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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6358635963606361 Додано: П'ят 26 чер, 2020 05:34 budivelnik написав: shapo написав: для такого крутого бизнесмена как ты наверняка это не проблема выделить любимой дочке тысяч 300 зеленых для лучшего будущего для такого крутого бизнесмена как ты наверняка это не проблема выделить любимой дочке тысяч 300 зеленых для лучшего будущего Бачиш, ти став перекоти полем і все шукаєш світ ,який кращий від того в якому ти ж і перебуваєш

Я у Львові ,при потребі відкрию ногою двері в КабМін...

Куди може відкрити ногою двері твій син?-в парашу,та й то з вибаченнями перед негром.який її прибирає...

Я у Львові, можу в 24-00 набрати як мінімум десяток телефонних номерів і через 30 хвилин сидіти в теплій компанії старих друзів ,дружини яких будуть раді накрити нам стіл..

Кого може набрати твій син в Мельбурні? повію в кращому випадку...шкільних друзів то в Австралії в нього немає,студентських - не має, а ті хто зараз його співробітники - мають свою студентсько/шкільну компанію.



Тому ти такий злий і все заглядаєш по закордонах...

При цьому

Постійно наголошуєш що ти і твої діти - громадяни України...., але ж виглядає це так само , як білі медведі на екваторі...Толку з того що вони мають документ на проживання в арктиці..якщо живуть в плюс 40 Бачиш, ти став перекоти полем і все шукаєш світ ,який кращий від того в якому ти ж і перебуваєшЯ у Львові ,при потребі відкрию ногою двері в КабМін...Куди може відкрити ногою двері твій син?-в парашу,та й то з вибаченнями перед негром.який її прибирає...Я у Львові, можу в 24-00 набрати як мінімум десяток телефонних номерів і через 30 хвилин сидіти в теплій компанії старих друзів ,дружини яких будуть раді накрити нам стіл..Кого може набрати твій син в Мельбурні? повію в кращому випадку...шкільних друзів то в Австралії в нього немає,студентських - не має, а ті хто зараз його співробітники - мають свою студентсько/шкільну компанію.Тому ти такий злий і все заглядаєш по закордонах...При цьомуПостійно наголошуєш що ти і твої діти - громадяни України...., але ж виглядає це так само , як білі медведі на екваторі...Толку з того що вони мають документ на проживання в арктиці..якщо живуть в плюс 40

Не знал что в Львове существует украинский кабмин. Или это ты так свою мэрию обзываешь?

Кроме каких-то школьных и институтских друзей больше упомянуть нечего? Мой сын как и я в советское время едет в первую очередь за уровнем образования и нормального материального благополучия своего и будущего для дочек которое деградировавшая Украина ему дать не могла и не даёт сейчас.

Проститутки и генделики это досуг львовских бизнесменов, в нормальных странах люди много и тяжело работают, а в свободное время занимаются спортом, путешествуют. Ногами там двери тоже не принято открывать как и хамить любому работнику - мир это вовсе не провинциальная Украина с её оборзевшими депутатами, ментами, бандюками в которой ты пребываешь и с которых берёшь пример.

И с общением у сына все в порядке в то незначительное время что у него остаётся. Общается он помимо упомянутого мной хлопца из Киева живущего там уже 15 лет с израильской диаспорой которая поприличнее украинской и русской во всех отношениях. Не знал что в Львове существует украинский кабмин. Или это ты так свою мэрию обзываешь?Кроме каких-то школьных и институтских друзей больше упомянуть нечего? Мой сын как и я в советское время едет в первую очередь за уровнем образования и нормального материального благополучия своего и будущего для дочек которое деградировавшая Украина ему дать не могла и не даёт сейчас.Проститутки и генделики это досуг львовских бизнесменов, в нормальных странах люди много и тяжело работают, а в свободное время занимаются спортом, путешествуют. Ногами там двери тоже не принято открывать как и хамить любому работнику - мир это вовсе не провинциальная Украина с её оборзевшими депутатами, ментами, бандюками в которой ты пребываешь и с которых берёшь пример.И с общением у сына все в порядке в то незначительное время что у него остаётся. Общается он помимо упомянутого мной хлопца из Киева живущего там уже 15 лет с израильской диаспорой которая поприличнее украинской и русской во всех отношениях. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3690 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 05:46 budivelnik написав: При цьому

Ти трошки не в темі

1 Будівництво в межах мегаполіса і за межами мегаполіса - це різні речі

а - спробуй прогнати пару тисяч м3 бетону через київські пробки

б - спробуй в Києві купити землю ціною як на перефирії

в - спробуй підтягнути комунікації в місці скупчення комунікацій

При цьомуТи трошки не в темі1 Будівництво в межах мегаполіса і за межами мегаполіса - це різні речіа - спробуй прогнати пару тисяч м3 бетону через київські пробкиб - спробуй в Києві купити землю ціною як на перефиріїв - спробуй підтягнути комунікації в місці скупчення комунікацій



Пару тысяч кубов идёт максимум один раз на фундаментную плиту которая заливается как правило с ночи до утра. В Киеве бетонных заводов точно побольше чем в вашей Хацапетовке где иногда нужно возить в жару за 100км да и конкуренция между заводами в Киеве за клиента посерьезнее будет. И в Киеве, и в провинции земля арендуется или покупается в основном за взятки если речь идёт о приличном месте (в неприличном никто строить не будет).

Прокладка коммуникаций это технологии и согласования. Естественно, в чистом поле это дешевле. Пару тысяч кубов идёт максимум один раз на фундаментную плиту которая заливается как правило с ночи до утра. В Киеве бетонных заводов точно побольше чем в вашей Хацапетовке где иногда нужно возить в жару за 100км да и конкуренция между заводами в Киеве за клиента посерьезнее будет. И в Киеве, и в провинции земля арендуется или покупается в основном за взятки если речь идёт о приличном месте (в неприличном никто строить не будет).Прокладка коммуникаций это технологии и согласования. Естественно, в чистом поле это дешевле. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3690 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:03



Євген Шевченко

добавил 2 новых фото.

6 ч. · Это видят: Доступно всем

Знайомтесь: очільник Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Був призначений на посаду у жовтні 2019 року за особистим проханням Президента.

На другому фото частина хабара у розмірі 1,8млн.грн., який вимагав цей покидьок, але щось пішло не так і сьогодні, під час передачі другого траншу, воно було затримано детективами НАБУ

.



https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000 Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.Євген Шевченкодобавил 2 новых фото.6 ч. · Это видят: Доступно всемЗнайомтесь: очільник Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Був призначений на посаду у жовтні 2019 року за особистим проханням Президента.На другому фото частина хабара у розмірі 1,8млн.грн., який вимагав цей покидьок, але щось пішло не так і сьогодні, під час передачі другого траншу, воно було затримано детективами НАБУ 19yuriy91 Повідомлень: 2847 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:10 zРадио написав: 19yuriy91 написав: :mrgreen:

Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко

Экономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого надо не заглядывать в глаза Путину, а укреплять международную солидарность вокруг нашего государства Источник: https://censor.net.ua/n3204445 :mrgreen:Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - ПорошенкоЭкономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого надо не заглядывать в глаза Путину, а укреплять международную солидарность вокруг нашего государства Источник:



Вот Петя - балаболка. МВФ нам предрекает падение ВВП на 8,2%, Еврозоне - на 10,2%, США - на 8%, а РФ - на 6,6%. Т.е. экономика РФ (по прогнозу) потеряет меньше, чем те, кто и должен давить на путина.



Вот Петя - балаболка. МВФ нам предрекает падение ВВП на 8,2%, Еврозоне - на 10,2%, США - на 8%, а РФ - на 6,6%. Т.е. экономика РФ (по прогнозу) потеряет меньше, чем те, кто и должен давить на путина.



просто удивительно, на кого ращитаны такие дыбильные заявы.(петра)

тут даже не надо вдаваться в какие-то подробности со сравнением падением ввп.

даже если б в раше он упал не на 6,6%, а на 16,6%, это бы не имело для данного вопроса никакого значения.



разве что на 66,6 % просто удивительно, на кого ращитаны такие дыбильные заявы.(петра)тут даже не надо вдаваться в какие-то подробности со сравнением падением ввп.даже если б в раше он упал не на 6,6%, а на 16,6%, это бы не имело для данного вопроса никакого значения.разве что на 19yuriy91 Повідомлень: 2847 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 07:44 19yuriy91 написав: zРадио написав:

Вот Петя - балаболка. МВФ нам предрекает падение ВВП на 8,2%, Еврозоне - на 10,2%, США - на 8%, а РФ - на 6,6%. Т.е. экономика РФ (по прогнозу) потеряет меньше, чем те, кто и должен давить на путина.



Вот Петя - балаболка. МВФ нам предрекает падение ВВП на 8,2%, Еврозоне - на 10,2%, США - на 8%, а РФ - на 6,6%. Т.е. экономика РФ (по прогнозу) потеряет меньше, чем те, кто и должен давить на путина.



просто удивительно, на кого ращитаны такие дыбильные заявы.(петра)

просто удивительно, на кого ращитаны такие дыбильные заявы.(петра) .

Как на кого?

Да как минимум на всех "патриотов" этой ветки и ещё 25% проголосовавших за него на президентских выборах Как на кого?Да как минимум на всех "патриотов" этой ветки и ещё 25% проголосовавших за него на президентских выборах Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3690 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:07 budivelnik написав: detroytred написав: *А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..* (c)



Нет.

Сравни цену жилья в центре и на окраине при одинаковой сложности постройки.

Или з-п уборщицы в Нафтогазе и в сельсовете)) *А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..* (c)Нет.Сравни цену жилья в центре и на окраине при одинаковой сложности постройки.Или з-п уборщицы в Нафтогазе и в сельсовете)) Ну-ну

І що я написав не правильно?

В скільки покупець -оцінює -на стільки продукт і потрібен.

Оцінює покупець в селі квартиру в 2 рази дешевше ніж в Києві - то й виробник отримує в два рази дешевше за роботу.

При цьому

Ти трошки не в темі

1 Будівництво в межах мегаполіса і за межами мегаполіса - це різні речі

а - спробуй прогнати пару тисяч м3 бетону через київські пробки

б - спробуй в Києві купити землю ціною як на перефирії

в - спробуй підтягнути комунікації в місці скупчення комунікацій

2 Так ціна проживання в Києві( а прибиральниця Нафтогазу-працює в Києві), з вартістю проживання прибиральниці в сільраді, а також вартість одягу в якому можна прийти в Нафтогаз з вартістю одягу в якому можна прийти в сільраду, а також величину секретів присутніх в Нафтогазі з величиною секретів присутніх в сільраді.



ПС

Ти серьозно вважаєш що назва професії=однаковій зарплаті власнику цієї професії у всьому світі( чи у всій Україні)?

Чи все таки оплата праці=вартості отриманої послуги(товару) ,при цьому цю вартість визначає отримувач не по назві товару/послуги , а по тому скільки він вважає за потрібне заплатити. Ну-нуІ що я написав не правильно?В скільки покупець -оцінює -на стільки продукт і потрібен.Оцінює покупець в селі квартиру в 2 рази дешевше ніж в Києві - то й виробник отримує в два рази дешевше за роботу.При цьомуТи трошки не в темі1 Будівництво в межах мегаполіса і за межами мегаполіса - це різні речіа - спробуй прогнати пару тисяч м3 бетону через київські пробкиб - спробуй в Києві купити землю ціною як на перефиріїв - спробуй підтягнути комунікації в місці скупчення комунікацій2 Так ціна проживання в Києві( а прибиральниця Нафтогазу-працює в Києві), з вартістю проживання прибиральниці в сільраді, а також вартість одягу в якому можна прийти в Нафтогаз з вартістю одягу в якому можна прийти в сільраду, а також величину секретів присутніх в Нафтогазі з величиною секретів присутніх в сільраді.ПСТи серьозно вважаєш що назва професії=однаковій зарплаті власнику цієї професії у всьому світі( чи у всій Україні)?Чи все таки оплата праці=вартості отриманої послуги(товару) ,при цьому цю вартість визначає отримувач не по назві товару/послуги , а по тому скільки він вважає за потрібне заплатити.

*В скільки покупець оцінює продукт на стільки він потрібен* -- это ошибка. Грубая ошибка. То, что ты сказал не так.



Потребность в пище каждый , например, одинакова, но цена изменяется. Или в газе и т.д.



Короче - потребительная и меновая стоимости. Можешь начать с Рикардо.



В принципе, можно было бы согласиться с твоим виденьем, правда, отделив вклад - как вклад труда. Именно труда, а не потребность. То есть с меновой стоимостью.

Но и тут нюанс - меновая стоимость товара берется по именно товару. И не относится к банальному распределению з-п между участниками его производства.



То есть товар (дом, горилка) - это одно. А покупка тобой рабочей силы (каменщика, продавца) - это совсем другое.



Ты опять предполагаешь в мой адрес нелепицы, худший вариант))



Оцени вклад: медсестра в хирургии 4 тыс. И твой продавец 8 тыс.

Он, как и ты, наверно втолковывает ей, что вклад его (и потребность) в 2 раза больше)) *В скільки покупець оцінює продукт на стільки він потрібен* -- это ошибка. Грубая ошибка. То, что ты сказал не так.Потребность в пище каждый , например, одинакова, но цена изменяется. Или в газе и т.д.Короче - потребительная и меновая стоимости. Можешь начать с Рикардо.В принципе, можно было бы согласиться с твоим виденьем, правда, отделив вклад - как вклад труда. Именно труда, а не потребность. То есть с меновой стоимостью.Но и тут нюанс - меновая стоимость товара берется по именно товару. И не относится к банальному распределению з-п между участниками его производства.То есть товар (дом, горилка) - это одно. А покупка тобой рабочей силы (каменщика, продавца) - это совсем другое.Ты опять предполагаешь в мой адрес нелепицы, худший вариант))Оцени вклад: медсестра в хирургии 4 тыс. И твой продавец 8 тыс.Он, как и ты, наверно втолковывает ей, что вклад его (и потребность) в 2 раза больше)) detroytred

Повідомлень: 23154 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6358635963606361 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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