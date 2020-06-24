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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6354635563566357>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:20

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:https://www.facebook.com/miha.anarchyst

Миха Чаплыга

Вопрос: а западная теперь чем от ОРДЛО отличается? Вместо леса лунный пейзаж солончака, лысая гора и смытые водой кладбища и сельские туалеты.

Урожая нет, леса нет, туристов нет, инфраструктуры нет, дорог нет, работы нет, на заработки уже не берут, образования нет, медицины нет... Только требования помочь и компенсировать.

Ну... И в чем отличие с ОРДЛО? О колючке еще поговорим?[/i]

Отличается тем что квартиры по 20-30К$. Да, ничего нет, инопланетяне наверное эти квартиры/дома покупают. И строят, и строят еще... Видно планируют продать и уехать в ОРДЛО жить и кварталами там недвижимость покупать. :)
А в "миллионнике" Донецке квартиры по 3К$.


Кроме цены квартир которые сильно зависят от близости к линии военных столкновений и неопределенного статуса территории других возражений нет?

А навіщо ви це нам пояснюєте? Поясніть це "Миха Чаплыга". Це він питає: "И в чем отличие с ОРДЛО?"
  shapo написав:Да, в ОРДЛО еще и коммуналка намного дешевле помимо дешевых квартир и маленьких зарплат.

А в Швейцарії комуналка просто захмарна. Чого це бідні швейцарці в ОРДЛО не мігрують? :) :)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:31

  unicdima написав:"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница.
--------------------------------------------------------------------
вот такое высказывание.
совсем недавно тут почти единодушно все высказывались о неграх в США и ЕС, Третьякова сказала практически то самое но о наших, но почему-то это вызвало истерику.
а что не так?

Є деяка різниця між 20-30-40-літнім негром і 0-4-річною дитиною? Скільки потрібно мозгів щоб побачити різницю?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:31

  andrijk777 написав:А навіщо ви це нам пояснюєте? Поясніть це "Миха Чаплыга". Це він питає: "И в чем отличие с ОРДЛО?"

А в Швейцарії комуналка просто захмарна. Чого це бідні швейцарці в ОРДЛО не мігрують? :) :)


1) Михе Чаплыге буду пояснять в другом месте о том, что он ни черта о своём родном регионе в отличие от вас не знает. Вас я спрашивал о другом

2) В Швейцарии не только коммуналка дорогая, но и зарплаты
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:34

  andrijk777 написав:Є деяка різниця між 20-30-40-літнім негром і 0-4-річною дитиною? Скільки потрібно мозгів щоб побачити різницю?

з першого разу в тебе якась дурня вийшла, давай ще. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:38

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Є деяка різниця між 20-30-40-літнім негром і 0-4-річною дитиною? Скільки потрібно мозгів щоб побачити різницю?

з першого разу в тебе якась дурня вийшла, давай ще. :D

Ти крім дурні нічого іншого і не пишеш.
Поставив в один ряд "пособіє на дитину в Україні", яке ледь на памперси хватає і "пособія в США для негрів", за які негри більш-менш нормально живуть.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:49

  unicdima написав:"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила народная избранница.
--------------------------------------------------------------------
вот такое высказывание.
совсем недавно тут почти единодушно все высказывались о неграх в США и ЕС, Третьякова сказала практически то самое но о наших, но почему-то это вызвало истерику.
а что не так?

достатньо глянути на демографію, і зрозуміти хто лох а хто нелох низької якості,
можна як в США, прогули за свій рахунок на час пологів, і ніякої декретної відпустки, іди работай, а з дитиною хай сидинь няня.
Ну ще закон прийняти, щоб дітей одних дома не залишали, інакше держава забере в дитячий будинок від поганих батьків, що залишають нещасних дітей без нагляду.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 10:12

  shapo написав:Вместо леса лунный пейзаж солончака, лысая гора и смытые водой кладбища и сельские туалеты.

Урожая нет, леса нет, туристов нет, инфраструктуры нет, дорог нет, работы нет, на заработки уже не берут, образования нет, медицины нет... Только требования помочь и компенсировать.

Вопрос прежний что уже здесь однажды задавал:"Что делать?"
С тем кто виноват все прекрасно разбираются и хорошо аргументируют.


Чергова зе-дурість:
Володимир Зеленський доручив уряду «раз і назавжди» вирішити проблему щорічного підтоплення населених пунктів у гірських областях на заході України. https://nv.ua/ukr/opinion/bukovel-yaki- ... 96101.html

Навіть Трамп не брався порішати екологічні проблеми в такому стилі.
Найбільша повінь на Прикарпатті до речі була в 1969 р.
Як бачимо, максимальний рівень був 8 червня 1969 року, коли спостережний пост у Франківсь­ку зафіксував підйом Бистриці-Солотвинської на 7,1 м. Подальші паводки навіть не наближалися до цієї відмітки.
Що стало головною причиною повені? Стихія. Зараз багато нарікають на масову вирубку карпатських лісів, мовляв, одна смерека може затримати до п’яти тонн води у рік. Науковці лише посміхаються – насправді, гілки дерева можуть «зловити» до 5 мм опадів. Ще 7-10 приймає на себе лісова підстілка з листя та хвої. Сам ґрунт здатен всмоктати близько 100 мм. А тепер голі факти. За 7-8 червня 1969 на Прикарпаття випало 350 мм води. За два дні – двомісячна норма. Тут хоч усі Карпати засади баобабами, але таку кількість води нічим не втримати. https://report.if.ua/gazeta/povin-69-ya ... osya-foto/

І ще про кумира 73%:
Слова Володимира Зеленського про те, що він не призначає на посади армійських друзів та кумів, сказані на підігрітому стільці у Маріїнському парку, якось дуже швидко "забулися". Справді, що тут такого? Ну, бовкнув не подумавши, хіба це з ним уперше? Насправді ж цими словами чинний президент відкрив нам увесь механізм своєї влади.
Цілком очевидно, що у Зеленського не могло бути армійських друзів, бо в армії він не служив. Так само у нього не могло бути кумів, які не передбачені релігією предків нашого президента. Та чи означає це, що він збрехав? Гадаю, що ні! Глава нашої держави був цілком щирим!
Що з того, що Зеленський насправді ніде не служив і нікого не хрестив? Зате він точно хоч раз у житті зіграв роль військового і роль кума. А, може, і не один раз. І всі інші ролі, від музиканта до президента, він теж грав багато разів. І весь його життєвий досвід складається виключно із зіграних ним ролей. https://gazeta.ua/blog/53543/mi-nichogo ... zelenskogo
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:23

  Ой+ написав:
Що стало головною причиною повені? Стихія. Зараз багато нарікають на масову вирубку карпатських лісів, мовляв, одна смерека може затримати до п’яти тонн води у рік. Науковці лише посміхаються – насправді, гілки дерева можуть «зловити» до 5 мм опадів. Ще 7-10 приймає на себе лісова підстілка з листя та хвої. Сам ґрунт здатен всмоктати близько 100 мм. А тепер голі факти. За 7-8 червня 1969 на Прикарпаття випало 350 мм води. За два дні – двомісячна норма. Тут хоч усі Карпати засади баобабами, але таку кількість води нічим не втримати.


Вообще-то корни деревьев удерживают грунт от оползней, а для борьбы с стихиями строят дамбы,берега горных речек укрепляют габионами которые жители западной Украины разобрали для хозяйственных нужд еще в 90-е, в городах - ливневые канализации с нормальной пропускной способностью не забитые мусором
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:00

Re: Політичні дискусії

в РФ в маю дали по 10К дерев"яних не дитину, і ще в іюлі теж дадуть
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flyman
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