Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:19

Schmit написав: shapo написав: Чем она хуже Стерненко которого вы тут постите - у неё МГУ юридический и 20 лет адвокатской практики, а у ваших авторов что? Чем она хуже Стерненко которого вы тут постите - у неё МГУ юридический и 20 лет адвокатской практики, а у ваших авторов что?

Да при чем тут адвокатская практика? Оно - частый гость пропогандонских ток-шоу на московских и дыровских каналах. Посмотрел несколько раз, что оно там несет - поливание говном страны, в которой само оно же и живет. Мне этого достаточно. Диагноз - безумие. Да при чем тут адвокатская практика? Оно - частый гость пропогандонских ток-шоу на московских и дыровских каналах. Посмотрел несколько раз, что оно там несет - поливание говном страны, в которой само оно же и живет. Мне этого достаточно. Диагноз - безумие.

Она не более безумна чем страна в которой мы с ней сейчас живём.С точки зрения "патриотов" этой ветки и я, и ещё несколько участников занимаемся здесь тем же чем и она - не умиляемся стране летяшей в пропасть, а поливаем её "власть".Много её шоу не смотрел как и вообще роликов, но если у вас есть конкретные замечания по приведённому мной или увиденному вами озвучьте для обсуждения. Для меня было новостью российское ток-шоу 2016 или 2017 гг где она объясняла почему Тимошенко против рынка земли в Украине