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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6359636063616362
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:19

  Schmit написав:
  shapo написав:Чем она хуже Стерненко которого вы тут постите - у неё МГУ юридический и 20 лет адвокатской практики, а у ваших авторов что?

Да при чем тут адвокатская практика? Оно - частый гость пропогандонских ток-шоу на московских и дыровских каналах. Посмотрел несколько раз, что оно там несет - поливание говном страны, в которой само оно же и живет. Мне этого достаточно. Диагноз - безумие.

Она не более безумна чем страна в которой мы с ней сейчас живём.
С точки зрения "патриотов" этой ветки и я, и ещё несколько участников занимаемся здесь тем же чем и она - не умиляемся стране летяшей в пропасть, а поливаем её "власть".
Много её шоу не смотрел как и вообще роликов, но если у вас есть конкретные замечания по приведённому мной или увиденному вами озвучьте для обсуждения. Для меня было новостью российское ток-шоу 2016 или 2017 гг где она объясняла почему Тимошенко против рынка земли в Украине
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:19

  Starikan написав:Причем развивавшееся постепенно и систематически. Когда-то ее можно было читать.

Монтянша всегда была прибацанной, но особенно шиза ее скосила с 2014.
Я ее давно знаю, еще до истории с Цушком когда она появилась в СМИ, а то было уже 13 лет назад.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:23

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:24

Re: Політичні дискусії

кто верит, что 5 адвокатов могут защищать подзащитного бесплатно?
unicdima
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