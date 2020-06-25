Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:для такого крутого бизнесмена как ты наверняка это не проблема выделить любимой дочке тысяч 300 зеленых для лучшего будущего
Бачиш, ти став перекоти полем і все шукаєш світ ,який кращий від того в якому ти ж і перебуваєш Я у Львові ,при потребі відкрию ногою двері в КабМін... Куди може відкрити ногою двері твій син?-в парашу,та й то з вибаченнями перед негром.який її прибирає... Я у Львові, можу в 24-00 набрати як мінімум десяток телефонних номерів і через 30 хвилин сидіти в теплій компанії старих друзів ,дружини яких будуть раді накрити нам стіл.. Кого може набрати твій син в Мельбурні? повію в кращому випадку...шкільних друзів то в Австралії в нього немає,студентських - не має, а ті хто зараз його співробітники - мають свою студентсько/шкільну компанію.
Тому ти такий злий і все заглядаєш по закордонах... При цьому Постійно наголошуєш що ти і твої діти - громадяни України...., але ж виглядає це так само , як білі медведі на екваторі...Толку з того що вони мають документ на проживання в арктиці..якщо живуть в плюс 40
Не знал что в Львове существует украинский кабмин. Или это ты так свою мэрию обзываешь? Кроме каких-то школьных и институтских друзей больше упомянуть нечего? Мой сын как и я в советское время едет в первую очередь за уровнем образования и нормального материального благополучия своего и будущего для дочек которое деградировавшая Украина ему дать не могла и не даёт сейчас. Проститутки и генделики это досуг львовских бизнесменов, в нормальных странах люди много и тяжело работают, а в свободное время занимаются спортом, путешествуют. Ногами там двери тоже не принято открывать как и хамить любому работнику - мир это вовсе не провинциальная Украина с её оборзевшими депутатами, ментами, бандюками в которой ты пребываешь и с которых берёшь пример. И с общением у сына все в порядке в то незначительное время что у него остаётся. Общается он помимо упомянутого мной хлопца из Киева живущего там уже 15 лет с израильской диаспорой которая поприличнее украинской и русской во всех отношениях.
budivelnik написав:При цьому Ти трошки не в темі 1 Будівництво в межах мегаполіса і за межами мегаполіса - це різні речі а - спробуй прогнати пару тисяч м3 бетону через київські пробки б - спробуй в Києві купити землю ціною як на перефирії в - спробуй підтягнути комунікації в місці скупчення комунікацій
Пару тысяч кубов идёт максимум один раз на фундаментную плиту которая заливается как правило с ночи до утра. В Киеве бетонных заводов точно побольше чем в вашей Хацапетовке где иногда нужно возить в жару за 100км да и конкуренция между заводами в Киеве за клиента посерьезнее будет. И в Киеве, и в провинции земля арендуется или покупается в основном за взятки если речь идёт о приличном месте (в неприличном никто строить не будет). Прокладка коммуникаций это технологии и согласования. Естественно, в чистом поле это дешевле.
Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.
Євген Шевченко добавил 2 новых фото. 6 ч. · Это видят: Доступно всем Знайомтесь: очільник Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Був призначений на посаду у жовтні 2019 року за особистим проханням Президента. На другому фото частина хабара у розмірі 1,8млн.грн., який вимагав цей покидьок, але щось пішло не так і сьогодні, під час передачі другого траншу, воно було затримано детективами НАБУ .
19yuriy91 написав::mrgreen: Сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить его уйти из Донбасса и Крыма, - Порошенко Экономический кризис в России является уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Для этого надо не заглядывать в глаза Путину, а укреплять международную солидарность вокруг нашего государства Источник: https://censor.net.ua/n3204445
Вот Петя - балаболка. МВФ нам предрекает падение ВВП на 8,2%, Еврозоне - на 10,2%, США - на 8%, а РФ - на 6,6%. Т.е. экономика РФ (по прогнозу) потеряет меньше, чем те, кто и должен давить на путина.
просто удивительно, на кого ращитаны такие дыбильные заявы.(петра) тут даже не надо вдаваться в какие-то подробности со сравнением падением ввп. даже если б в раше он упал не на 6,6%, а на 16,6%, это бы не имело для данного вопроса никакого значения.
zРадио написав: Вот Петя - балаболка. МВФ нам предрекает падение ВВП на 8,2%, Еврозоне - на 10,2%, США - на 8%, а РФ - на 6,6%. Т.е. экономика РФ (по прогнозу) потеряет меньше, чем те, кто и должен давить на путина.
просто удивительно, на кого ращитаны такие дыбильные заявы.(петра)
. Как на кого? Да как минимум на всех "патриотов" этой ветки и ещё 25% проголосовавших за него на президентских выборах
detroytred написав:*А попит -пропозиція - це не співвідношення складності виготовлення-до платоспроможного попиту..* (c)
Нет. Сравни цену жилья в центре и на окраине при одинаковой сложности постройки. Или з-п уборщицы в Нафтогазе и в сельсовете))
Ну-ну І що я написав не правильно? В скільки покупець -оцінює -на стільки продукт і потрібен. Оцінює покупець в селі квартиру в 2 рази дешевше ніж в Києві - то й виробник отримує в два рази дешевше за роботу. При цьому Ти трошки не в темі 1 Будівництво в межах мегаполіса і за межами мегаполіса - це різні речі а - спробуй прогнати пару тисяч м3 бетону через київські пробки б - спробуй в Києві купити землю ціною як на перефирії в - спробуй підтягнути комунікації в місці скупчення комунікацій 2 Так ціна проживання в Києві( а прибиральниця Нафтогазу-працює в Києві), з вартістю проживання прибиральниці в сільраді, а також вартість одягу в якому можна прийти в Нафтогаз з вартістю одягу в якому можна прийти в сільраду, а також величину секретів присутніх в Нафтогазі з величиною секретів присутніх в сільраді.
ПС Ти серьозно вважаєш що назва професії=однаковій зарплаті власнику цієї професії у всьому світі( чи у всій Україні)? Чи все таки оплата праці=вартості отриманої послуги(товару) ,при цьому цю вартість визначає отримувач не по назві товару/послуги , а по тому скільки він вважає за потрібне заплатити.
*В скільки покупець оцінює продукт на стільки він потрібен* -- это ошибка. Грубая ошибка. То, что ты сказал не так.
Потребность в пище каждый , например, одинакова, но цена изменяется. Или в газе и т.д.
Короче - потребительная и меновая стоимости. Можешь начать с Рикардо.
В принципе, можно было бы согласиться с твоим виденьем, правда, отделив вклад - как вклад труда. Именно труда, а не потребность. То есть с меновой стоимостью. Но и тут нюанс - меновая стоимость товара берется по именно товару. И не относится к банальному распределению з-п между участниками его производства.
То есть товар (дом, горилка) - это одно. А покупка тобой рабочей силы (каменщика, продавца) - это совсем другое.
Ты опять предполагаешь в мой адрес нелепицы, худший вариант))
Оцени вклад: медсестра в хирургии 4 тыс. И твой продавец 8 тыс. Он, как и ты, наверно втолковывает ей, что вклад его (и потребность) в 2 раза больше))