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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6353635463556356
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:00

  shapo написав:Если верить приведенному выше автору
Вірю-не вірю
Не наш метод....
У Львові квартира найдешевша коштує 15000 доларів і пішло вверх
В Донецьку _______________________1500 доларів
Питання до віруючих
А чого ж це така різниця?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:03

  budivelnik написав:
  shapo написав:Если верить приведенному выше автору
Вірю-не вірю
Не наш метод....
У Львові квартира найдешевша коштує 15000 доларів і пішло вверх
В Донецьку _______________________1500 доларів
Питання до віруючих
А чого ж це така різниця?


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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:09

  andrijk777 написав:
  shapo написав:https://www.facebook.com/miha.anarchyst

Миха Чаплыга

Вопрос: а западная теперь чем от ОРДЛО отличается? Вместо леса лунный пейзаж солончака, лысая гора и смытые водой кладбища и сельские туалеты.

Урожая нет, леса нет, туристов нет, инфраструктуры нет, дорог нет, работы нет, на заработки уже не берут, образования нет, медицины нет... Только требования помочь и компенсировать.

Ну... И в чем отличие с ОРДЛО? О колючке еще поговорим?[/i]

Отличается тем что квартиры по 20-30К$. Да, ничего нет, инопланетяне наверное эти квартиры/дома покупают. И строят, и строят еще... Видно планируют продать и уехать в ОРДЛО жить и кварталами там недвижимость покупать. :)
А в "миллионнике" Донецке квартиры по 3К$.


Кроме цены квартир которые сильно зависят от близости к линии военных столкновений и неопределенного статуса территории других возражений нет?
Со всем остальным все в порядке?
Да, в ОРДЛО еще и коммуналка намного дешевле помимо дешевых квартир и маленьких зарплат.
Но мой вопрос был вовсе не о том насколько сейчас процветает западная Украина после очередного "внезапного" паводка или взрыва дома на Позняках в Киеве, а о выходе страны из создавшейся экономической и политической ситуации.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:16

Re: Політичні дискусії

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница.
--------------------------------------------------------------------
вот такое высказывание.
совсем недавно тут почти единодушно все высказывались о неграх в США и ЕС, Третьякова сказала практически то самое но о наших, но почему-то это вызвало истерику.
а что не так?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:20

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:https://www.facebook.com/miha.anarchyst

Миха Чаплыга

Вопрос: а западная теперь чем от ОРДЛО отличается? Вместо леса лунный пейзаж солончака, лысая гора и смытые водой кладбища и сельские туалеты.

Урожая нет, леса нет, туристов нет, инфраструктуры нет, дорог нет, работы нет, на заработки уже не берут, образования нет, медицины нет... Только требования помочь и компенсировать.

Ну... И в чем отличие с ОРДЛО? О колючке еще поговорим?[/i]

Отличается тем что квартиры по 20-30К$. Да, ничего нет, инопланетяне наверное эти квартиры/дома покупают. И строят, и строят еще... Видно планируют продать и уехать в ОРДЛО жить и кварталами там недвижимость покупать. :)
А в "миллионнике" Донецке квартиры по 3К$.


Кроме цены квартир которые сильно зависят от близости к линии военных столкновений и неопределенного статуса территории других возражений нет?

А навіщо ви це нам пояснюєте? Поясніть це "Миха Чаплыга". Це він питає: "И в чем отличие с ОРДЛО?"
  shapo написав:Да, в ОРДЛО еще и коммуналка намного дешевле помимо дешевых квартир и маленьких зарплат.

А в Швейцарії комуналка просто захмарна. Чого це бідні швейцарці в ОРДЛО не мігрують? :) :)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:31

  unicdima написав:"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница.
--------------------------------------------------------------------
вот такое высказывание.
совсем недавно тут почти единодушно все высказывались о неграх в США и ЕС, Третьякова сказала практически то самое но о наших, но почему-то это вызвало истерику.
а что не так?

Є деяка різниця між 20-30-40-літнім негром і 0-4-річною дитиною? Скільки потрібно мозгів щоб побачити різницю?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:31

  andrijk777 написав:А навіщо ви це нам пояснюєте? Поясніть це "Миха Чаплыга". Це він питає: "И в чем отличие с ОРДЛО?"

А в Швейцарії комуналка просто захмарна. Чого це бідні швейцарці в ОРДЛО не мігрують? :) :)


1) Михе Чаплыге буду пояснять в другом месте о том, что он ни черта о своём родном регионе в отличие от вас не знает. Вас я спрашивал о другом

2) В Швейцарии не только коммуналка дорогая, но и зарплаты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:34

  andrijk777 написав:Є деяка різниця між 20-30-40-літнім негром і 0-4-річною дитиною? Скільки потрібно мозгів щоб побачити різницю?

з першого разу в тебе якась дурня вийшла, давай ще. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:38

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Є деяка різниця між 20-30-40-літнім негром і 0-4-річною дитиною? Скільки потрібно мозгів щоб побачити різницю?

з першого разу в тебе якась дурня вийшла, давай ще. :D

Ти крім дурні нічого іншого і не пишеш.
Поставив в один ряд "пособіє на дитину в Україні", яке ледь на памперси хватає і "пособія в США для негрів", за які негри більш-менш нормально живуть.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:49

  unicdima написав:"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница.
--------------------------------------------------------------------
вот такое высказывание.
совсем недавно тут почти единодушно все высказывались о неграх в США и ЕС, Третьякова сказала практически то самое но о наших, но почему-то это вызвало истерику.
а что не так?

достатньо глянути на демографію, і зрозуміти хто лох а хто нелох низької якості,
можна як в США, прогули за свій рахунок на час пологів, і ніякої декретної відпустки, іди работай, а з дитиною хай сидинь няня.
Ну ще закон прийняти, щоб дітей одних дома не залишали, інакше держава забере в дитячий будинок від поганих батьків, що залишають нещасних дітей без нагляду.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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