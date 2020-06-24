Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6354635563566357 Додано: Чет 25 чер, 2020 15:27 Re: Політичні дискусії shapo написав: Вообще-то корни деревьев удерживают грунт от оползней, а для борьбы с стихиями строят дамбы,берега горных речек укрепляют габионами которые жители западной Украины разобрали для хозяйственных нужд еще в 90-е, в городах - ливневые канализации с нормальной пропускной способностью не забитые мусором Вообще-то корни деревьев удерживают грунт от оползней, а для борьбы с стихиями строят дамбы,берега горных речек укрепляют габионами которые жители западной Украины разобрали для хозяйственных нужд еще в 90-е, в городах - ливневые канализации с нормальной пропускной способностью не забитые мусором



Дуже глибокомудро. Але найзятіші екологи до 30% відпосять наслідки повені на локальну діяльність людини. Щодо габіонів, то сам бачив як багатотонні недавно укладені зносить з невимовною легкістю. Сам проживаю за 200 м. від Пруту, який тепер піднімався на понад 5 м і у нас без особливих наслідків якраз завдяки дамбі і т.д. Але якраз у багатьох випадках тепер було що вода проривається у нових несподіваних місцях і тече прямо через будинки. Якщо основною причиною кліматичних змін є наростання концентрації вуглекислого газу, то це точно не вирішити на місцевому рівні. Дуже глибокомудро. Але найзятіші екологи до 30% відпосять наслідки повені на локальну діяльність людини. Щодо габіонів, то сам бачив як багатотонні недавно укладені зносить з невимовною легкістю. Сам проживаю за 200 м. від Пруту, який тепер піднімався на понад 5 м і у нас без особливих наслідків якраз завдяки дамбі і т.д. Але якраз у багатьох випадках тепер було що вода проривається у нових несподіваних місцях і тече прямо через будинки. Якщо основною причиною кліматичних змін є наростання концентрації вуглекислого газу, то це точно не вирішити на місцевому рівні. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3483 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6354635563566357 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор