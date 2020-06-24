shapo написав:Вообще-то корни деревьев удерживают грунт от оползней, а для борьбы с стихиями строят дамбы,берега горных речек укрепляют габионами которые жители западной Украины разобрали для хозяйственных нужд еще в 90-е, в городах - ливневые канализации с нормальной пропускной способностью не забитые мусором
Дуже глибокомудро. Але найзятіші екологи до 30% відпосять наслідки повені на локальну діяльність людини. Щодо габіонів, то сам бачив як багатотонні недавно укладені зносить з невимовною легкістю. Сам проживаю за 200 м. від Пруту, який тепер піднімався на понад 5 м і у нас без особливих наслідків якраз завдяки дамбі і т.д. Але якраз у багатьох випадках тепер було що вода проривається у нових несподіваних місцях і тече прямо через будинки. Якщо основною причиною кліматичних змін є наростання концентрації вуглекислого газу, то це точно не вирішити на місцевому рівні.