років ,підприємці працюють в 3-5 разів більше .але витрачають на себе так само .а подекуди й менше ніж середньостатистичний найнятий



По розумінню часових відрізків

Монголія і Японія- капіталістичні країни

Хтось ризикне припустити ,що закони Японії перетворять Монголію в подобу Японії?

Румунія і Швейцарія - капіталістичні країни

Хтось ризикне припустити ,що на референдумі про безумовиний прибуток 1000євро в місяць - румуни проголосують так само як швейцарці?



Тому

Те що добре для Польщі-з її розвинутим підприємницьким середовищем - не спрацює в Україні сьогодні...але після того ,як рівень підприємництва підніметься до рівня Польщі 2000 року.. то і в Україні почнуть працювати (ефективно) аналоги польських законів 2000 року..

При цьому

У нас є перевага

Ми зможемо не проводити експерименти , від яких відмовились поляки(бо переконались у їх неефективності) і це дає нам певну часову фору.

Тому ми наздоганяємо...

Але дейтройти ,своїми базіканнями про керуючу силу управлінця...розслабляють тих ,хто повинен сам стати управлінцем.

Людина створіння багатогранне і однією з її граней є ...лінь і впертість

Якщо людина припускає що за неї хтось зробить -на перше місце вийде лінь ,на друге впертість(тобто лінуватись вона буде до останньогго)

Якщо людина зрозуміє що впиратись в лінь це бути люмпеном і прирікти своїх дітей на бідність - вона міняється і починає дригаючи лапками збивати масло в глечику з сметаною(Україна сьогодні це глечик з сметаною ,але якщо не рухатись - потонеш) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23132 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2368 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 12:21 Будильник

У тебя сложности с чтением.

Не умови и счастливо заживут, а благоприятные умови и более быстро будут развиваться-расти в этих умовах.



Сначала создаются условия...

Потом в этих условиях изменяется поведение людей.

Именно цар Микола своими действиями и бездействиями создал условия для появления и развития большевизма.

А мог бы -- только переходом к буржуазии.



Генсек Горбачев не создал умов для продолжения агонизирования совка.



Я не заявлял, что не должны учиться.

Читай, шевеля губами.

Я указал, что допустимо не учиться специально. Допустимо.

Но естественно, что лучше учиться.

Но для этого не 5 летние выши, как для лейтенантов, а курсы и книги аля Киосаки и т.п.

Во всем мире так.



Представляешь: американская администрация собственно и сделала современную Японию, а без этого фактора вполне вероятно, что ещё долго они б в полуфеодализме болтались.

Точнее эволюционно по-твоему десятки років чекали))





Да-да)) моё влияние сильно.

Наоборот, народу вливают в уши, что бери и работай краше и Украина расцветёт.

Народ и так работает. Обычные обыватели. В соответствии с имеющимися условиями.

Хреновато работают управленцы...

Поэтому МВФы, Кахи и пр. советуют им. Как менять условия в рынке.

А не убеждать людей работать краще или чекати. detroytred

Повідомлень: 23146 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 12:27 detroytred написав: Сначала создаются условия...

Потом в этих условиях изменяется поведение людей. Сначала создаются условия...Потом в этих условиях изменяется поведение людей. Скажи мені

Хто створив умови для мене ? А для 1 млн таких як я?Хто проводив для нас курси вчення кіосакі? Брежнєв?Горбачєв?Кравчук?

Якщо ніхто - то я ( і 1 млн інших)ще не зявивилися?

Чи ти недоумок і пісяєш проти вітру, розповідаючи всім що на дворі дощик-бо ти мокрий з ніг до голови?



ПС

1 Я не закликаю всіх брати лопати,тим більше що 70% для цього не підходять розумово/морально/ментально

2 Я закликаю плюнути й розтерти на висери бувших совків.які нічого не робили колись і не можуть усвідомити що ні за них .ні за їх дітей -ніхто нічого не буде робити й сьогодні

3 Я прошу(пропоную) всім сьогоднішнім,які тільки починають свій шлях - спробувати себе в підприємництві, кожного року в світ особистої відповідальності за своє( і своєї сіиї) майбутнє входить 280000-350000 осіб

4 При цьому, замість кисейних рік-молочних берегів, я пропоную їм вивчити лдосвід тих підприємців.які вже відбулись

а - перших 10 років ви будете пахати в рази більше-а їсти так само як і пенсіонер дейтрой

б - Ваш виграш чітко проявиться після того .як Вам стукне 45+

в - з 50+ ,Ви зможете перебувати на курорті 2 тижні в місяці,без втрат для власного бізнесу

г - Вашим дітям буде на порядок краще ніж Вам.адже коли Ви будете на курорті - вони будуть контролювати Ваш бізнес..а значить оминуть перших десять років мук. Скажи меніХто створив умови для мене ? А для 1 млн таких як я?Хто проводив для нас курси вчення кіосакі? Брежнєв?Горбачєв?Кравчук?Якщо ніхто - то я ( і 1 млн інших)ще не зявивилися?Чи ти недоумок і пісяєш проти вітру, розповідаючи всім що на дворі дощик-бо ти мокрий з ніг до голови?ПС1 Я не закликаю всіх брати лопати,тим більше що 70% для цього не підходять розумово/морально/ментально2 Я закликаю плюнути й розтерти на висери бувших совків.які нічого не робили колись і не можуть усвідомити що ні за них .ні за їх дітей -ніхто нічого не буде робити й сьогодні3 Я прошу(пропоную) всім сьогоднішнім,які тільки починають свій шлях - спробувати себе в підприємництві, кожного року в світ особистої відповідальності за своє( і своєї сіиї) майбутнє входить 280000-350000 осіб4 При цьому, замість кисейних рік-молочних берегів, я пропоную їм вивчити лдосвід тих підприємців.які вже відбулисьа - перших 10 років ви будете пахати в рази більше-а їсти так само як і пенсіонер дейтройб - Ваш виграш чітко проявиться після того .як Вам стукне 45+в - з 50+ ,Ви зможете перебувати на курорті 2 тижні в місяці,без втрат для власного бізнесуг - Вашим дітям буде на порядок краще ніж Вам.адже коли Ви будете на курорті - вони будуть контролювати Ваш бізнес..а значить оминуть перших десять років мук. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23132 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2368 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 12:50 detroytred написав: американская администрация собственно и сделала современную Японию, а без этого фактора вполне вероятно, что ещё долго они б в полуфеодализме болтались.

Точнее эволюционно по-твоему десятки років чекали)) американская администрация собственно и сделала современную Японию, а без этого фактора вполне вероятно, что ещё долго они б в полуфеодализме болтались.Точнее эволюционно по-твоему десятки років чекали)) От бреше і не перехреститься

Це виявляється напівфеодальна Японія в 1905 - рознесла в пух і прах російську ескадру

Це напів феодальна Японія в 1940-1945, захопила Бірму, четверть Китаю . малазію ,Гонконг,Сінгапур ,рознесла Перл-Харбор... і так 5 років проти Великобританії і США.... і зупинили цю напів-феодальну країну тільки атомним бомбардуванням і перекидкою 2 млн армії СРСР....

Це перше-що до тебе не дійшло і бачу не дійде.

Друге

Розвиток країни самостійно...і розвиток в режимі окупації - це різні речі.

Ти сам не бачиш як транслюєш вологі фантазії пуйла..типу

Українці - ви живете в 4 рази гірше ніж росіяни . а тому давайте здавайтесь .я вам голодомор -зате ті які залишаться будуть чудово жити ...



Управління в режимі окупації - в стані швидко покращити підприємницьке середовище...от тільки це швидко з точки зору Держави - років 20-40...

А з точки зору людини - це все життя.

Простий приклад

З 1917 по 1957 - 40 років ,Є СРСР жила в режимі окупації , в якому представниками керуючої касти були ті хто вважав себе будівниками комунізму. а все інше населення - було розхідним матеріалом...

Як думаєш

Тих 10 млн? загинувших в громадянську+5 млн? загинувших в процесі індустріалізації+20 млн ? загинувших в Другій світовій війні - жити хотіли?

Як думаєш-вони щасливі від того що в кінці -кінців не зважаючи на їх смерті-ми повернулись в будівництво капіталізму?



Тому ще раз

Старі пердуни совкової формації ,які розуміють що завтра помруть - в задниці бачили інтереси тих хто має жити далі.

Вони переслідуючи свої корисливі цілі - стараються підбурити оточення на силові дії(насильство над головами - це силова дія( -переслідуючи одну мету-збільшення своїх пенсій).

Вони не розуміють

Краще 10 років робити те що вважаєш за потрібне-ніж 5 років в концтаборі вчити те що реально потрібне для старих пердунів(бо збільшить їх доходи) але не потрібне для працюючого - бо він втратить волю на 5 років...заради збільшення пенсії старого пердуна який вігнав його в концтабір. От бреше і не перехреститьсяЦе виявляється напівфеодальна Японія в 1905 - рознесла в пух і прах російську ескадруЦе напів феодальна Японія в 1940-1945, захопила Бірму, четверть Китаю . малазію ,Гонконг,Сінгапур ,рознесла Перл-Харбор... і так 5 років проти Великобританії і США.... і зупинили цю напів-феодальну країну тільки атомним бомбардуванням і перекидкою 2 млн армії СРСР....Це перше-що до тебе не дійшло і бачу не дійде.ДругеРозвиток країни самостійно...і розвиток в режимі окупації - це різні речі.Ти сам не бачиш як транслюєш вологі фантазії пуйла..типуУкраїнці - ви живете в 4 рази гірше ніж росіяни . а тому давайте здавайтесь .я вам голодомор -зате ті які залишаться будуть чудово жити ...Управління в режимі окупації - в стані швидко покращити підприємницьке середовище...от тільки це швидко з точки зору Держави - років 20-40...А з точки зору людини - це все життя.Простий прикладЗ 1917 по 1957 - 40 років ,Є СРСР жила в режимі окупації , в якому представниками керуючої касти були ті хто вважав себе будівниками комунізму. а все інше населення - було розхідним матеріалом...Як думаєшТих 10 млн? загинувших в громадянську+5 млн? загинувших в процесі індустріалізації+20 млн ? загинувших в Другій світовій війні - жити хотіли?Як думаєш-вони щасливі від того що в кінці -кінців не зважаючи на їх смерті-ми повернулись в будівництво капіталізму?Тому ще разСтарі пердуни совкової формації ,які розуміють що завтра помруть - в задниці бачили інтереси тих хто має жити далі.Вони переслідуючи свої корисливі цілі - стараються підбурити оточення на силові дії(насильство над головами - це силова дія( -переслідуючи одну мету-збільшення своїх пенсій).Вони не розуміютьКраще 10 років робити те що вважаєш за потрібне-ніж 5 років в концтаборі вчити те що реально потрібне для старих пердунів(бо збільшить їх доходи) але не потрібне для працюючого - бо він втратить волю на 5 років...заради збільшення пенсії старого пердуна який вігнав його в концтабір. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23132 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2368 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 14:05 Black Lives Matter теперь политическая партия - Такер Карлсон на русском.

https://kurs.com.ua/novost/184636-podnogo%CC%81tnaja-black-lives-matter

25-минутная программа Такера Карлсона с русским переводом. Яркий образец политической демагогии и подтверждение мысли, что в политборьбе все средства хороши. Борьба ведётся не за умы, а за эмоции избирателей.

Показывает, что Украина вполне в тренде "современной политики". 25-минутная программа Такера Карлсона с русским переводом. Яркий образец политической демагогии и подтверждение мысли, что в политборьбе все средства хороши. Борьба ведётся не за умы, а за эмоции избирателей.Показывает, что Украина вполне в тренде "современной политики". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16734 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4165 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 14:15 Starikan написав: .....

Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах , несмотря на их политическую ориентацию). .....Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном, несмотря на их политическую ориентацию).

Как по мне, это основное требование к СМИ.

И необходимое и достаточное условие для того, чтобы читать и уважать конкретное СМИ независимо от "полит. ориентации".



И потом: вы можете себе представить комментатора, который бы начал излагать какие-то положительные моменты?

Вполне могу и с интересом послушаю. Если это будут объективно положительные моменты, а не притянуто за уши. Как по мне, это основное требование к СМИ.И необходимое и достаточное условие для того, чтобы читать и уважать конкретное СМИ независимо от "полит. ориентации".Вполне могу и с интересом послушаю. Если это будут объективно положительные моменты, а не притянуто за уши. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16734 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4490 раз. Подякували: 4165 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 15:58 Будивельник

Представляешь, входящие в мир отрезаны от информации настолько, что без твоих форумных)) *прошу и пропоную* ну не знают о предпринимательстве)))))

И только слушают меня и чекають, что за них кто-то сделает.



Ты опять выдумал в основу азбучную глупость и, как Дон Кихот, борешься с ветряными мельницами.

Попутно зачем ещё и на меня кидаешься.

Лечись...



По Японии, чудило, пойми, что тоталитаризм в сочетании с миллитаризмом дал ей результат.

Это как агрессивность рашки. От того, что она бодается с США и Ко никак не следует высокий (сравнимый с этими развитыми странами) уровень развития.

Ты головой-то думай, а не ералашиками: раз Япония захватила то-то и сопротивлялась Штатам и Бритам, то и уровень развития сопоставимый.



Что за ералашик у тебя про оккупацию? И каким боком они к предмету? Концтаборы, оккупация, силовi дії, старі пердуни ...

Лечись...



Ты лучше вместо обостренных фантазий расскажи, что будет, если ты закроешь свои кафе и магазины?

Как без тебя, предприимчивого малочисленного и важного, общество справится?))

Потому что рынок, рыночные силы..., и суть, которую ты не понимаешь.

А изучить не хочешь. detroytred

Повідомлень: 23146 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 16:05 [quote="4995863:ЛАД"]

Вполне могу и с интересом послушаю. Если это будут объективно положительные моменты, а не притянуто за уши.[/quote]

За положительными моментами далеко ходить не нужно.

Слушай действующих представителей власти. Они подают тонны положительного.



Естественно, что *всяким* комментаторам есть смысл говорить только в основном об отрицательном.

О положительном уже сказали и многократно скажут.



Разумеется, что могут привирать и первые, и вторые.

Но это не отменяет необходимости слушать всех. Для получения всех сторон картинки. detroytred

Повідомлень: 23146 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 18:08 freeze написав: pesikot написав: Хотелось бы начать дискуссию



Институт президентства любой страны подразумевает, что президентов бывших не бывает.

Любого человека, кто отбыл на посту президента именуют N-ый президент. Если только, это не страны, где президент - чисто номинальная должность, как в Германии.



В любой стране, отношения между президентами могут быть далеко не самыми лучшими.

НО, nobles oblige - положение обязывает. И если, у одного из бывших президентов умирает близкий человек, то действующий президент просто обязан выразить свои соболезнования.





У Федоровича сын утоп, скиньте ссылку на соболезнование от действующего тогда президента. У Федоровича сын утоп, скиньте ссылку на соболезнование от действующего тогда президента.

Аргумент.

Я не нашёл ссылок на соболезнование от Порошенко Януковичу в связи со смертью его сына. Но там много нюансов.

Янукович сбежал в страну-агрессор, а не уступил в президентской гонке.

Пытался привлечь войска РФ в Украину.

Понятно, почему не выразил соболезнование, но не совсем прыйнятно.



Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.

Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ? Аргумент.Я не нашёл ссылок на соболезнование от Порошенко Януковичу в связи со смертью его сына. Но там много нюансов.Янукович сбежал в страну-агрессор, а не уступил в президентской гонке.Пытался привлечь войска РФ в Украину.Понятно, почему не выразил соболезнование, но не совсем прыйнятно.Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4757 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 1003 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6340634163426343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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