Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6357635863596360 Додано: Чет 25 чер, 2020 21:06 19yuriy91 написав: :mrgreen:

Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко

Экономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого надо не заглядывать в глаза Путину, а укреплять международную солидарность вокруг нашего государства Источник: https://censor.net.ua/n3204445 :mrgreen:Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - ПорошенкоЭкономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого надо не заглядывать в глаза Путину, а укреплять международную солидарность вокруг нашего государства Источник:



Вот Петя - балаболка. МВФ нам предрекает падение ВВП на 8,2%, Еврозоне - на 10,2%, США - на 8%, а РФ - на 6,6%. Т.е. экономика РФ (по прогнозу) потеряет меньше, чем те, кто и должен давить на путина.



Врал бы уже убедительнее - других аргументов достаточно. Например, то, что в РФ, де-факто, устанавливается монархия (хотя тоже - причем здесь Порошенко, экс-президент, утративший доверие украинцев) Вот Петя - балаболка. МВФ нам предрекает падение ВВП на 8,2%, Еврозоне - на 10,2%, США - на 8%, а РФ - на 6,6%. Т.е. экономика РФ (по прогнозу) потеряет меньше, чем те, кто и должен давить на путина.Врал бы уже убедительнее - других аргументов достаточно. Например, то, что в РФ, де-факто, устанавливается монархия (хотя тоже - причем здесь Порошенко, экс-президент, утративший доверие украинцев) zРадио

Повідомлень: 6309 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1067 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2020 21:27 shapo написав: Что я сделал и построил в отличие от тебя рекламировать тут не собираюсь т.к. мне здесь ничего продавать не нужно. Что я сделал и построил в отличие от тебя рекламировать тут не собираюсь т.к. мне здесь ничего продавать не нужно.





budivelnik написав: 1 Як правило людина рекламуєнавіть більше ніж зробила.

Якщо тобі навіть рекламувати нічого - висновок...таким як ти рекламувати нічого

Ба більше - мені знайомий такий тип+він дуже широко представлений на цих сторінках...

Ми з командою будуємо світовий проект...

А конкретніше? Що робиш ти?

Я каву подаю...

2 Те що ти заливав фундамент на Байконурі - ти розповідав...

Правда тобі не відомо ,що на майданчику Львівського заводу Автонавантажувачів збирались конструкції які монтувались на той фундамент в заливці якого ти приймав участь... і моя мама в складі львівського Будівельного Управління - робила те саме що й ти ,адже для того щоб перевірити конструктив металічних тримачів ракети - треба було зробити той самий фундамент... 1 Як правило людина рекламуєнавіть більше ніж зробила.Якщо тобі навіть рекламувати нічого - висновок...таким як ти рекламувати нічогоБа більше - мені знайомий такий тип+він дуже широко представлений на цих сторінках...А конкретніше? Що робиш ти?2 Те що ти заливав фундамент на Байконурі - ти розповідав...Правда тобі не відомо ,що на майданчику Львівського заводу Автонавантажувачів збирались конструкції які монтувались на той фундамент в заливці якого ти приймав участь... і моя мама в складі львівського Будівельного Управління - робила те саме що й ти ,адже для того щоб перевірити конструктив металічних тримачів ракети - треба було зробити той самий фундамент...



Не ври про какой-то фундамент на Байконуре, такого я никогда не писал.Заливал и газоход на старте 45 площадки, и полосу на 251 площадке на которую сел Буран.Твоя мама тоже монтировала монолитные 2-метровые стены где сборные панели остались в качестве несъемной опалубки стены арматуру диаметром 60мм и бетон был класса В50 с впервые использованном в СССР суперпластификатором С-3?

Про рекламу не суди по себе.Работал я и прорабом,и проектировщиком,и ст.науч.сотр., а последние 11 лет в службе заказчика в разных должностях, в основном технадзором которому кофе подает подрядчик в конце месяца вместе с процентовкой и актами на скрытые работы.



shapo написав: 4) И перестань хвастать своими детьми. Я пока сидел в бане немного почитал твою переписку с детройтом. Если это будущее которые ты своим старшим сыновьям готовишь ,то мне их искренне жаль, да и что ждет твою дочку после окончания медицинского в Украине? Или она уже на Польшу намылилась к родственникам? 4) И перестань хвастать своими детьми. Я пока сидел в бане немного почитал твою переписку с детройтом. Если это будущее которые ты своим старшим сыновьям готовишь ,то мне их искренне жаль, да и что ждет твою дочку после окончания медицинского в Украине? Или она уже на Польшу намылилась к родственникам?



budivelnik написав: 1 Мої діти - мають свою країну,на відміну від тебе і твоїх дітей. 1 Мої діти - мають свою країну,на відміну від тебе і твоїх дітей.



Кто тебе такое рассказал?

И у сына, и у внуков не говоря обо мне и прописка в Киеве, и украинское гражданство осталось и вернуться они могут сюда когда захотят





budivelnik написав: народився в казахстані,вчився в москві,живеш в Україні-настальгуєш по Ізраїлю... і всюди ти ніхто і звуть тебе ніяк.. і точно так само твої діти.Вони у всіх країнах - недогромадяни цих країн. народився в казахстані,вчився в москві,живеш в Україні-настальгуєш по Ізраїлю... і всюди ти ніхто і звуть тебе ніяк.. і точно так само твої діти.Вони у всіх країнах - недогромадяни цих країн.



Что за бред ты несешь в очередной раз?

Во-первых, кто тебе рассказал что ты в Украине что-то из себя представляешь кроме твоей жены и, возможно, еще детей?

Во-вторых,гражданство Израиля в отличие от других стран дают гражданам других стран мира без знания языка только на основании принадлежности к евреям. А недогромадяне это те западенцы которые приехали в Израиль туристами,работаю по-черному и мечтают хоть как-то зацепиться.





budivelnik написав: 2 Я не знаю чим будуть займатись мої дочки...Головне щоб вони займались тим що їм подобається

3 Якщо ти читав дискусію з Дейтройтом- то повинен був побачити

Я вважаю ,що вклад людини в створення продукту=тим коштам .які вона отримала від споживачів цього продукту...

Тому

Я міг збудувати 2000 м2 і отримати по 50 доларів за м2=100 000

А ти будувати світовий центр в дубаях - і отримати 10 000 доларів(бо був шостим помічником восьмого двірника)....

Так от-хоча моїх 2000 м2 не йде ні в яке порівняння з Дубаями...мій вклад для світу в 10 разів більш вагоміший ніж твій. 2 Я не знаю чим будуть займатись мої дочки...Головне щоб вони займались тим що їм подобається3 Якщо ти читав дискусію з Дейтройтом- то повинен був побачитиЯ вважаю ,що вклад людини в створення продукту=тим коштам .які вона отримала від споживачів цього продукту...ТомуЯ міг збудувати 2000 м2 і отримати по 50 доларів за м2=100 000А ти будувати світовий центр в дубаях - і отримати 10 000 доларів(бо був шостим помічником восьмого двірника)....Так от-хоча моїх 2000 м2 не йде ні в яке порівняння з Дубаями...мій вклад для світу в 10 разів більш вагоміший ніж твій.



1) Не неси ахинею про Дубай где тебе без лицензии и курятник не дадут построить и про свой "замечательный" вклад в разбудову западной Украины - я 3 года туда ездил и знаю кто там и как работает и сколько там платят такие "работодатели" как ты -нормальные никогда там не работали уезжая в Москву и Киев, а сейчас в Прагу и Варшаву.



2) Я задал конкретный вопрос про дочку оканчивающую медицинский. Неужели ответить совсем нечего? Не ври про какой-то фундамент на Байконуре, такого я никогда не писал.Заливал и газоход на старте 45 площадки, и полосу на 251 площадке на которую сел Буран.Твоя мама тоже монтировала монолитные 2-метровые стены где сборные панели остались в качестве несъемной опалубки стены арматуру диаметром 60мм и бетон был класса В50 с впервые использованном в СССР суперпластификатором С-3?Про рекламу не суди по себе.Работал я и прорабом,и проектировщиком,и ст.науч.сотр., а последние 11 лет в службе заказчика в разных должностях, в основном технадзором которому кофе подает подрядчик в конце месяца вместе с процентовкой и актами на скрытые работы.Кто тебе такое рассказал?И у сына, и у внуков не говоря обо мне и прописка в Киеве, и украинское гражданство осталось и вернуться они могут сюда когда захотятЧто за бред ты несешь в очередной раз?Во-первых, кто тебе рассказал что ты в Украине что-то из себя представляешь кроме твоей жены и, возможно, еще детей?Во-вторых,гражданство Израиля в отличие от других стран дают гражданам других стран мира без знания языка только на основании принадлежности к евреям. А недогромадяне это те западенцы которые приехали в Израиль туристами,работаю по-черному и мечтают хоть как-то зацепиться.1) Не неси ахинею про Дубай где тебе без лицензии и курятник не дадут построить и про свой "замечательный" вклад в разбудову западной Украины - я 3 года туда ездил и знаю кто там и как работает и сколько там платят такие "работодатели" как ты -нормальные никогда там не работали уезжая в Москву и Киев, а сейчас в Прагу и Варшаву.2) Я задал конкретный вопрос про дочку оканчивающую медицинский. Неужели ответить совсем нечего? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3687 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2020 21:45 shapo написав: Я задал конкретный вопрос про дочку оканчивающую медицинский. Неужели ответить совсем нечего? Я задал конкретный вопрос про дочку оканчивающую медицинский. Неужели ответить совсем нечего? Дядя-ти дурак?

Вона закінчує третій курс....

Може піде в косметологію...а може через проміжні варіанти- паталогоанатомом....

Якщо з кабінетом косметологію я їй ще в стані допомогти - то зробити приватний кабінет паталогоанатома - навряд чи..

А може просто буде хірургом чи ще кимось....

Я не знаю

Єдине що знаю точно

Вона не буде полукровкою в Австралії, в якій найближчий для спілкування-це абориген...., бо однокласники разом з першим коханням, однокурсники разом з студентським розгулом - залишились тут. Дядя-ти дурак?Вона закінчує третій курс....Може піде в косметологію...а може через проміжні варіанти- паталогоанатомом....Якщо з кабінетом косметологію я їй ще в стані допомогти - то зробити приватний кабінет паталогоанатома - навряд чи..А може просто буде хірургом чи ще кимось....Я не знаюЄдине що знаю точноВона не буде полукровкою в Австралії, в якій найближчий для спілкування-це абориген...., бо однокласники разом з першим коханням, однокурсники разом з студентським розгулом - залишились тут. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23158 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2020 21:49 Будивельник

Вклад))



Сегодня встретил знакомую. Работает медсестрой в хирургии. Ежедневно обработка гнойных ран, операции и т.д. Если не обманула, то заработная плата - 4 тыс. грн.



Вот тебе и вклад, если критерием брать заработок.

Вагомість вкладу для світу.



В рынке цена определяется не вагомістю, а соотношением спроса-предложения. detroytred

Повідомлень: 23153 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2020 21:59 detroytred написав: Будивельник

Вклад))

Сегодня встретил знакомую. Работает медсестрой в хирургии. Ежедневно обработка гнойных ран, операции и т.д. Если не обманула, то заработная плата - 4 тыс. грн.

Вот тебе и вклад, если критерием брать заработок.

Вагомість вкладу для світу.

В рынке цена определяется не вагомістю,а соотношением спроса-предложения. БудивельникВклад))Сегодня встретил знакомую. Работает медсестрой в хирургии. Ежедневно обработка гнойных ран, операции и т.д. Если не обманула, то заработная плата - 4 тыс. грн.Вот тебе и вклад, если критерием брать заработок.Вагомість вкладу для світу.В рынке цена определяется не вагомістю,а соотношением спроса-предложения. А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..

Це марсіани свої коефіцієнти з марсу привезли.

Тепер по мед-сестрі

Я бачу три варіанти

Перший - її влаштовує мити гнійні рани за 4000 грн і не йти до мене продавцем за 8000. Чи має вона на це право - так має

Чи відповідаю я за її вибір - ні не відповідаю.



Варіант другий - офіційно в неї не 4000 , а більше ніж в моїх продавців.але вона на всяк випадок прибідняється( як 90% підприємців на базарі - в магазинах власного товару на пару мільйонів - а в оповіданнях все зле і завтра підуть субсидії оформляти)



Варіант третій - вона працює мед-сестрою ,щоб отримати необхідний досвід і в майбутньому стане хірургом... - такий варіант поважаю А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..Це марсіани свої коефіцієнти з марсу привезли.Тепер по мед-сестріЯ бачу три варіантиПерший - її влаштовує мити гнійні рани за 4000 грн і не йти до мене продавцем за 8000. Чи має вона на це право - так маєЧи відповідаю я за її вибір - ні не відповідаю.Варіант другий - офіційно в неї не 4000 , а більше ніж в моїх продавців.але вона на всяк випадок прибідняється( як 90% підприємців на базарі - в магазинах власного товару на пару мільйонів - а в оповіданнях все зле і завтра підуть субсидії оформляти)Варіант третій - вона працює мед-сестрою ,щоб отримати необхідний досвід і в майбутньому стане хірургом... - такий варіант поважаю http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23158 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2020 22:22 budivelnik написав:

Дядя-ти дурак?

Вона закінчує третій курс....

Може піде в косметологію...а може через проміжні варіанти- паталогоанатомом....

Якщо з кабінетом косметологію я їй ще в стані допомогти - то зробити приватний кабінет паталогоанатома - навряд чи..

А може просто буде хірургом чи ще кимось....

Я не знаю

Єдине що знаю точно

Вона не буде полукровкою в Австралії, в якій найближчий для спілкування-це абориген...., бо однокласники разом з першим коханням, однокурсники разом з студентським розгулом - залишились тут. Дядя-ти дурак?Вона закінчує третій курс....Може піде в косметологію...а може через проміжні варіанти- паталогоанатомом....Якщо з кабінетом косметологію я їй ще в стані допомогти - то зробити приватний кабінет паталогоанатома - навряд чи..А може просто буде хірургом чи ще кимось....Я не знаюЄдине що знаю точноВона не буде полукровкою в Австралії, в якій найближчий для спілкування-це абориген...., бо однокласники разом з першим коханням, однокурсники разом з студентським розгулом - залишились тут.



Да нет,дядя,это у твоей дочки проблемы если доучившись до 3 курса она еще не решила кем быть, особенно косметологом в которые в Украине кто только не идет - от медсестер до цирюльников. Специалист по трупам ,конечно,нужная специальность и спокойная т.к. пациент не буйный, но медицины как таковой там мало - разве что взятки брать за ложный диагноз.

С одноклассниками и первой любовью у сына все в порядке ибо его жена - его одноклассница с 7 класса, а те друзья что остались в Украине искренне советуют ему сюда не возвращаться и гордятся им.

Про Австралию ты по обыкновению ни черта не знаешь ибо врач в Австралии это представитель как минимум выше среднего класса и работают там со всего мира лучшие, совсем не бедные бриты,китайцы, индийцы,и, конечно,немного граждан бывшего СССР. Кстати, с ним случайно рядом работает бывший киевлянин которого отчим-еврей 15 лет назад перевел из киевского меда в Мельбурнский за 200тысбаксов.С тех пор расценки и процедуры получения студенческой визы наверняка немного увеличились и усложнились, но для такого крутого бизнесмена как ты наверняка это не проблема выделить любимой дочке тысяч 300 зеленых для лучшего будущего( про то что нужно еще что-то и о медицине знать и на английском говорить упоминать не буду).

PS Ты все время упоминаешь полукровку. Это что, в твоем понимании какой-то дефект от рождения или ты поклонник Адольфа Алоизовича с чистотой крови? Да нет,дядя,это у твоей дочки проблемы если доучившись до 3 курса она еще не решила кем быть, особенно косметологом в которые в Украине кто только не идет - от медсестер до цирюльников. Специалист по трупам ,конечно,нужная специальность и спокойная т.к. пациент не буйный, но медицины как таковой там мало - разве что взятки брать за ложный диагноз.С одноклассниками и первой любовью у сына все в порядке ибо его жена - его одноклассница с 7 класса, а те друзья что остались в Украине искренне советуют ему сюда не возвращаться и гордятся им.Про Австралию ты по обыкновению ни черта не знаешь ибо врач в Австралии это представитель как минимум выше среднего класса и работают там со всего мира лучшие, совсем не бедные бриты,китайцы, индийцы,и, конечно,немного граждан бывшего СССР. Кстати, с ним случайно рядом работает бывший киевлянин которого отчим-еврей 15 лет назад перевел из киевского меда в Мельбурнский за 200тысбаксов.С тех пор расценки и процедуры получения студенческой визы наверняка немного увеличились и усложнились, но для такого крутого бизнесмена как ты наверняка это не проблема выделить любимой дочке тысяч 300 зеленых для лучшего будущего( про то что нужно еще что-то и о медицине знать и на английском говорить упоминать не буду).PS Ты все время упоминаешь полукровку. Это что, в твоем понимании какой-то дефект от рождения или ты поклонник Адольфа Алоизовича с чистотой крови? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3687 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2020 22:24 detroytred написав: Будивельник

Вклад))



Сегодня встретил знакомую. Работает медсестрой в хирургии. Ежедневно обработка гнойных ран, операции и т.д. Если не обманула, то заработная плата - 4 тыс. грн.



Вот тебе и вклад, если критерием брать заработок.

Вагомість вкладу для світу.



В рынке цена определяется не вагомістю, а соотношением спроса-предложения. БудивельникВклад))Сегодня встретил знакомую. Работает медсестрой в хирургии. Ежедневно обработка гнойных ран, операции и т.д. Если не обманула, то заработная плата - 4 тыс. грн.Вот тебе и вклад, если критерием брать заработок.Вагомість вкладу для світу.В рынке цена определяется не вагомістю, а соотношением спроса-предложения.

Правда. 4700 с налогами. В центре занятости в регионе полно вакансий.

Раньше в хирургию на подобные должности было не пробиться. Правда. 4700 с налогами. В центре занятости в регионе полно вакансий.Раньше в хирургию на подобные должности было не пробиться. Black Jack - White Business

[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн. ruvex

Повідомлень: 9783 З нами з: 03.11.08 Подякував: 717 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 чер, 2020 22:56 *А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..* (c)



Нет.

Сравни цену жилья в центре и на окраине при одинаковой сложности постройки.

Или з-п уборщицы в Нафтогазе и в сельсовете)) detroytred

Повідомлень: 23153 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:41 detroytred написав: *А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..* (c)



Нет.

Сравни цену жилья в центре и на окраине при одинаковой сложности постройки.

Или з-п уборщицы в Нафтогазе и в сельсовете)) *А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..* (c)Нет.Сравни цену жилья в центре и на окраине при одинаковой сложности постройки.Или з-п уборщицы в Нафтогазе и в сельсовете)) Ну-ну

І що я написав не правильно?

В скільки покупець -оцінює -на стільки продукт і потрібен.

Оцінює покупець в селі квартиру в 2 рази дешевше ніж в Києві - то й виробник отримує в два рази дешевше за роботу.

При цьому

Ти трошки не в темі

1 Будівництво в межах мегаполіса і за межами мегаполіса - це різні речі

а - спробуй прогнати пару тисяч м3 бетону через київські пробки

б - спробуй в Києві купити землю ціною як на перефирії

в - спробуй підтягнути комунікації в місці скупчення комунікацій

2 Так ціна проживання в Києві( а прибиральниця Нафтогазу-працює в Києві), з вартістю проживання прибиральниці в сільраді, а також вартість одягу в якому можна прийти в Нафтогаз з вартістю одягу в якому можна прийти в сільраду, а також величину секретів присутніх в Нафтогазі з величиною секретів присутніх в сільраді.



ПС

Ти серьозно вважаєш що назва професії=однаковій зарплаті власнику цієї професії у всьому світі( чи у всій Україні)?

Чи все таки оплата праці=вартості отриманої послуги(товару) ,при цьому цю вартість визначає отримувач не по назві товару/послуги , а по тому скільки він вважає за потрібне заплатити. Ну-нуІ що я написав не правильно?В скільки покупець -оцінює -на стільки продукт і потрібен.Оцінює покупець в селі квартиру в 2 рази дешевше ніж в Києві - то й виробник отримує в два рази дешевше за роботу.При цьомуТи трошки не в темі1 Будівництво в межах мегаполіса і за межами мегаполіса - це різні речіа - спробуй прогнати пару тисяч м3 бетону через київські пробкиб - спробуй в Києві купити землю ціною як на перефиріїв - спробуй підтягнути комунікації в місці скупчення комунікацій2 Так ціна проживання в Києві( а прибиральниця Нафтогазу-працює в Києві), з вартістю проживання прибиральниці в сільраді, а також вартість одягу в якому можна прийти в Нафтогаз з вартістю одягу в якому можна прийти в сільраду, а також величину секретів присутніх в Нафтогазі з величиною секретів присутніх в сільраді.ПСТи серьозно вважаєш що назва професії=однаковій зарплаті власнику цієї професії у всьому світі( чи у всій Україні)?Чи все таки оплата праці=вартості отриманої послуги(товару) ,при цьому цю вартість визначає отримувач не по назві товару/послуги , а по тому скільки він вважає за потрібне заплатити. Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 26 чер, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23158 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:47 shapo написав: для такого крутого бизнесмена как ты наверняка это не проблема выделить любимой дочке тысяч 300 зеленых для лучшего будущего для такого крутого бизнесмена как ты наверняка это не проблема выделить любимой дочке тысяч 300 зеленых для лучшего будущего Бачиш, ти став перекоти полем і все шукаєш світ ,який кращий від того в якому ти ж і перебуваєш

Я у Львові ,при потребі відкрию ногою двері в КабМін...

Куди може відкрити ногою двері твій син?-в парашу,та й то з вибаченнями перед негром.який її прибирає...

Я у Львові, можу в 24-00 набрати як мінімум десяток телефонних номерів і через 30 хвилин сидіти в теплій компанії старих друзів ,дружини яких будуть раді накрити нам стіл..

Кого може набрати твій син в Мельбурні? повію в кращому випадку...шкільних друзів то в Австралії в нього немає,студентських - не має, а ті хто зараз його співробітники - мають свою студентсько/шкільну компанію.



Тому ти такий злий і все заглядаєш по закордонах...

При цьому

Постійно наголошуєш що ти і твої діти - громадяни України...., але ж виглядає це так само , як білі медведі на екваторі...Толку з того що вони мають документ на проживання в арктиці..якщо живуть в плюс 40 Бачиш, ти став перекоти полем і все шукаєш світ ,який кращий від того в якому ти ж і перебуваєшЯ у Львові ,при потребі відкрию ногою двері в КабМін...Куди може відкрити ногою двері твій син?-в парашу,та й то з вибаченнями перед негром.який її прибирає...Я у Львові, можу в 24-00 набрати як мінімум десяток телефонних номерів і через 30 хвилин сидіти в теплій компанії старих друзів ,дружини яких будуть раді накрити нам стіл..Кого може набрати твій син в Мельбурні? повію в кращому випадку...шкільних друзів то в Австралії в нього немає,студентських - не має, а ті хто зараз його співробітники - мають свою студентсько/шкільну компанію.Тому ти такий злий і все заглядаєш по закордонах...При цьомуПостійно наголошуєш що ти і твої діти - громадяни України...., але ж виглядає це так само , як білі медведі на екваторі...Толку з того що вони мають документ на проживання в арктиці..якщо живуть в плюс 40 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23158 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6357635863596360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор