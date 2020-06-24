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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6354635563566357
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:27

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Вообще-то корни деревьев удерживают грунт от оползней, а для борьбы с стихиями строят дамбы,берега горных речек укрепляют габионами которые жители западной Украины разобрали для хозяйственных нужд еще в 90-е, в городах - ливневые канализации с нормальной пропускной способностью не забитые мусором


Дуже глибокомудро. Але найзятіші екологи до 30% відпосять наслідки повені на локальну діяльність людини. Щодо габіонів, то сам бачив як багатотонні недавно укладені зносить з невимовною легкістю. Сам проживаю за 200 м. від Пруту, який тепер піднімався на понад 5 м і у нас без особливих наслідків якраз завдяки дамбі і т.д. Але якраз у багатьох випадках тепер було що вода проривається у нових несподіваних місцях і тече прямо через будинки. Якщо основною причиною кліматичних змін є наростання концентрації вуглекислого газу, то це точно не вирішити на місцевому рівні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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