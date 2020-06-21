Как по мне, так выразить соболезнование всегда несложно, почему Зеленский этого не сделал, там в ОП сидит такой туповатый Кирилл Тимошенко, он ответственный за всё это направление, может не посоветовал, может специально. Много глупостей происходит, и приведенный вами пример, такая же глупость, не знаю что здесь комментировать.
Я просто скажу глобально, что происходит, в ОП ревностно следят за рейтингами, сами регулярно заказывают закрытые соцопросы. Стратегия на сегодня такая, чтобы поддерживать рейтинг Порошенко на уровне 25 %. Делая из него якобы серьезного соперника, но все понимают, что Порошенко не соперник, с антирейтингом 70 процентов никто еще нигде выборы не выиграл.
Сейчас главная задача Слуг, чтобы на условном националистическом фланге не появилась фигура более благоприятная для избирателей, чем Порошенко, это может создать реальную проблему, а пока есть Порошенко, удача прёт Зеленскому.