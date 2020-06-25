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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6357635863596360
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:06

  19yuriy91 написав::mrgreen:
Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко
Экономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого надо не заглядывать в глаза Путину, а укреплять международную солидарность вокруг нашего государства Источник: https://censor.net.ua/n3204445


Вот Петя - балаболка. МВФ нам предрекает падение ВВП на 8,2%, Еврозоне - на 10,2%, США - на 8%, а РФ - на 6,6%. Т.е. экономика РФ (по прогнозу) потеряет меньше, чем те, кто и должен давить на путина.

Врал бы уже убедительнее - других аргументов достаточно. Например, то, что в РФ, де-факто, устанавливается монархия (хотя тоже - причем здесь Порошенко, экс-президент, утративший доверие украинцев)
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:27

  shapo написав:Что я сделал и построил в отличие от тебя рекламировать тут не собираюсь т.к. мне здесь ничего продавать не нужно.



  budivelnik написав:1 Як правило людина рекламуєнавіть більше ніж зробила.
Якщо тобі навіть рекламувати нічого - висновок...таким як ти рекламувати нічого
Ба більше - мені знайомий такий тип+він дуже широко представлений на цих сторінках...
Ми з командою будуємо світовий проект...
А конкретніше? Що робиш ти?
Я каву подаю...
2 Те що ти заливав фундамент на Байконурі - ти розповідав...
Правда тобі не відомо ,що на майданчику Львівського заводу Автонавантажувачів збирались конструкції які монтувались на той фундамент в заливці якого ти приймав участь... і моя мама в складі львівського Будівельного Управління - робила те саме що й ти ,адже для того щоб перевірити конструктив металічних тримачів ракети - треба було зробити той самий фундамент...


Не ври про какой-то фундамент на Байконуре, такого я никогда не писал.Заливал и газоход на старте 45 площадки, и полосу на 251 площадке на которую сел Буран.Твоя мама тоже монтировала монолитные 2-метровые стены где сборные панели остались в качестве несъемной опалубки стены арматуру диаметром 60мм и бетон был класса В50 с впервые использованном в СССР суперпластификатором С-3?
Про рекламу не суди по себе.Работал я и прорабом,и проектировщиком,и ст.науч.сотр., а последние 11 лет в службе заказчика в разных должностях, в основном технадзором которому кофе подает подрядчик в конце месяца вместе с процентовкой и актами на скрытые работы.

  shapo написав:4) И перестань хвастать своими детьми. Я пока сидел в бане немного почитал твою переписку с детройтом. Если это будущее которые ты своим старшим сыновьям готовишь ,то мне их искренне жаль, да и что ждет твою дочку после окончания медицинского в Украине? Или она уже на Польшу намылилась к родственникам?


  budivelnik написав:1 Мої діти - мають свою країну,на відміну від тебе і твоїх дітей.


Кто тебе такое рассказал?
И у сына, и у внуков не говоря обо мне и прописка в Киеве, и украинское гражданство осталось и вернуться они могут сюда когда захотят


  budivelnik написав:народився в казахстані,вчився в москві,живеш в Україні-настальгуєш по Ізраїлю... і всюди ти ніхто і звуть тебе ніяк.. і точно так само твої діти.Вони у всіх країнах - недогромадяни цих країн.


Что за бред ты несешь в очередной раз?
Во-первых, кто тебе рассказал что ты в Украине что-то из себя представляешь кроме твоей жены и, возможно, еще детей?
Во-вторых,гражданство Израиля в отличие от других стран дают гражданам других стран мира без знания языка только на основании принадлежности к евреям. А недогромадяне это те западенцы которые приехали в Израиль туристами,работаю по-черному и мечтают хоть как-то зацепиться.


  budivelnik написав:2 Я не знаю чим будуть займатись мої дочки...Головне щоб вони займались тим що їм подобається
3 Якщо ти читав дискусію з Дейтройтом- то повинен був побачити
Я вважаю ,що вклад людини в створення продукту=тим коштам .які вона отримала від споживачів цього продукту...
Тому
Я міг збудувати 2000 м2 і отримати по 50 доларів за м2=100 000
А ти будувати світовий центр в дубаях - і отримати 10 000 доларів(бо був шостим помічником восьмого двірника)....
Так от-хоча моїх 2000 м2 не йде ні в яке порівняння з Дубаями...мій вклад для світу в 10 разів більш вагоміший ніж твій.


1) Не неси ахинею про Дубай где тебе без лицензии и курятник не дадут построить и про свой "замечательный" вклад в разбудову западной Украины - я 3 года туда ездил и знаю кто там и как работает и сколько там платят такие "работодатели" как ты -нормальные никогда там не работали уезжая в Москву и Киев, а сейчас в Прагу и Варшаву.

2) Я задал конкретный вопрос про дочку оканчивающую медицинский. Неужели ответить совсем нечего?
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:45

  shapo написав:Я задал конкретный вопрос про дочку оканчивающую медицинский. Неужели ответить совсем нечего?
Дядя-ти дурак?
Вона закінчує третій курс....
Може піде в косметологію...а може через проміжні варіанти- паталогоанатомом....
Якщо з кабінетом косметологію я їй ще в стані допомогти - то зробити приватний кабінет паталогоанатома - навряд чи..
А може просто буде хірургом чи ще кимось....
Я не знаю
Єдине що знаю точно
Вона не буде полукровкою в Австралії, в якій найближчий для спілкування-це абориген...., бо однокласники разом з першим коханням, однокурсники разом з студентським розгулом - залишились тут.
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:49

Будивельник
Вклад))

Сегодня встретил знакомую. Работает медсестрой в хирургии. Ежедневно обработка гнойных ран, операции и т.д. Если не обманула, то заработная плата - 4 тыс. грн.

Вот тебе и вклад, если критерием брать заработок.
Вагомість вкладу для світу.

В рынке цена определяется не вагомістю, а соотношением спроса-предложения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:59

  detroytred написав:Будивельник
Вклад))
Сегодня встретил знакомую. Работает медсестрой в хирургии. Ежедневно обработка гнойных ран, операции и т.д. Если не обманула, то заработная плата - 4 тыс. грн.
Вот тебе и вклад, если критерием брать заработок.
Вагомість вкладу для світу.
В рынке цена определяется не вагомістю,а соотношением спроса-предложения.
А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..
Це марсіани свої коефіцієнти з марсу привезли.
Тепер по мед-сестрі
Я бачу три варіанти
Перший - її влаштовує мити гнійні рани за 4000 грн і не йти до мене продавцем за 8000. Чи має вона на це право - так має
Чи відповідаю я за її вибір - ні не відповідаю.

Варіант другий - офіційно в неї не 4000 , а більше ніж в моїх продавців.але вона на всяк випадок прибідняється( як 90% підприємців на базарі - в магазинах власного товару на пару мільйонів - а в оповіданнях все зле і завтра підуть субсидії оформляти)

Варіант третій - вона працює мед-сестрою ,щоб отримати необхідний досвід і в майбутньому стане хірургом... - такий варіант поважаю
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:22

  budivelnik написав:
Дядя-ти дурак?
Вона закінчує третій курс....
Може піде в косметологію...а може через проміжні варіанти- паталогоанатомом....
Якщо з кабінетом косметологію я їй ще в стані допомогти - то зробити приватний кабінет паталогоанатома - навряд чи..
А може просто буде хірургом чи ще кимось....
Я не знаю
Єдине що знаю точно
Вона не буде полукровкою в Австралії, в якій найближчий для спілкування-це абориген...., бо однокласники разом з першим коханням, однокурсники разом з студентським розгулом - залишились тут.


Да нет,дядя,это у твоей дочки проблемы если доучившись до 3 курса она еще не решила кем быть, особенно косметологом в которые в Украине кто только не идет - от медсестер до цирюльников. Специалист по трупам ,конечно,нужная специальность и спокойная т.к. пациент не буйный, но медицины как таковой там мало - разве что взятки брать за ложный диагноз.
С одноклассниками и первой любовью у сына все в порядке ибо его жена - его одноклассница с 7 класса, а те друзья что остались в Украине искренне советуют ему сюда не возвращаться и гордятся им.
Про Австралию ты по обыкновению ни черта не знаешь ибо врач в Австралии это представитель как минимум выше среднего класса и работают там со всего мира лучшие, совсем не бедные бриты,китайцы, индийцы,и, конечно,немного граждан бывшего СССР. Кстати, с ним случайно рядом работает бывший киевлянин которого отчим-еврей 15 лет назад перевел из киевского меда в Мельбурнский за 200тысбаксов.С тех пор расценки и процедуры получения студенческой визы наверняка немного увеличились и усложнились, но для такого крутого бизнесмена как ты наверняка это не проблема выделить любимой дочке тысяч 300 зеленых для лучшего будущего( про то что нужно еще что-то и о медицине знать и на английском говорить упоминать не буду).
PS Ты все время упоминаешь полукровку. Это что, в твоем понимании какой-то дефект от рождения или ты поклонник Адольфа Алоизовича с чистотой крови?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:24

  detroytred написав:Будивельник
Вклад))

Сегодня встретил знакомую. Работает медсестрой в хирургии. Ежедневно обработка гнойных ран, операции и т.д. Если не обманула, то заработная плата - 4 тыс. грн.

Вот тебе и вклад, если критерием брать заработок.
Вагомість вкладу для світу.

В рынке цена определяется не вагомістю, а соотношением спроса-предложения.

Правда. 4700 с налогами. В центре занятости в регионе полно вакансий.
Раньше в хирургию на подобные должности было не пробиться.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:56

*А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..* (c)

Нет.
Сравни цену жилья в центре и на окраине при одинаковой сложности постройки.
Или з-п уборщицы в Нафтогазе и в сельсовете))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:41

  detroytred написав:*А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..* (c)

Нет.
Сравни цену жилья в центре и на окраине при одинаковой сложности постройки.
Или з-п уборщицы в Нафтогазе и в сельсовете))
Ну-ну
І що я написав не правильно?
В скільки покупець -оцінює -на стільки продукт і потрібен.
Оцінює покупець в селі квартиру в 2 рази дешевше ніж в Києві - то й виробник отримує в два рази дешевше за роботу.
При цьому
Ти трошки не в темі
1 Будівництво в межах мегаполіса і за межами мегаполіса - це різні речі
а - спробуй прогнати пару тисяч м3 бетону через київські пробки
б - спробуй в Києві купити землю ціною як на перефирії
в - спробуй підтягнути комунікації в місці скупчення комунікацій
2 Так ціна проживання в Києві( а прибиральниця Нафтогазу-працює в Києві), з вартістю проживання прибиральниці в сільраді, а також вартість одягу в якому можна прийти в Нафтогаз з вартістю одягу в якому можна прийти в сільраду, а також величину секретів присутніх в Нафтогазі з величиною секретів присутніх в сільраді.

ПС
Ти серьозно вважаєш що назва професії=однаковій зарплаті власнику цієї професії у всьому світі( чи у всій Україні)?
Чи все таки оплата праці=вартості отриманої послуги(товару) ,при цьому цю вартість визначає отримувач не по назві товару/послуги , а по тому скільки він вважає за потрібне заплатити.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 26 чер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:47

  shapo написав:для такого крутого бизнесмена как ты наверняка это не проблема выделить любимой дочке тысяч 300 зеленых для лучшего будущего
Бачиш, ти став перекоти полем і все шукаєш світ ,який кращий від того в якому ти ж і перебуваєш
Я у Львові ,при потребі відкрию ногою двері в КабМін...
Куди може відкрити ногою двері твій син?-в парашу,та й то з вибаченнями перед негром.який її прибирає...
Я у Львові, можу в 24-00 набрати як мінімум десяток телефонних номерів і через 30 хвилин сидіти в теплій компанії старих друзів ,дружини яких будуть раді накрити нам стіл..
Кого може набрати твій син в Мельбурні? повію в кращому випадку...шкільних друзів то в Австралії в нього немає,студентських - не має, а ті хто зараз його співробітники - мають свою студентсько/шкільну компанію.

Тому ти такий злий і все заглядаєш по закордонах...
При цьому
Постійно наголошуєш що ти і твої діти - громадяни України...., але ж виглядає це так само , як білі медведі на екваторі...Толку з того що вони мають документ на проживання в арктиці..якщо живуть в плюс 40
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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