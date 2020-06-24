Слова Володимира Зеленського про те, що він не призначає на посади армійських друзів та кумів, сказані на підігрітому стільці у Маріїнському парку, якось дуже швидко "забулися". Справді, що тут такого? Ну, бовкнув не подумавши, хіба це з ним уперше? Насправді ж цими словами чинний президент відкрив нам увесь механізм своєї влади.Цілком очевидно, що у Зеленського не могло бути армійських друзів, бо в армії він не служив. Так само у нього не могло бути кумів, які не передбачені релігією предків нашого президента. Та чи означає це, що він збрехав? Гадаю, що ні! Глава нашої держави був цілком щирим!Що з того, що Зеленський насправді ніде не служив і нікого не хрестив? Зате він точно хоч раз у житті зіграв роль військового і роль кума. А, може, і не один раз. І всі інші ролі, від музиканта до президента, він теж грав багато разів. І весь його життєвий досвід складається виключно із зіграних ним ролей.