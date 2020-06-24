Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вопрос: а западная теперь чем от ОРДЛО отличается? Вместо леса лунный пейзаж солончака, лысая гора и смытые водой кладбища и сельские туалеты.
Урожая нет, леса нет, туристов нет, инфраструктуры нет, дорог нет, работы нет, на заработки уже не берут, образования нет, медицины нет... Только требования помочь и компенсировать.
Ну... И в чем отличие с ОРДЛО? О колючке еще поговорим?[/i]
Отличается тем что квартиры по 20-30К$. Да, ничего нет, инопланетяне наверное эти квартиры/дома покупают. И строят, и строят еще... Видно планируют продать и уехать в ОРДЛО жить и кварталами там недвижимость покупать. А в "миллионнике" Донецке квартиры по 3К$.
Кроме цены квартир которые сильно зависят от близости к линии военных столкновений и неопределенного статуса территории других возражений нет? Со всем остальным все в порядке? Да, в ОРДЛО еще и коммуналка намного дешевле помимо дешевых квартир и маленьких зарплат. Но мой вопрос был вовсе не о том насколько сейчас процветает западная Украина после очередного "внезапного" паводка или взрыва дома на Позняках в Киеве, а о выходе страны из создавшейся экономической и политической ситуации.
"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница. -------------------------------------------------------------------- вот такое высказывание. совсем недавно тут почти единодушно все высказывались о неграх в США и ЕС, Третьякова сказала практически то самое но о наших, но почему-то это вызвало истерику. а что не так?
Вопрос: а западная теперь чем от ОРДЛО отличается? Вместо леса лунный пейзаж солончака, лысая гора и смытые водой кладбища и сельские туалеты.
Урожая нет, леса нет, туристов нет, инфраструктуры нет, дорог нет, работы нет, на заработки уже не берут, образования нет, медицины нет... Только требования помочь и компенсировать.
Ну... И в чем отличие с ОРДЛО? О колючке еще поговорим?[/i]
Отличается тем что квартиры по 20-30К$. Да, ничего нет, инопланетяне наверное эти квартиры/дома покупают. И строят, и строят еще... Видно планируют продать и уехать в ОРДЛО жить и кварталами там недвижимость покупать. А в "миллионнике" Донецке квартиры по 3К$.
Кроме цены квартир которые сильно зависят от близости к линии военных столкновений и неопределенного статуса территории других возражений нет?
А навіщо ви це нам пояснюєте? Поясніть це "Миха Чаплыга". Це він питає: "И в чем отличие с ОРДЛО?"
shapo написав:Да, в ОРДЛО еще и коммуналка намного дешевле помимо дешевых квартир и маленьких зарплат.
А в Швейцарії комуналка просто захмарна. Чого це бідні швейцарці в ОРДЛО не мігрують?
unicdima написав:"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница. -------------------------------------------------------------------- вот такое высказывание. совсем недавно тут почти единодушно все высказывались о неграх в США и ЕС, Третьякова сказала практически то самое но о наших, но почему-то это вызвало истерику. а что не так?
Є деяка різниця між 20-30-40-літнім негром і 0-4-річною дитиною? Скільки потрібно мозгів щоб побачити різницю?
unicdima написав:"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница. -------------------------------------------------------------------- вот такое высказывание. совсем недавно тут почти единодушно все высказывались о неграх в США и ЕС, Третьякова сказала практически то самое но о наших, но почему-то это вызвало истерику. а что не так?
достатньо глянути на демографію, і зрозуміти хто лох а хто нелох низької якості, можна як в США, прогули за свій рахунок на час пологів, і ніякої декретної відпустки, іди работай, а з дитиною хай сидинь няня. Ну ще закон прийняти, щоб дітей одних дома не залишали, інакше держава забере в дитячий будинок від поганих батьків, що залишають нещасних дітей без нагляду.