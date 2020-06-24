Додано: Сер 24 чер, 2020 23:16

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница.

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вот такое высказывание.

совсем недавно тут почти единодушно все высказывались о неграх в США и ЕС, Третьякова сказала практически то самое но о наших, но почему-то это вызвало истерику.

а что не так?