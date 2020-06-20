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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 18:27

  pesikot написав:Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.
Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ?


Как по мне, так выразить соболезнование всегда несложно, почему Зеленский этого не сделал, там в ОП сидит такой туповатый Кирилл Тимошенко, он ответственный за всё это направление, может не посоветовал, может специально. Много глупостей происходит, и приведенный вами пример, такая же глупость, не знаю что здесь комментировать.

Я просто скажу глобально, что происходит, в ОП ревностно следят за рейтингами, сами регулярно заказывают закрытые соцопросы. Стратегия на сегодня такая, чтобы поддерживать рейтинг Порошенко на уровне 25 %. Делая из него якобы серьезного соперника, но все понимают, что Порошенко не соперник, с антирейтингом 70 процентов никто еще нигде выборы не выиграл.
Сейчас главная задача Слуг, чтобы на условном националистическом фланге не появилась фигура более благоприятная для избирателей, чем Порошенко, это может создать реальную проблему, а пока есть Порошенко, удача прёт Зеленскому.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 19:37

  pesikot написав:Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.
Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ?

соболезнование полюбому было так как Зеленский прислал венок на могилу. Правда порохоботы и там хай подняли, мол венок приехал после похорон, но то таке, вам пропиариться и на похоронах раз плюнуть.
Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений.
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