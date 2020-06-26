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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:13
Schmit написав: shapo написав:
Очень здравая передача.
В ней не хватает пару ремарок - в США возвращаются бумерангом майданы, причём собственный организован теми же спецами что и в Украине под руководством тех же демократов на которых 4 года назад ставил "великий" дипломат Порошенко
ПО не вмешивался в американскую политику и Зе это советуют.
А вы, пан Шапо, живя в Украине, за два майдана так ничего и не поняли. Майдан невозможно организовать или запланировать. Организовать можно только антимайданные шоу, собирая маргиналов и титушок на митинги. Такие представления часто выходят из под контроля, начинаются погромы после "протестов".
Вы видели, что оставлял после себя антимайдан в Мариинском парке? Как антимайдановцы в Донецке «брали» Амстор и Метро? Вот то же сегодня в США – чистый антимайдан леворадикалов.
После 6 лет прошедших после 2014г писать такое может только абсолютно заангажированный человек.
Да без организации, причём на самом высоком, в т. ч. международном уровне никогда ничего не происходит. Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли. Или какие-то студентики не отличающие ассоциацию и членство в ЕС с помощью соросенка Найема могли что-то организовать сами? Про то кто и что творил в разных регионах тоже отдельная песня - захваты оружия и администраций это хорошо, а супермаркетов - плохо.
И печеньки никто не раздавал, и деятели из Европы и США сюда, конечно, не наведывались - все стихийно, ха и ещё раз ха
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:16
[quote="4999748:budivelnik"][quote="4999674:detroytred"]Оцени вклад: медсестра в хирургии 4 тыс. И твой продавец 8 тыс.[/quote]Бачиш - ти звик що хтось оцінює...
Ти звик що хтось вводить якісь коефіцієнти...
А я базуюсь на тому - що оцінює отримувач послуги
І якщо покупець ,послуги мого продавця оцінює у 8000 , а Держава послуги медсестри - оцінює у 4000 - то висновок один
Для покупців послуги мого продавця в 2 рази більш необхідні,ніж для Держави послуги медсестри...
А у випадку,коли і пацієнти які тримують послуги медсестри їй не доплачують-то тоді взагалі формула міняється
Покупці у 2 рази сильніше оцінюють послуги продавця.ніж пацієнти послуги медсестри...
При чому
І покупці і пацієнти знаходяться в одному економічному просторі ,а значить зароблена ними ( і витрачена на те що вони вважають необхідним)гривня -має однакову вагу.
Ще раз
Зараз капіталізм
Капіталізм це там де оцінюють капітал
Для простого працівника -капіталом є його праця
Чим дорожче він зможе її продати - тим він більш ефективний.[/quote]
Ты запутался))
Твоего продавца оценивает не покупатель твоего товара, а ты.
Ты покупаешь его рабочую силу. А не капитал)), как ты говоришь.
Ты платишь ему зарплату, а не покупатель.
И покупаешь, исходя отнюдь не из необходимости, а из цены этой рабочей силы на рынке.
Тоже самое и покупатель товара на рынке.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:05
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
Очень здравая передача.
В ней не хватает пару ремарок - в США возвращаются бумерангом майданы, причём собственный организован теми же спецами что и в Украине под руководством тех же демократов на которых 4 года назад ставил "великий" дипломат Порошенко
ПО не вмешивался в американскую политику и Зе это советуют.
А вы, пан Шапо, живя в Украине, за два майдана так ничего и не поняли. Майдан невозможно организовать или запланировать. Организовать можно только антимайданные шоу, собирая маргиналов и титушок на митинги. Такие представления часто выходят из под контроля, начинаются погромы после "протестов".
Вы видели, что оставлял после себя антимайдан в Мариинском парке? Как антимайдановцы в Донецке «брали» Амстор и Метро? Вот то же сегодня в США – чистый антимайдан леворадикалов.
После 6 лет прошедших после 2014г писать такое может только абсолютно заангажированный человек.
Да без организации, причём на самом высоком, в т. ч. международном уровне никогда ничего не происходит.
Ну да, на космическом уровне, организовывают рептилоиды. А почему же майдан стоял, немотря на все препятствия, аресты..., а антимайдан день-два и разбежались, оставляя за собой горы мусора и уничтоженый мариинский парк? Может у ахметки с овощами денег не хватало все еще лучше организовать? Сомневаюсь. Просто у майдана была самоорганизация тысяч людей, при чем не бедных. На место одного арестованого за шину в багажнике ставало десять.
shapo написав:
Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли.
Пробовали и не раз. Не помогало.
shapo написав:
Или какие-то студентики не отличающие ассоциацию и членство в ЕС с помощью соросенка Найема могли что-то организовать сами?
Студентики? Вы точно в Украине живете? в Киеве? Вы хоть с дому выходили в 2014?
shapo написав:
Про то кто и что творил в разных регионах тоже отдельная песня - захваты оружия и администраций это хорошо, а супермаркетов - плохо.
Если бы майдан был организован, как антимайдан, "брали" бы супермаркеты.
shapo написав:
И печеньки никто не раздавал, и деятели из Европы и США сюда, конечно, не наведывались - все стихийно, ха и ещё раз ха
Наведовались в основном для умиротворения. Соглашение с овощами - их инициатива, чтобы успокоить ситуацию, но люди решили по своему.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:07
detroytred написав:
Твоего продавца оценивает не покупатель твоего товара, а ты.
Ты покупаешь его рабочую силу. А не капитал)), как ты говоришь.
Ты платишь ему зарплату, а не покупатель.
Формально Ви праві
Але зарплату медсестрі також платить не пацієнт..їй зарплату платить Держава.
А тому спробуйте свій же логічний ланцюжок пройти до кінця
Ваші твердженняМедсестра недоотримує
Влада недопрацьовує...
Моє твердженняПотрібність і ефективність людини є в прямій залежності від сум,які ця людина отримує у вигляді доходів...
Отже
Зарплата медсестри-залежить ( є похідною) від зарплати хірурга, в той час коли зарплата хірурга є похідною від зарплати головного лікаря. а зарплата головного лікаря є похідною від зарплати міністра охорони здоровя. а зарплата міністра МОЗ залежить від зарплати Премєр Міністра.
Якщо медсестрі не доплачують - значить недоплачують хірургу.... значить недоплачують Премєр Міністру
Тобто
Премєр недопрацьовує - йому недоплачують=моє твердження - його вплив на економіку=його зарплаті.
Щоб заперечити ланцюжок , в якійсь ланці ланцюга - повинен пройти злам.
Тобто медсестрі недоплачують
а з якої ланки починаються переплати?
ПС
А тепер по моєму прикладу
Якщо в мене продавець отримує в 2 рази більше ,але при цьому його вклад менший ніж вклад медсестри... то звідки я беру гроші йому на зарплату? Віддаю з своїх?
Це радує ,що ви припускаєте подібне,але з точки зру совків-я барига, я ще й оббираю своїх працівників.
Уявляєте - я оббираю - але при цьому плачу в 2 рази більше...
Ситуація як з Порошенком
Він крав...але Бюджет виконувався.
Може саме тому я є стійким порохоботом?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:28
budivelnik написав:
Тобто медсестрі недоплачують
Медсестри в хірургії можуть в норкових шубах приходити на роботу. В мене знайомий хірург, колишній сусід, організовував місцевих лікарів на акції проти невиплати їм зарплати. Причому в самого періодично змінюються найбрендовіших марок.
Хоча можливі варіанти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:05
budivelnik написав: detroytred написав:
Твоего продавца оценивает не покупатель твоего товара, а ты.
Ты покупаешь его рабочую силу. А не капитал)), как ты говоришь.
Ты платишь ему зарплату, а не покупатель.
Формально Ви праві
Але зарплату медсестрі також платить не пацієнт..їй зарплату платить Держава.
А тому спробуйте свій же логічний ланцюжок пройти до кінця
Ваші твердженняМедсестра недоотримує
Влада недопрацьовує...
Моє твердженняПотрібність і ефективність людини є в прямій залежності від сум,які ця людина отримує у вигляді доходів...
Отже
Зарплата медсестри-залежить ( є похідною) від зарплати хірурга, в той час коли зарплата хірурга є похідною від зарплати головного лікаря. а зарплата головного лікаря є похідною від зарплати міністра охорони здоровя. а зарплата міністра МОЗ залежить від зарплати Премєр Міністра.
Якщо медсестрі не доплачують - значить недоплачують хірургу.... значить недоплачують Премєр Міністру
Тобто
Премєр недопрацьовує - йому недоплачують=моє твердження - його вплив на економіку=його зарплаті.
Щоб заперечити ланцюжок , в якійсь ланці ланцюга - повинен пройти злам.
Тобто медсестрі недоплачують
а з якої ланки починаються переплати?
ПС
А тепер по моєму прикладу
Якщо в мене продавець отримує в 2 рази більше ,але при цьому його вклад менший ніж вклад медсестри... то звідки я беру гроші йому на зарплату? Віддаю з своїх?
Це радує ,що ви припускаєте подібне,але з точки зру совків-я барига, я ще й оббираю своїх працівників.
Уявляєте - я оббираю - але при цьому плачу в 2 рази більше...
Ситуація як з Порошенком
Він крав...але Бюджет виконувався.
Може саме тому я є стійким порохоботом?
Откуда Вы берёте деньги на зп продавцу?
За счёт продажи товара. Товара.
Покупатель покупает Ваш товар.
А Вы покупаете рабочую силу продавца.
При этом обращаю внимание - Вы покупаете у продавца не результат его труда, а именно его рабочую силу (что он у Вас работает, например, 8 часов и с такой-то интенсивностью).
Какой же Вы барыга, если в молодости образно *не доедали, не досыпали, вкалывали*!
Сколачивали капитал.
Барыга - это надприбутки...
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detroytred
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:06
Schmit написав: shapo написав:
После 6 лет прошедших после 2014г писать такое может только абсолютно заангажированный человек.
Да без организации, причём на самом высоком, в т. ч. международном уровне никогда ничего не происходит.
Ну да, на космическом уровне, организовывают рептилоиды. А почему же майдан стоял, немотря на все препятствия, аресты..., а антимайдан день-два и разбежались, оставляя за собой горы мусора и уничтоженый мариинский парк? Может у ахметки с овощами денег не хватало все еще лучше организовать? Сомневаюсь. Просто у майдана была самоорганизация тысяч людей, при чем не бедных. На место одного арестованого за шину в багажнике ставало десять.
shapo написав:
Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли.
Пробовали и не раз. Не помогало.
shapo написав:
Или какие-то студентики не отличающие ассоциацию и членство в ЕС с помощью соросенка Найема могли что-то организовать сами?
Студентики? Вы точно в Украине живете? в Киеве? Вы хоть с дому выходили в 2014?
shapo написав:
Про то кто и что творил в разных регионах тоже отдельная песня - захваты оружия и администраций это хорошо, а супермаркетов - плохо.
Если бы майдан был организован, как антимайдан, "брали" бы супермаркеты.
shapo написав:
И печеньки никто не раздавал, и деятели из Европы и США сюда, конечно, не наведывались - все стихийно, ха и ещё раз ха
Наведовались в основном для умиротворения. Соглашение с овощами - их инициатива, чтобы успокоить ситуацию, но люди решили по своему.
Я живу не просто в Киеве, а в центре, поэтому видел все своими глазами в 2004,в 2014 работал за Киевом и времени на это не было, а к январю 2014 почувствовал что дело пахнет кровью.
2014 начинался именно с студентиков в ноябре 2013 которых позвал Найем. И побили их для активизации событий за которыми стояла часть старых донецких недовольных Сашей-стоматологом. Это потом вместо студентов появились 40-летние мужики совсем не с Киевской пропиской. Супермаркеты разграбленные вам не понравились, а захваченные администрации и склады с оружием вам нравятся своей самоорганизацией.
По поводу бескорыстия участников - у меня несколько разнорабочих убежали с стройки и встали на блок-постах в Киев т. к. там платили больше.
А вот кто реально стрелял за 6 лет так и не разобрались амнистировав преступников с "правильной" стороны.
Так что от вашей "революции гидности" уже всех вменяемых тошнит и вряд ли киевляне зная реальную подоплеку событий и их последствия носили бы туда опять вещи, деньги и еду.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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