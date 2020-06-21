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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6341634263436344 Додано: Нед 21 чер, 2020 18:27 pesikot написав: Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.

Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ? Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ?



Как по мне, так выразить соболезнование всегда несложно, почему Зеленский этого не сделал, там в ОП сидит такой туповатый Кирилл Тимошенко, он ответственный за всё это направление, может не посоветовал, может специально. Много глупостей происходит, и приведенный вами пример, такая же глупость, не знаю что здесь комментировать.



Я просто скажу глобально, что происходит, в ОП ревностно следят за рейтингами, сами регулярно заказывают закрытые соцопросы. Стратегия на сегодня такая, чтобы поддерживать рейтинг Порошенко на уровне 25 %. Делая из него якобы серьезного соперника, но все понимают, что Порошенко не соперник, с антирейтингом 70 процентов никто еще нигде выборы не выиграл.

Сейчас главная задача Слуг, чтобы на условном националистическом фланге не появилась фигура более благоприятная для избирателей, чем Порошенко, это может создать реальную проблему, а пока есть Порошенко, удача прёт Зеленскому. Как по мне, так выразить соболезнование всегда несложно, почему Зеленский этого не сделал, там в ОП сидит такой туповатый Кирилл Тимошенко, он ответственный за всё это направление, может не посоветовал, может специально. Много глупостей происходит, и приведенный вами пример, такая же глупость, не знаю что здесь комментировать.Я просто скажу глобально, что происходит, в ОП ревностно следят за рейтингами, сами регулярно заказывают закрытые соцопросы. Стратегия на сегодня такая, чтобы поддерживать рейтинг Порошенко на уровне 25 %. Делая из него якобы серьезного соперника, но все понимают, что Порошенко не соперник, с антирейтингом 70 процентов никто еще нигде выборы не выиграл.Сейчас главная задача Слуг, чтобы на условном националистическом фланге не появилась фигура более благоприятная для избирателей, чем Порошенко, это может создать реальную проблему, а пока есть Порошенко, удача прёт Зеленскому. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17318 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6844 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 19:37 pesikot написав: Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.

Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ? Но мой вопрос был по линии Зеленский-Порошенко.Чем таким Порошенко насолил Зеленскому ?

соболезнование полюбому было так как Зеленский прислал венок на могилу. Правда порохоботы и там хай подняли, мол венок приехал после похорон, но то таке, вам пропиариться и на похоронах раз плюнуть.

Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений. соболезнование полюбому было так как Зеленский прислал венок на могилу. Правда порохоботы и там хай подняли, мол венок приехал после похорон, но то таке, вам пропиариться и на похоронах раз плюнуть.Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений. unicdima

Повідомлень: 562 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 20:44 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Янукович сбежал в страну-агрессор, а не уступил в президентской гонке. Янукович сбежал в страну-агрессор, а не уступил в президентской гонке.



Януковича єдиного позбавили звання:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 0%B8%D1%87 Визнаний Верховною Радою таким, що самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень, а згодом позбавлений звання Президента України спеціальним законом.[5][6]



unicdima написав: Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений. Порошенко всей Украине насолил на десятилетия, но вы в упор не видите его преступлений.



Так би не узагальнювали. Те що багато піддались на маніпуляції, багато заздрили успішній людині, то це ще не всі. Я особисто не зустрів жодної позиції людини, думку якої я поважаю, яка би була на такій кочці зору. Щодо "злочинів" то побачимо що получиться з цієї клоунади з 23 справ проти Порошенка, коли навіть ще недавно 100% прокурор назвав ці справи юридичним трешом. Боюсь навіть дрібного почуття задоволення зебобіки не отримають. Януковича єдиного позбавили звання:Так би не узагальнювали. Те що багато піддались на маніпуляції, багато заздрили успішній людині, то це ще не всі. Я особисто не зустрів жодної позиції людини, думку якої я поважаю, яка би була на такій кочці зору. Щодо "злочинів" то побачимо що получиться з цієї клоунади з 23 справ проти Порошенка, коли навіть ще недавно 100% прокурор назвав ці справи юридичним трешом. Боюсь навіть дрібного почуття задоволення зебобіки не отримають. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3474 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 22:15 detroytred написав: что будет, если ты закроешь свои кафе и магазины?

Как без тебя, предприимчивого малочисленного и важного, общество справится?)) что будет, если ты закроешь свои кафе и магазины?Как без тебя, предприимчивого малочисленного и важного, общество справится?)) На дурні запитання-можуть бути тільки дурні відповіді

1 Я наприклад закрив кафе....ще пів-року тому, і відкрив в тому ж приміщенні -будівельний магазин.

2 Це нездара і пожиттєвий субсидан - може нафантазовувати дебілоїдні припущення..про закриття...

Навіщо закривати те що несе золоті яйця? Навіть коли в мене не буде часу/здоровя/бажання - те що працює буде або

а - передане в оренду ( і 30-50% в залежності від ефективності в момент передачі в оренду ) - буде вартість оренди

або

б - передане дітям .. у віртуальну оренду(вони мені пенсію у розмірі 30000-50000 грн/місяць - а я їм місце праці з зарплатою в 20000-40000

3 Про суспільство яке справиться

Суспільство справиться...але справлятись буде не так як фантазують пенсіонери..типу

Прийде месія.. і все за всіх зробить..

Суспільство навчиться економічно гнобити нероб і економічно підтримувати тих ,хто віддає більше ніж споживає.

Так,на це потрібен час, приблизно ще років 10 ( якщо нездари перестануть розслабляти суспільство)

і 20 - якщо будуть продовжувати поширювати фантазії про месій... На дурні запитання-можуть бути тільки дурні відповіді1 Я наприклад закрив кафе....ще пів-року тому, і відкрив в тому ж приміщенні -будівельний магазин.2 Це нездара і пожиттєвий субсидан - може нафантазовувати дебілоїдні припущення..про закриття...Навіщо закривати те що несе золоті яйця? Навіть коли в мене не буде часу/здоровя/бажання - те що працює буде абоа - передане в оренду ( і 30-50% в залежності від ефективності в момент передачі в оренду ) - буде вартість орендиабоб - передане дітям .. у віртуальну оренду(вони мені пенсію у розмірі 30000-50000 грн/місяць - а я їм місце праці з зарплатою в 20000-400003 Про суспільство яке справитьсяСуспільство справиться...але справлятись буде не так як фантазують пенсіонери..типуПрийде месія.. і все за всіх зробить..Суспільство навчиться економічно гнобити нероб і економічно підтримувати тих ,хто віддає більше ніж споживає.Так,на це потрібен час, приблизно ще років 10 ( якщо нездари перестануть розслабляти суспільство)і 20 - якщо будуть продовжувати поширювати фантазії про месій... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23136 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2368 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 23:46 budivelnik

Вопрос был-то нормальный. Закрылся бизнес. Всяко бывает...

А ты ответы зачем-то дал дурнi.



С очередным противоречием. То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов.

Так я тебе последнее постоянно показывал. Что при наличии благоприятых условий люди к бизнесу найдутся.

Твои же конкуренты вместо тебя с задоволенням будут вместо тебя кормить в кафе или продавать буд. материалы (получать за тебя золотые яйца, прибыль).



Это и есть то, как справится общество.

А не какие-то твои очередные притянутые за уши фантазии об экономическом гноблении нероб и т.д.



Какие фантазии про мессий от меня??? Про все за всих зробить.

У меня не так. Каждый делает свою работу. Каждый свою.

Представляешь: власть имущие, управленцы-чиновники --- люди, занимающие должности с правами и инструментами, получающие за это заработную плату, льготы и пр., всего лишь выполняют качественно свою прямую работу, функциональные обязанности.

Создают благоприятные условия для развития бизнеса.

Как это делают в странах с результатом.

В том числе и экономически поддерживают предпринимателей.



Но ты опять придумал глупость о мессии и зачем-то опять приписываешь мне.

Научись читать. detroytred

Повідомлень: 23148 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 чер, 2020 00:01 detroytred написав: То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов. То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов. Я ж казав

Економічний пожиттєвий субсидант не може навіть усвідомити

1 Повторити (взяти в оренду зроблене) - може навіть такий нездара як він, але взяте в оренду-не збільшить створене.Спочатку на обєкті працював я..тепер на обєкті працює інший-змінились прізвища створювачів і залишились на попередньому рівні обєми створеного.

2 Створити нове( а тільки створення нового - це розвиток) - може тільки такий впертий/кваліфікований як я.І якщо мені не потрібно було створення додаткових умов в 1997 році, то тим більше вони не потрібні мені в 2020



От і виходить

Таких як я - мало, а тому розвиваємось повільно...Чим більше буде тих хто в стані створити - тим швидше піде розвиток

Таких як субсидант - валом, але те що вони можуть працювати на готовому - не збільшує дохід Держави , а значить Держава не може покращити життя люмпенів,чи виділити додаткові кошти на спрощення входження в бізнес - безруких і безголових субсидантів. Я ж казавЕкономічний пожиттєвий субсидант не може навіть усвідомити1 Повторити (взяти в оренду зроблене) - може навіть такий нездара як він, але взяте в оренду-не збільшить створене.Спочатку на обєкті працював я..тепер на обєкті працює інший-змінились прізвища створювачів і залишились на попередньому рівні обєми створеного.2 Створити нове( а тільки створення нового - це розвиток) - може тільки такий впертий/кваліфікований як я.І якщо мені не потрібно було створення додаткових умов в 1997 році, то тим більше вони не потрібні мені в 2020От і виходитьТаких як я - мало, а тому розвиваємось повільно...Чим більше буде тих хто в стані створити - тим швидше піде розвитокТаких як субсидант - валом, але те що вони можуть працювати на готовому - не збільшує дохід Держави , а значить Держава не може покращити життя люмпенів,чи виділити додаткові кошти на спрощення входження в бізнес - безруких і безголових субсидантів. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23136 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2368 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 чер, 2020 00:10 budivelnik написав: detroytred написав: То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов. То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов. Я ж казав

Економічний пожиттєвий субсидант не може навіть усвідомити

1 Повторити (взяти в оренду зроблене) - може навіть такий нездара як він, але взяте в оренду-не збільшить створене.Спочатку на обєкті працював я..тепер на обєкті працює інший-змінились прізвища створювачів і залишились на попередньому рівні обєми створеного.

2 Створити нове( а тільки створення нового - це розвиток) - може тільки такий впертий/кваліфікований як я.І якщо мені не потрібно було створення додаткових умов в 1997 році, то тим більше вони не потрібні мені в 2020



От і виходить

Таких як я - мало, а тому розвиваємось повільно...Чим більше буде тих хто в стані створити - тим швидше піде розвиток

Таких як субсидант - валом, але те що вони можуть працювати на готовому - не збільшує дохід Держави , а значить Держава не може покращити життя люмпенів,чи виділити додаткові кошти на спрощення входження в бізнес - безруких і безголових субсидантів. Я ж казавЕкономічний пожиттєвий субсидант не може навіть усвідомити1 Повторити (взяти в оренду зроблене) - може навіть такий нездара як він, але взяте в оренду-не збільшить створене.Спочатку на обєкті працював я..тепер на обєкті працює інший-змінились прізвища створювачів і залишились на попередньому рівні обєми створеного.2 Створити нове( а тільки створення нового - це розвиток) - може тільки такий впертий/кваліфікований як я.І якщо мені не потрібно було створення додаткових умов в 1997 році, то тим більше вони не потрібні мені в 2020От і виходитьТаких як я - мало, а тому розвиваємось повільно...Чим більше буде тих хто в стані створити - тим швидше піде розвитокТаких як субсидант - валом, але те що вони можуть працювати на готовому - не збільшує дохід Держави , а значить Держава не може покращити життя люмпенів,чи виділити додаткові кошти на спрощення входження в бізнес - безруких і безголових субсидантів.

Ты опять придумал и приписал мне свою глупость.

В данном случае (при вопросе - если закроешь свои ты) речь была не о развитии-то.

Предметом было наличие конкуренции, достаточности производителей в рынке.

Для имеющихся условий.



Ну научись не придумывать и приписывать, а вникать в текст. Ведь видишь же, что я постоянно только тем и занимаюсь, что указываю на твою выдумку-приписываемое мне искажение-ошибку с твоей стороны в мой адрес.



Кстати, тебе развиваться в западло.

О том, что дети твои собираются создавать новое, ты молчишь. Лишь говоришь, что твоё возьмут у тебя в виртуальную аренду. Ты опять придумал и приписал мне свою глупость.В данном случае (при вопросе - если закроешь свои ты) речь была не о развитии-то.Предметом было наличие конкуренции, достаточности производителей в рынке.Для имеющихся условий.Ну научись не придумывать и приписывать, а вникать в текст. Ведь видишь же, что я постоянно только тем и занимаюсь, что указываю на твою выдумку-приписываемое мне искажение-ошибку с твоей стороны в мой адрес.Кстати, тебе развиваться в западло.О том, что дети твои собираются создавать новое, ты молчишь. Лишь говоришь, что твоё возьмут у тебя в виртуальную аренду. detroytred

Повідомлень: 23148 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 чер, 2020 00:48 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов. То ты упирал, что в бизнес мало желающих, а тем, кто в нём и достиг, развиваться в западло. Теперь же - без проблем найдешь арендаторов. Я ж казав

Економічний пожиттєвий субсидант не може навіть усвідомити

1 Повторити (взяти в оренду зроблене) - може навіть такий нездара як він, але взяте в оренду-не збільшить створене.Спочатку на обєкті працював я..тепер на обєкті працює інший-змінились прізвища створювачів і залишились на попередньому рівні обєми створеного.

2 Створити нове( а тільки створення нового - це розвиток) - може тільки такий впертий/кваліфікований як я.І якщо мені не потрібно було створення додаткових умов в 1997 році, то тим більше вони не потрібні мені в 2020



От і виходить

Таких як я - мало, а тому розвиваємось повільно...Чим більше буде тих хто в стані створити - тим швидше піде розвиток

Таких як субсидант - валом, але те що вони можуть працювати на готовому - не збільшує дохід Держави , а значить Держава не може покращити життя люмпенів,чи виділити додаткові кошти на спрощення входження в бізнес - безруких і безголових субсидантів. Я ж казавЕкономічний пожиттєвий субсидант не може навіть усвідомити1 Повторити (взяти в оренду зроблене) - може навіть такий нездара як він, але взяте в оренду-не збільшить створене.Спочатку на обєкті працював я..тепер на обєкті працює інший-змінились прізвища створювачів і залишились на попередньому рівні обєми створеного.2 Створити нове( а тільки створення нового - це розвиток) - може тільки такий впертий/кваліфікований як я.І якщо мені не потрібно було створення додаткових умов в 1997 році, то тим більше вони не потрібні мені в 2020От і виходитьТаких як я - мало, а тому розвиваємось повільно...Чим більше буде тих хто в стані створити - тим швидше піде розвитокТаких як субсидант - валом, але те що вони можуть працювати на готовому - не збільшує дохід Держави , а значить Держава не може покращити життя люмпенів,чи виділити додаткові кошти на спрощення входження в бізнес - безруких і безголових субсидантів. Ты опять придумал и приписал мне свою глупость.

В данном случае (при вопросе - если закроешь свои ты) речь была не о развитии-то.

Предметом было наличие конкуренции, достаточности производителей в рынке.

Для имеющихся условий. Ты опять придумал и приписал мне свою глупость.В данном случае (при вопросе - если закроешь свои ты) речь была не о развитии-то.Предметом было наличие конкуренции, достаточности производителей в рынке.Для имеющихся условий. Бла-бла-бла

Коли я створював кафе - то прийшов на місце, яке було пустим 10 років....

Створивши кафе-я створив 5 робочих місць .які пропрацювавши три роки - перетворились в 5 робочих місць будівельного магазину...якого знову ж в тому районі ніколи не було (ні за СРСР , ні пізніше)

Тому

Ніякою конкуренцією і не пахло.Просто треба було звідкись взяти капітал і ефективно його примінити detroytred написав: Ну научись не придумывать и приписывать, а вникать в текст. Ведь видишь же, что я постоянно только тем и занимаюсь, что указываю на твою выдумку-приписываемое мне искажение-ошибку с твоей стороны в мой адрес. Ну научись не придумывать и приписывать, а вникать в текст. Ведь видишь же, что я постоянно только тем и занимаюсь, что указываю на твою выдумку-приписываемое мне искажение-ошибку с твоей стороны в мой адрес. Почни з себе.

Ти хоч можеш звязати докупи свої фантазії?

detroytred написав: Кстати, тебе развиваться в западло. Кстати, тебе развиваться в западло. 1 Коли до тебе дійде

Ти можеш проплисти сьогодні 100 метрів за 1 хвилину? -Ні, а я колись плавав, але сьогодні можу проплисти в найкращому випадку за 2 хвилини.

Чи можна після цього стверджувати ,що мені западло плисти за 1 хвилину?

Такий неадекват як ти - це буде стверджувати на кожній сторінці

Той хто знає ,що підприємництво це праця ,з максимальними напруженнями фізичних і психологічних сил - той мене зрозуміє.

Навіщо мужику напрягатись .якщо він досяг того ,що 95% за його життя -досягнути не зможуть

Мене влаштовує бути в перших 5% , і не цікавить переміщення в перших 4,5%...

Мені і тут добре,та й відпочивати-набагато приємніше ніж працювати,особливо коли відпочиваєш за свої... а не заглядаєш в чужий рот з твердим переконанням що за 25-ти річне протирання штанів-тобі недоплатили.

detroytred написав: О том, что дети твои собираются создавать новое, ты молчишь. Лишь говоришь, что твоё возьмут у тебя в виртуальную аренду. О том, что дети твои собираются создавать новое, ты молчишь. Лишь говоришь, что твоё возьмут у тебя в виртуальную аренду. Знову концептуальна помилка

Підприємець - це творчість...

Я не впевнений що творчість моїх дітей перевершить мою...

Але впевнений ,що з урахуванням того що я стартував в 32 роки з 4 000 доларів ,а вони стартують з 300 000 і в 15-20-27-32...

Надіюсь (але стверджувати не можу) ,що отриманий капітал вони зможуть збільшити в 2-5 разів.

Простий приклад

Якби 20 років тому, я потрапив на равликову ферму, то замість накопичування 150000 доларів(15 років накопичення) для початку будівельної діяльності - я б після накопичення 20000(3 роки накопичення) доларів-створив би равликову ферму... і зараз ці равликові ферми були б коло кожного обласного міста.

Є хороша приказка

Знав би чого нема в США - був би мільйонером...

В Україні зараз немає море чого...

Але поки діти дейтройта, слухають тата і чекають поки для них хтось створить умови...то живуть вони поганенько і працюють то на збиранні полуниць в польського фермера(який створив умови для збирання)

то продавцями/будівельниками в мене( який також створив умови для роботи)

Цікаво

За що пожиттєвий економічний субсидант так ненавидить своїх нащадків?

Чи може в нього просто їх нема? Бла-бла-блаКоли я створював кафе - то прийшов на місце, яке було пустим 10 років....Створивши кафе-я створив 5 робочих місць .які пропрацювавши три роки - перетворились в 5 робочих місць будівельного магазину...якого знову ж в тому районі ніколи не було (ні за СРСР , ні пізніше)ТомуНіякою конкуренцією і не пахло.Просто треба було звідкись взяти капітал і ефективно його примінитиПочни з себе.Ти хоч можеш звязати докупи свої фантазії?1 Коли до тебе дійдеТи можеш проплисти сьогодні 100 метрів за 1 хвилину? -Ні, а я колись плавав, але сьогодні можу проплисти в найкращому випадку за 2 хвилини.Чи можна після цього стверджувати ,що мені западло плисти за 1 хвилину?Такий неадекват як ти - це буде стверджувати на кожній сторінціТой хто знає ,що підприємництво це праця ,з максимальними напруженнями фізичних і психологічних сил - той мене зрозуміє.Навіщо мужику напрягатись .якщо він досяг того ,що 95% за його життя -досягнути не зможутьМене влаштовує бути в перших 5% , і не цікавить переміщення в перших 4,5%...Мені і тут добре,та й відпочивати-набагато приємніше ніж працювати,особливо коли відпочиваєш за свої... а не заглядаєш в чужий рот з твердим переконанням що за 25-ти річне протирання штанів-тобі недоплатили.Знову концептуальна помилкаПідприємець - це творчість...Я не впевнений що творчість моїх дітей перевершить мою...Але впевнений ,що з урахуванням того що я стартував в 32 роки з 4 000 доларів ,а вони стартують з 300 000 і в 15-20-27-32...Надіюсь (але стверджувати не можу) ,що отриманий капітал вони зможуть збільшити в 2-5 разів.Простий прикладЯкби 20 років тому, я потрапив на равликову ферму, то замість накопичування 150000 доларів(15 років накопичення) для початку будівельної діяльності - я б після накопичення 20000(3 роки накопичення) доларів-створив би равликову ферму... і зараз ці равликові ферми були б коло кожного обласного міста.Є хороша приказкаЗнав би чого нема в США - був би мільйонером...В Україні зараз немає море чого...Але поки діти дейтройта, слухають тата і чекають поки для них хтось створить умови...то живуть вони поганенько і працюють то на збиранні полуниць в польського фермера(який створив умови для збирання)то продавцями/будівельниками в мене( який також створив умови для роботи)ЦікавоЗа що пожиттєвий економічний субсидант так ненавидить своїх нащадків?Чи може в нього просто їх нема? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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