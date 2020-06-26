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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6360636163626363 Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:07 detroytred написав: Твоего продавца оценивает не покупатель твоего товара, а ты.

Ты покупаешь его рабочую силу. А не капитал)), как ты говоришь.

Ты платишь ему зарплату, а не покупатель. Твоего продавца оценивает не покупатель твоего товара, а ты.Ты покупаешь его рабочую силу. А не капитал)), как ты говоришь.Ты платишь ему зарплату, а не покупатель. Формально Ви праві

Але зарплату медсестрі також платить не пацієнт..їй зарплату платить Держава.

А тому спробуйте свій же логічний ланцюжок пройти до кінця

Ваші твердження

Медсестра недоотримує

Влада недопрацьовує...

Моє твердження

Потрібність і ефективність людини є в прямій залежності від сум,які ця людина отримує у вигляді доходів...



Отже

Зарплата медсестри-залежить ( є похідною) від зарплати хірурга, в той час коли зарплата хірурга є похідною від зарплати головного лікаря. а зарплата головного лікаря є похідною від зарплати міністра охорони здоровя. а зарплата міністра МОЗ залежить від зарплати Премєр Міністра.

Якщо медсестрі не доплачують - значить недоплачують хірургу.... значить недоплачують Премєр Міністру

Тобто

Премєр недопрацьовує - йому недоплачують=моє твердження - його вплив на економіку=його зарплаті.



Щоб заперечити ланцюжок , в якійсь ланці ланцюга - повинен пройти злам.

Тобто медсестрі недоплачують

а з якої ланки починаються переплати?



ПС

А тепер по моєму прикладу

Якщо в мене продавець отримує в 2 рази більше ,але при цьому його вклад менший ніж вклад медсестри... то звідки я беру гроші йому на зарплату? Віддаю з своїх?

Це радує ,що ви припускаєте подібне,але з точки зру совків-я барига, я ще й оббираю своїх працівників.

Уявляєте - я оббираю - але при цьому плачу в 2 рази більше...

Ситуація як з Порошенком

Він крав...але Бюджет виконувався.

Може саме тому я є стійким порохоботом? Формально Ви правіАле зарплату медсестрі також платить не пацієнт..їй зарплату платить Держава.А тому спробуйте свій же логічний ланцюжок пройти до кінцяВаші твердженняМоє твердженняОтжеЗарплата медсестри-залежить ( є похідною) від зарплати хірурга, в той час коли зарплата хірурга є похідною від зарплати головного лікаря. а зарплата головного лікаря є похідною від зарплати міністра охорони здоровя. а зарплата міністра МОЗ залежить від зарплати Премєр Міністра.Якщо медсестрі не доплачують - значить недоплачують хірургу.... значить недоплачують Премєр МініструТобтоПремєр недопрацьовує - йому недоплачують=моє твердження - його вплив на економіку=його зарплаті.Щоб заперечити ланцюжок , в якійсь ланці ланцюга - повинен пройти злам.Тобто медсестрі недоплачуютьа з якої ланки починаються переплати?ПСА тепер по моєму прикладуЯкщо в мене продавець отримує в 2 рази більше ,але при цьому його вклад менший ніж вклад медсестри... то звідки я беру гроші йому на зарплату? Віддаю з своїх?Це радує ,що ви припускаєте подібне,але з точки зру совків-я барига, я ще й оббираю своїх працівників.Уявляєте - я оббираю - але при цьому плачу в 2 рази більше...Ситуація як з ПорошенкомВін крав...але Бюджет виконувався.Може саме тому я є стійким порохоботом? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23160 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:28 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Тобто медсестрі недоплачують Тобто медсестрі недоплачують



Медсестри в хірургії можуть в норкових шубах приходити на роботу. В мене знайомий хірург, колишній сусід, організовував місцевих лікарів на акції проти невиплати їм зарплати. Причому в самого періодично змінюються найбрендовіших марок.

Хоча можливі варіанти. Медсестри в хірургії можуть в норкових шубах приходити на роботу. В мене знайомий хірург, колишній сусід, організовував місцевих лікарів на акції проти невиплати їм зарплати. Причому в самого періодично змінюються найбрендовіших марок.Хоча можливі варіанти. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3488 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:05 budivelnik написав: detroytred написав: Твоего продавца оценивает не покупатель твоего товара, а ты.

Ты покупаешь его рабочую силу. А не капитал)), как ты говоришь.

Ты платишь ему зарплату, а не покупатель. Твоего продавца оценивает не покупатель твоего товара, а ты.Ты покупаешь его рабочую силу. А не капитал)), как ты говоришь.Ты платишь ему зарплату, а не покупатель. Формально Ви праві

Але зарплату медсестрі також платить не пацієнт..їй зарплату платить Держава.

А тому спробуйте свій же логічний ланцюжок пройти до кінця

Ваші твердження

Медсестра недоотримує

Влада недопрацьовує...

Моє твердження

Потрібність і ефективність людини є в прямій залежності від сум,які ця людина отримує у вигляді доходів...



Отже

Зарплата медсестри-залежить ( є похідною) від зарплати хірурга, в той час коли зарплата хірурга є похідною від зарплати головного лікаря. а зарплата головного лікаря є похідною від зарплати міністра охорони здоровя. а зарплата міністра МОЗ залежить від зарплати Премєр Міністра.

Якщо медсестрі не доплачують - значить недоплачують хірургу.... значить недоплачують Премєр Міністру

Тобто

Премєр недопрацьовує - йому недоплачують=моє твердження - його вплив на економіку=його зарплаті.



Щоб заперечити ланцюжок , в якійсь ланці ланцюга - повинен пройти злам.

Тобто медсестрі недоплачують

а з якої ланки починаються переплати?



ПС

А тепер по моєму прикладу

Якщо в мене продавець отримує в 2 рази більше ,але при цьому його вклад менший ніж вклад медсестри... то звідки я беру гроші йому на зарплату? Віддаю з своїх?

Це радує ,що ви припускаєте подібне,але з точки зру совків-я барига, я ще й оббираю своїх працівників.

Уявляєте - я оббираю - але при цьому плачу в 2 рази більше...

Ситуація як з Порошенком

Він крав...але Бюджет виконувався.

Може саме тому я є стійким порохоботом? Формально Ви правіАле зарплату медсестрі також платить не пацієнт..їй зарплату платить Держава.А тому спробуйте свій же логічний ланцюжок пройти до кінцяВаші твердженняМоє твердженняОтжеЗарплата медсестри-залежить ( є похідною) від зарплати хірурга, в той час коли зарплата хірурга є похідною від зарплати головного лікаря. а зарплата головного лікаря є похідною від зарплати міністра охорони здоровя. а зарплата міністра МОЗ залежить від зарплати Премєр Міністра.Якщо медсестрі не доплачують - значить недоплачують хірургу.... значить недоплачують Премєр МініструТобтоПремєр недопрацьовує - йому недоплачують=моє твердження - його вплив на економіку=його зарплаті.Щоб заперечити ланцюжок , в якійсь ланці ланцюга - повинен пройти злам.Тобто медсестрі недоплачуютьа з якої ланки починаються переплати?ПСА тепер по моєму прикладуЯкщо в мене продавець отримує в 2 рази більше ,але при цьому його вклад менший ніж вклад медсестри... то звідки я беру гроші йому на зарплату? Віддаю з своїх?Це радує ,що ви припускаєте подібне,але з точки зру совків-я барига, я ще й оббираю своїх працівників.Уявляєте - я оббираю - але при цьому плачу в 2 рази більше...Ситуація як з ПорошенкомВін крав...але Бюджет виконувався.Може саме тому я є стійким порохоботом?

Откуда Вы берёте деньги на зп продавцу?

За счёт продажи товара. Товара.

Покупатель покупает Ваш товар.



А Вы покупаете рабочую силу продавца.

При этом обращаю внимание - Вы покупаете у продавца не результат его труда, а именно его рабочую силу (что он у Вас работает, например, 8 часов и с такой-то интенсивностью).



Какой же Вы барыга, если в молодости образно *не доедали, не досыпали, вкалывали*!

Сколачивали капитал.

Барыга - это надприбутки... Откуда Вы берёте деньги на зп продавцу?За счёт продажи товара. Товара.Покупатель покупает Ваш товар.А Вы покупаете рабочую силу продавца.При этом обращаю внимание - Вы покупаете у продавца не результат его труда, а именно его рабочую силу (что он у Вас работает, например, 8 часов и с такой-то интенсивностью).Какой же Вы барыга, если в молодости образно *не доедали, не досыпали, вкалывали*!Сколачивали капитал.Барыга - это надприбутки... detroytred

Повідомлень: 23156 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:06 Schmit написав: shapo написав: После 6 лет прошедших после 2014г писать такое может только абсолютно заангажированный человек.

Да без организации, причём на самом высоком, в т. ч. международном уровне никогда ничего не происходит. После 6 лет прошедших после 2014г писать такое может только абсолютно заангажированный человек.Да без организации, причём на самом высоком, в т. ч. международном уровне никогда ничего не происходит.

Ну да, на космическом уровне, организовывают рептилоиды. А почему же майдан стоял, немотря на все препятствия, аресты..., а антимайдан день-два и разбежались, оставляя за собой горы мусора и уничтоженый мариинский парк? Может у ахметки с овощами денег не хватало все еще лучше организовать? Сомневаюсь. Просто у майдана была самоорганизация тысяч людей, при чем не бедных. На место одного арестованого за шину в багажнике ставало десять.

shapo написав: Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли. Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли.

Пробовали и не раз. Не помогало.

shapo написав: Или какие-то студентики не отличающие ассоциацию и членство в ЕС с помощью соросенка Найема могли что-то организовать сами? Или какие-то студентики не отличающие ассоциацию и членство в ЕС с помощью соросенка Найема могли что-то организовать сами?

Студентики? Вы точно в Украине живете? в Киеве? Вы хоть с дому выходили в 2014?

shapo написав: Про то кто и что творил в разных регионах тоже отдельная песня - захваты оружия и администраций это хорошо, а супермаркетов - плохо. Про то кто и что творил в разных регионах тоже отдельная песня - захваты оружия и администраций это хорошо, а супермаркетов - плохо.

Если бы майдан был организован, как антимайдан, "брали" бы супермаркеты.

shapo написав: И печеньки никто не раздавал, и деятели из Европы и США сюда, конечно, не наведывались - все стихийно, ха и ещё раз ха И печеньки никто не раздавал, и деятели из Европы и США сюда, конечно, не наведывались - все стихийно, ха и ещё раз ха

Наведовались в основном для умиротворения. Соглашение с овощами - их инициатива, чтобы успокоить ситуацию, но люди решили по своему. Ну да, на космическом уровне, организовывают рептилоиды. А почему же майдан стоял, немотря на все препятствия, аресты..., а антимайдан день-два и разбежались, оставляя за собой горы мусора и уничтоженый мариинский парк? Может у ахметки с овощами денег не хватало все еще лучше организовать? Сомневаюсь. Просто у майдана была самоорганизация тысяч людей, при чем не бедных. На место одного арестованого за шину в багажнике ставало десять.Пробовали и не раз. Не помогало.Студентики? Вы точно в Украине живете? в Киеве? Вы хоть с дому выходили в 2014?Если бы майдан был организован, как антимайдан, "брали" бы супермаркеты.Наведовались в основном для умиротворения. Соглашение с овощами - их инициатива, чтобы успокоить ситуацию, но люди решили по своему.



Я живу не просто в Киеве, а в центре, поэтому видел все своими глазами в 2004,в 2014 работал за Киевом и времени на это не было, а к январю 2014 почувствовал что дело пахнет кровью.

2014 начинался именно с студентиков в ноябре 2013 которых позвал Найем. И побили их для активизации событий за которыми стояла часть старых донецких недовольных Сашей-стоматологом. Это потом вместо студентов появились 40-летние мужики совсем не с Киевской пропиской. Супермаркеты разграбленные вам не понравились, а захваченные администрации и склады с оружием вам нравятся своей самоорганизацией.

По поводу бескорыстия участников - у меня несколько разнорабочих убежали с стройки и встали на блок-постах в Киев т. к. там платили больше.

А вот кто реально стрелял за 6 лет так и не разобрались амнистировав преступников с "правильной" стороны.

Так что от вашей "революции гидности" уже всех вменяемых тошнит и вряд ли киевляне зная реальную подоплеку событий и их последствия носили бы туда опять вещи, деньги и еду. Я живу не просто в Киеве, а в центре, поэтому видел все своими глазами в 2004,в 2014 работал за Киевом и времени на это не было, а к январю 2014 почувствовал что дело пахнет кровью.2014 начинался именно с студентиков в ноябре 2013 которых позвал Найем. И побили их для активизации событий за которыми стояла часть старых донецких недовольных Сашей-стоматологом. Это потом вместо студентов появились 40-летние мужики совсем не с Киевской пропиской. Супермаркеты разграбленные вам не понравились, а захваченные администрации и склады с оружием вам нравятся своей самоорганизацией.По поводу бескорыстия участников - у меня несколько разнорабочих убежали с стройки и встали на блок-постах в Киев т. к. там платили больше.А вот кто реально стрелял за 6 лет так и не разобрались амнистировав преступников с "правильной" стороны.Так что от вашей "революции гидности" уже всех вменяемых тошнит и вряд ли киевляне зная реальную подоплеку событий и их последствия носили бы туда опять вещи, деньги и еду. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3695 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 12:14 Забавно как быстро Зеленский мимикрировал под Порошенко )))

Петя любил себя окружать подконтрольными журналистами, Вова делает тоже самое убегает от неудобных вопросов.

Я тут много критиковал Петра Алексеевича, но надо отдать должное, он всё-таки подемократичнее был своего преемника, и неудобные вопросы хотя бы слушал, может и не отвечал на них, но Вова в стиле 95-го квартала делает вид, что он глухонемой ))) Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17394 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6863 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 12:15 shapo написав: По поводу бескорыстия участников - у меня несколько разнорабочих убежали с стройки и встали на блок-постах в Киев т. к. там платили больше. По поводу бескорыстия участников - у меня несколько разнорабочих убежали с стройки и встали на блок-постах в Киев т. к. там платили больше.

Вам не здається що це слабенький доказ для:

shapo написав: Да без организации, причём на самом высоком, в т. ч. международном уровне никогда ничего не происходит. Да без организации, причём на самом высоком, в т. ч. международном уровне никогда ничего не происходит.

Це відомий факт що Майдан спонсорували деякі багаті(і не тільки багаті) люди з України. Для того щоб заплатити різноробочим мільйони не потрібні.

shapo написав: Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли. Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли.

А це вже примітивна брехня. Якщо це так "элементарно", чому Яник це не зробив? 3 місяці він "воював" з Майданом і до цього не додумався. Ну смішно просто.

*І на завершення. Якщо ви такий "експерт" в питаннях "майданів" - дайте поради Лукашенку. В Білорусії вже назріває майдан. Ким він організований буде? Чи не буде? Який там рубильник Лука має відключити? Що відповісте, "експерт"? Вам не здається що це слабенький доказ для:Це відомий факт що Майдан спонсорували деякі багаті(і не тільки багаті) люди з України. Для того щоб заплатити різноробочим мільйони не потрібні.А це вже примітивна брехня. Якщо це так "элементарно", чому Яник це не зробив? 3 місяці він "воював" з Майданом і до цього не додумався. Ну смішно просто.*І на завершення. Якщо ви такий "експерт" в питаннях "майданів" - дайте поради Лукашенку. В Білорусії вже назріває майдан. Ким він організований буде? Чи не буде? Який там рубильник Лука має відключити? Що відповісте, "експерт"? andrijk777

Повідомлень: 2258 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 12:45 freeze написав: Забавно как быстро Зеленский мимикрировал под Порошенко )))

Петя любил себя окружать подконтрольными журналистами, Вова делает тоже самое убегает от неудобных вопросов.

Я тут много критиковал Петра Алексеевича, но надо отдать должное, он всё-таки подемократичнее был своего преемника, и неудобные вопросы хотя бы слушал, может и не отвечал на них, но Вова в стиле 95-го квартала делает вид, что он глухонемой ))) Забавно как быстро Зеленский мимикрировал под Порошенко )))Петя любил себя окружать подконтрольными журналистами, Вова делает тоже самое убегает от неудобных вопросов.Я тут много критиковал Петра Алексеевича, но надо отдать должное, он всё-таки подемократичнее был своего преемника, и неудобные вопросы хотя бы слушал, может и не отвечал на них, но Вова в стиле 95-го квартала делает вид, что он глухонемой )))



удивительнее то, что петя то хоть выходец из совка, корни оттуда, а зеля, вроде ж, и молод, продвинут типа, а совок совком на поверку, не взирая на всё. удивительнее то, что петя то хоть выходец из совка, корни оттуда, а зеля, вроде ж, и молод, продвинут типа, а совок совком на поверку, не взирая на всё. 19yuriy91 Повідомлень: 2851 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 13:07 19yuriy91 написав: freeze написав: Забавно как быстро Зеленский мимикрировал под Порошенко )))

Петя любил себя окружать подконтрольными журналистами, Вова делает тоже самое убегает от неудобных вопросов.

Я тут много критиковал Петра Алексеевича, но надо отдать должное, он всё-таки подемократичнее был своего преемника, и неудобные вопросы хотя бы слушал, может и не отвечал на них, но Вова в стиле 95-го квартала делает вид, что он глухонемой ))) Забавно как быстро Зеленский мимикрировал под Порошенко )))Петя любил себя окружать подконтрольными журналистами, Вова делает тоже самое убегает от неудобных вопросов.Я тут много критиковал Петра Алексеевича, но надо отдать должное, он всё-таки подемократичнее был своего преемника, и неудобные вопросы хотя бы слушал, может и не отвечал на них, но Вова в стиле 95-го квартала делает вид, что он глухонемой )))



удивительнее то, что петя то хоть выходец из совка, корни оттуда, а зеля, вроде ж, и молод, продвинут типа, а совок совком на поверку, не взирая на всё. удивительнее то, что петя то хоть выходец из совка, корни оттуда, а зеля, вроде ж, и молод, продвинут типа, а совок совком на поверку, не взирая на всё.



А забавная молодая команда, собранная лично Зелей в Офисе президента, прикольный гадюшник, где все друг друга подсиживают, подставляют и стучат друг на друга. Это даже не совок, а просто дурдом.

Возвращаясь к Петру Алексеевичу, у него была более сплочённая команда в Администрации, хотя тоже не без греха, но можно было назвать командой хотя бы. А забавная молодая команда, собранная лично Зелей в Офисе президента, прикольный гадюшник, где все друг друга подсиживают, подставляют и стучат друг на друга. Это даже не совок, а просто дурдом.Возвращаясь к Петру Алексеевичу, у него была более сплочённая команда в Администрации, хотя тоже не без греха, но можно было назвать командой хотя бы. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17394 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6863 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 13:29 freeze написав:

А забавная молодая команда, собранная лично Зелей в Офисе президента, прикольный гадюшник, где все друг друга подсиживают, подставляют и стучат друг на друга. Это даже не совок, а просто дурдом.

Возвращаясь к Петру Алексеевичу, у него была более сплочённая команда в Администрации, хотя тоже не без греха, но можно было назвать командой хотя бы. А забавная молодая команда, собранная лично Зелей в Офисе президента, прикольный гадюшник, где все друг друга подсиживают, подставляют и стучат друг на друга. Это даже не совок, а просто дурдом.Возвращаясь к Петру Алексеевичу, у него была более сплочённая команда в Администрации, хотя тоже не без греха, но можно было назвать командой хотя бы.



вспомнилось выражение из детства, что то типа

"сегодня что, в дурдоме выходной?"

пожалуй, да, дурдом - подходящее название для "команды" и её поведения.





что-то аваков стал "экспертом" по многим совсем не профильным вопросам, не готовится ли занять место премьера. вспомнилось выражение из детства, что то типа"сегодня что, в дурдоме выходной?"пожалуй, да, дурдом - подходящее название для "команды" и её поведения.что-то аваков стал "экспертом" по многим совсем не профильным вопросам, не готовится ли занять место премьера. 19yuriy91 Повідомлень: 2851 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 чер, 2020 13:57 19yuriy91 написав: что-то аваков стал "экспертом" по многим совсем не профильным вопросам, не готовится ли занять место премьера. что-то аваков стал "экспертом" по многим совсем не профильным вопросам, не готовится ли занять место премьера.



То что он хочет премьерство, это понятно. Тем более под рукой у него есть ручные националисты из Нацкорпуса, которые безнаказанно могут действовать вне рамок законов.

Сначала по приказу Авакова Нацкорпус бегал за Петей с игрушечными надувными свинками, срывая Петру митинги. Сейчас ручной Нацкорпус уже типа дружинников в Херсоне при визите Зеленского, отсекает всех неудобных, кто хочет позадавать президенту вопросы, заменяя функцию госохраны.



Но как по мне, всё-таки другие две основные группы влияния Соросята с Соросом-Пинчуком и Ахметовцы имеют больше шансов набивать Кабмин своими людьми, они явно побогаче Авакова, плюс у них, особенно у соросят мощные зарубежные группы влияния.

Так что позиция Авакова - это где-то рядом с верхом, но не первый, имхо. То что он хочет премьерство, это понятно. Тем более под рукой у него есть ручные националисты из Нацкорпуса, которые безнаказанно могут действовать вне рамок законов.Сначала по приказу Авакова Нацкорпус бегал за Петей с игрушечными надувными свинками, срывая Петру митинги. Сейчас ручной Нацкорпус уже типа дружинников в Херсоне при визите Зеленского, отсекает всех неудобных, кто хочет позадавать президенту вопросы, заменяя функцию госохраны.Но как по мне, всё-таки другие две основные группы влияния Соросята с Соросом-Пинчуком и Ахметовцы имеют больше шансов набивать Кабмин своими людьми, они явно побогаче Авакова, плюс у них, особенно у соросят мощные зарубежные группы влияния.Так что позиция Авакова - это где-то рядом с верхом, но не первый, имхо. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17394 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4261 раз. Подякували: 6863 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6360636163626363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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