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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6341634263436344 Додано: Нед 21 чер, 2020 18:27 pesikot написав: Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.

Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ? Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ?



Как по мне, так выразить соболезнование всегда несложно, почему Зеленский этого не сделал, там в ОП сидит такой туповатый Кирилл Тимошенко, он ответственный за всё это направление, может не посоветовал, может специально. Много глупостей происходит, и приведенный вами пример, такая же глупость, не знаю что здесь комментировать.



Я просто скажу глобально, что происходит, в ОП ревностно следят за рейтингами, сами регулярно заказывают закрытые соцопросы. Стратегия на сегодня такая, чтобы поддерживать рейтинг Порошенко на уровне 25 %. Делая из него якобы серьезного соперника, но все понимают, что Порошенко не соперник, с антирейтингом 70 процентов никто еще нигде выборы не выиграл.

Сейчас главная задача Слуг, чтобы на условном националистическом фланге не появилась фигура более благоприятная для избирателей, чем Порошенко, это может создать реальную проблему, а пока есть Порошенко, удача прёт Зеленскому. Как по мне, так выразить соболезнование всегда несложно, почему Зеленский этого не сделал, там в ОП сидит такой туповатый Кирилл Тимошенко, он ответственный за всё это направление, может не посоветовал, может специально. Много глупостей происходит, и приведенный вами пример, такая же глупость, не знаю что здесь комментировать.Я просто скажу глобально, что происходит, в ОП ревностно следят за рейтингами, сами регулярно заказывают закрытые соцопросы. Стратегия на сегодня такая, чтобы поддерживать рейтинг Порошенко на уровне 25 %. Делая из него якобы серьезного соперника, но все понимают, что Порошенко не соперник, с антирейтингом 70 процентов никто еще нигде выборы не выиграл.Сейчас главная задача Слуг, чтобы на условном националистическом фланге не появилась фигура более благоприятная для избирателей, чем Порошенко, это может создать реальную проблему, а пока есть Порошенко, удача прёт Зеленскому. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17318 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6844 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 19:37 pesikot написав: Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.

Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ? Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ?

соболезнование полюбому было так как Зеленский прислал венок на могилу. Правда порохоботы и там хай подняли, мол венок приехал после похорон, но то таке, вам пропиариться и на похоронах раз плюнуть.

Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений. соболезнование полюбому было так как Зеленский прислал венок на могилу. Правда порохоботы и там хай подняли, мол венок приехал после похорон, но то таке, вам пропиариться и на похоронах раз плюнуть.Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений. unicdima

Повідомлень: 562 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 20:44 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Янукович сбежал в страну-агрессор, а не уступил в президентской гонке. Янукович сбежал в страну-агрессор, а не уступил в президентской гонке.



Януковича єдиного позбавили звання:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 0%B8%D1%87 Визнаний Верховною Радою таким, що самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень, а згодом позбавлений звання Президента України спеціальним законом.[5][6]



unicdima написав: Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений. Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений.



Так би не узагальнювали. Те що багато піддались на маніпуляції, багато заздрили успішній людині, то це ще не всі. Я особисто не зустрів жодної позиції людини, думку якої я поважаю, яка би була на такій кочці зору. Щодо "злочинів" то побачимо що получиться з цієї клоунади з 23 справ проти Порошенка, коли навіть ще недавно 100% прокурор назвав ці справи юридичним трешом. Боюсь навіть дрібного почуття задоволення зебобіки не отримають. Януковича єдиного позбавили звання:Так би не узагальнювали. Те що багато піддались на маніпуляції, багато заздрили успішній людині, то це ще не всі. Я особисто не зустрів жодної позиції людини, думку якої я поважаю, яка би була на такій кочці зору. Щодо "злочинів" то побачимо що получиться з цієї клоунади з 23 справ проти Порошенка, коли навіть ще недавно 100% прокурор назвав ці справи юридичним трешом. Боюсь навіть дрібного почуття задоволення зебобіки не отримають. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3475 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6341634263436344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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