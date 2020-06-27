Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Це відомий факт що Майдан спонсорували деякі багаті(і не тільки багаті) люди з України. Для того щоб заплатити різноробочим мільйони не потрібні.
Я написал то, что увидел своими глазами , и написал для того чтобы мне тут не вешали лапшу про благородные бескорыстные мотивы участников(хотя и такие были). Естественно,это копейки в сравнении с тем что было вложено в этот переворот.
shapo написав:Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли.
andrijk777 написав:А це вже примітивна брехня. Якщо це так "элементарно", чому Яник це не зробив? 3 місяці він "воював" з Майданом і до цього не додумався. Ну смішно просто.
Да потому, что поначалу это была внутрирыговская разборка старых членов с новыми, дальше процесс пошел по другому сценарию т.к. было много реальных внешних игроков
andrijk777 написав:*І на завершення. Якщо ви такий "експерт" в питаннях "майданів" - дайте поради Лукашенку. В Білорусії вже назріває майдан. Ким він організований буде? Чи не буде? Який там рубильник Лука має відключити? Що відповісте, "експерт"?
1) Я не эксперт и никогда себя таким не позиционировал - врать не нужно. Высказал свое мнение и могу повторить если не поняли с первого раза 2) Настоящие эксперты сейчас в США организовывают майданы 3) За бацьку не переживайте - это не Янык, он за власть держится мертвой хваткой и отдаст ее только вместе с своей жизнью, так что пойдет на все до конца. А кто и что там будет организовывать это вторично.
freeze написав:Забавно как быстро Зеленский мимикрировал под Порошенко ))) Петя любил себя окружать подконтрольными журналистами, Вова делает тоже самое убегает от неудобных вопросов. Я тут много критиковал Петра Алексеевича, но надо отдать должное, он всё-таки подемократичнее был своего преемника, и неудобные вопросы хотя бы слушал, может и не отвечал на них, но Вова в стиле 95-го квартала делает вид, что он глухонемой )))
Та шо вы гаварите Я изначально говорил, что Зеленский прячется от всех. Только уютные интервью на уютных телеканалах
Только Порошенко не приплетайте сюда. Не получится сделать - "а вот при Порошенко было тоже самое"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Забавно как быстро Зеленский мимикрировал под Порошенко ))) Петя любил себя окружать подконтрольными журналистами, Вова делает тоже самое убегает от неудобных вопросов. Я тут много критиковал Петра Алексеевича, но надо отдать должное, он всё-таки подемократичнее был своего преемника, и неудобные вопросы хотя бы слушал, может и не отвечал на них, но Вова в стиле 95-го квартала делает вид, что он глухонемой )))
Та шо вы гаварите Я изначально говорил, что Зеленский прячется от всех. Только уютные интервью на уютных телеканалах
Только Порошенко не приплетайте сюда. Не получится сделать - "а вот при Порошенко было тоже самое"
При Пете была такая же задница, только чуть красивее. Ну и Петро просто поумнее был и более независим от всяких соросят и грантожоров, чем юморист.
Также Арьев отметил, что 18 тонн масок выпустили на продажу в Россию по очень низкой цене.
Кто там трындел о торговле на крови ? Так вот это оно и есть - торговля на крови, при чём, себе в убыток.
Сам-то хоть прочел что порохобот и член ЕС Арьев привел в ответе таможни? Там нет кодов на маски и под этим кодом может пойти что угодно из текстильных товаров. Пинкертоны убогие не могут получить данные с китайских и российских таможен и лепят неизвестно что.
shapo написав:Да без организации, причём на самом высоком, в т. ч. международном уровне никогда ничего не происходит.
shapo написав:Да потому, что поначалу это была внутрирыговская разборка старых членов с новыми, дальше процесс пошел по другому сценарию т.к. было много реальных внешних игроков
Спочатку ви пишете що майдан був організований на "міжнародному рівні". Тепер що це риги його організували. Вам потрібно писати свою, альтернативну історію Майдану(або дайте посилання на чиюсь, готову). А то я чую тільки якісь окремі фрази(уривки) "вашої історії".
shapo написав:3) За бацьку не переживайте - это не Янык, он за власть держится мертвой хваткой и отдаст ее только вместе с своей жизнью, так что пойдет на все до конца. А кто и что там будет организовывать это вторично.
"Вторично"?? Ви пишете як натуральний кремлебот. Хто організував майдан - це ключове питання. Росія, нападаючи на Україну, обґрунтувала напад саме незаконним захопленням влади в Києві. Якщо Майдан був організований народам, то ніякого незаконного захоплення влади немає. Тому для України це ніяк не "вторично". Так по Білорусії ще раз: Якщо там станеться майдан - то хто по вашому буде його організатором - США, Росія, народ, Лукашенко , опозиція?