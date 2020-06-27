Додано: Суб 27 чер, 2020 18:38

andrijk777 написав: Це відомий факт що Майдан спонсорували деякі багаті(і не тільки багаті) люди з України. Для того щоб заплатити різноробочим мільйони не потрібні. Це відомий факт що Майдан спонсорували деякі багаті(і не тільки багаті) люди з України. Для того щоб заплатити різноробочим мільйони не потрібні.

shapo написав: Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли. Как сказал когда-то Дима Гордон оба майдана 2004 и 2014г элементарно закрывались отключением подачи электричества в этот район после которого никакие генераторы бы не помогли.

andrijk777 написав: А це вже примітивна брехня. Якщо це так "элементарно", чому Яник це не зробив? 3 місяці він "воював" з Майданом і до цього не додумався. Ну смішно просто. А це вже примітивна брехня. Якщо це так "элементарно", чому Яник це не зробив? 3 місяці він "воював" з Майданом і до цього не додумався. Ну смішно просто.

andrijk777 написав: *І на завершення. Якщо ви такий "експерт" в питаннях "майданів" - дайте поради Лукашенку. В Білорусії вже назріває майдан. Ким він організований буде? Чи не буде? Який там рубильник Лука має відключити? Що відповісте, "експерт"? *І на завершення. Якщо ви такий "експерт" в питаннях "майданів" - дайте поради Лукашенку. В Білорусії вже назріває майдан. Ким він організований буде? Чи не буде? Який там рубильник Лука має відключити? Що відповісте, "експерт"?

Я написал то, что увидел своими глазами , и написал для того чтобы мне тут не вешали лапшу про благородные бескорыстные мотивы участников(хотя и такие были).Естественно,это копейки в сравнении с тем что было вложено в этот переворот.Да потому, что поначалу это была внутрирыговская разборка старых членов с новыми, дальше процесс пошел по другому сценарию т.к. было много реальных внешних игроков1) Я не эксперт и никогда себя таким не позиционировал - врать не нужно. Высказал свое мнение и могу повторить если не поняли с первого раза2) Настоящие эксперты сейчас в США организовывают майданы3) За бацьку не переживайте - это не Янык, он за власть держится мертвой хваткой и отдаст ее только вместе с своей жизнью, так что пойдет на все до конца. А кто и что там будет организовывать это вторично.