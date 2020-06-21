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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 21 чер, 2020 18:27
pesikot написав:
Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.
Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ?
Как по мне, так выразить соболезнование всегда несложно, почему Зеленский этого не сделал, там в ОП сидит такой туповатый Кирилл Тимошенко, он ответственный за всё это направление, может не посоветовал, может специально. Много глупостей происходит, и приведенный вами пример, такая же глупость, не знаю что здесь комментировать.
Я просто скажу глобально, что происходит, в ОП ревностно следят за рейтингами, сами регулярно заказывают закрытые соцопросы. Стратегия на сегодня такая, чтобы поддерживать рейтинг Порошенко на уровне 25 %. Делая из него якобы серьезного соперника, но все понимают, что Порошенко не соперник, с антирейтингом 70 процентов никто еще нигде выборы не выиграл.
Сейчас главная задача Слуг, чтобы на условном националистическом фланге не появилась фигура более благоприятная для избирателей, чем Порошенко, это может создать реальную проблему, а пока есть Порошенко, удача прёт Зеленскому.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 19:37
pesikot написав:
Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.
Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ?
соболезнование полюбому было так как Зеленский прислал венок на могилу. Правда порохоботы и там хай подняли, мол венок приехал после похорон, но то таке, вам пропиариться и на похоронах раз плюнуть.
Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений.
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unicdima
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Додано: Нед 21 чер, 2020 20:44
pesikot написав:
Янукович сбежал в страну-агрессор, а не уступил в президентской гонке.
Януковича єдиного позбавили звання:
unicdima написав:
Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений.
Так би не узагальнювали. Те що багато піддались на маніпуляції, багато заздрили успішній людині, то це ще не всі. Я особисто не зустрів жодної позиції людини, думку якої я поважаю, яка би була на такій кочці зору. Щодо "злочинів" то побачимо що получиться з цієї клоунади з 23 справ проти Порошенка, коли навіть ще недавно 100% прокурор назвав ці справи юридичним трешом. Боюсь навіть дрібного почуття задоволення зебобіки не отримають.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 22:15
detroytred написав:
что будет, если ты закроешь свои кафе и магазины?
Как без тебя, предприимчивого малочисленного и важного, общество справится?))
На дурні запитання-можуть бути тільки дурні відповіді
1 Я наприклад закрив кафе....ще пів-року тому, і відкрив в тому ж приміщенні -будівельний магазин.
2 Це нездара і пожиттєвий субсидан - може нафантазовувати дебілоїдні припущення..про закриття...
Навіщо закривати те що несе золоті яйця? Навіть коли в мене не буде часу/здоровя/бажання - те що працює буде або
а - передане в оренду ( і 30-50% в залежності від ефективності в момент передачі в оренду ) - буде вартість оренди
або
б - передане дітям .. у віртуальну оренду(вони мені пенсію у розмірі 30000-50000 грн/місяць - а я їм місце праці з зарплатою в 20000-40000
3 Про суспільство яке справиться
Суспільство справиться...але справлятись буде не так як фантазують пенсіонери..типу
Прийде месія.. і все за всіх зробить..
Суспільство навчиться економічно гнобити нероб і економічно підтримувати тих ,хто віддає більше ніж споживає.
Так,на це потрібен час, приблизно ще років 10 ( якщо нездари перестануть розслабляти суспільство)
і 20 - якщо будуть продовжувати поширювати фантазії про месій...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 21 чер, 2020 23:46
budivelnik
Вопрос был-то нормальный. Закрылся бизнес. Всяко бывает...
А ты ответы зачем-то дал дурнi.
С очередным противоречием. То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов.
Так я тебе последнее постоянно показывал. Что при наличии благоприятых условий люди к бизнесу найдутся.
Твои же конкуренты вместо тебя с задоволенням будут вместо тебя кормить в кафе или продавать буд. материалы (получать за тебя золотые яйца, прибыль).
Это и есть то, как справится общество.
А не какие-то твои очередные притянутые за уши фантазии об экономическом гноблении нероб и т.д.
Какие фантазии про мессий от меня??? Про все за всих зробить.
У меня не так. Каждый делает свою работу. Каждый свою.
Представляешь: власть имущие, управленцы-чиновники --- люди, занимающие должности с правами и инструментами, получающие за это заработную плату, льготы и пр., всего лишь выполняют качественно свою прямую работу, функциональные обязанности.
Создают благоприятные условия для развития бизнеса.
Как это делают в странах с результатом.
В том числе и экономически поддерживают предпринимателей.
Но ты опять придумал глупость о мессии и зачем-то опять приписываешь мне.
Научись читать.
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detroytred
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:01
detroytred написав:
То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов.
Я ж казав
Економічний пожиттєвий субсидант не може навіть усвідомити
1 Повторити (взяти в оренду зроблене) - може навіть такий нездара як він, але взяте в оренду-не збільшить створене.Спочатку на обєкті працював я..тепер на обєкті працює інший-змінились прізвища створювачів і залишились на попередньому рівні обєми створеного.
2 Створити нове( а тільки створення нового - це розвиток) - може тільки такий впертий/кваліфікований як я.І якщо мені не потрібно було створення додаткових умов в 1997 році, то тим більше вони не потрібні мені в 2020
От і виходить
Таких як я - мало, а тому розвиваємось повільно...Чим більше буде тих хто в стані створити - тим швидше піде розвиток
Таких як субсидант - валом, але те що вони можуть працювати на готовому - не збільшує дохід Держави , а значить Держава не може покращити життя люмпенів,чи виділити додаткові кошти на спрощення входження в бізнес - безруких і безголових субсидантів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 22 чер, 2020 00:10
budivelnik написав: detroytred написав:
То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов.
Я ж казав
Економічний пожиттєвий субсидант не може навіть усвідомити
1 Повторити (взяти в оренду зроблене) - може навіть такий нездара як він, але взяте в оренду-не збільшить створене.Спочатку на обєкті працював я..тепер на обєкті працює інший-змінились прізвища створювачів і залишились на попередньому рівні обєми створеного.
2 Створити нове( а тільки створення нового - це розвиток) - може тільки такий впертий/кваліфікований як я.І якщо мені не потрібно було створення додаткових умов в 1997 році, то тим більше вони не потрібні мені в 2020
От і виходить
Таких як я - мало, а тому розвиваємось повільно...Чим більше буде тих хто в стані створити - тим швидше піде розвиток
Таких як субсидант - валом, але те що вони можуть працювати на готовому - не збільшує дохід Держави , а значить Держава не може покращити життя люмпенів,чи виділити додаткові кошти на спрощення входження в бізнес - безруких і безголових субсидантів.
Ты опять придумал и приписал мне свою глупость.
В данном случае (при вопросе - если закроешь свои ты) речь была не о развитии-то.
Предметом было наличие конкуренции, достаточности производителей в рынке.
Для имеющихся условий.
Ну научись не придумывать и приписывать, а вникать в текст. Ведь видишь же, что я постоянно только тем и занимаюсь, что указываю на твою выдумку-приписываемое мне искажение-ошибку с твоей стороны в мой адрес.
Кстати, тебе развиваться в западло.
О том, что дети твои собираются создавать новое, ты молчишь. Лишь говоришь, что твоё возьмут у тебя в виртуальную аренду.
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detroytred
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