Schmit написав:
Да при чем тут адвокатская практика? Оно - частый гость пропогандонских ток-шоу на московских и дыровских каналах. Посмотрел несколько раз, что оно там несет - поливание говном страны, в которой само оно же и живет. Мне этого достаточно. Диагноз - безумие.
Она не более безумна чем страна в которой мы с ней сейчас живём.
С точки зрения "патриотов" этой ветки и я, и ещё несколько участников занимаемся здесь тем же чем и она - не умиляемся стране летяшей в пропасть, а поливаем её "власть".
Много её шоу не смотрел как и вообще роликов, но если у вас есть конкретные замечания по приведённому мной или увиденному вами озвучьте для обсуждения. Для меня было новостью российское ток-шоу 2016 или 2017 гг где она объясняла почему Тимошенко против рынка земли в Украине