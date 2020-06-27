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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:54
pesikot написав:
Кстати, кто-то помнит генерала Рубана, который и не Рубан, и не генерал.
Который "доблестно освобождал" пленных из ОРДЛО. Из той же оперы фейков.
Конечно помним, Медведчук с Рубаном появились там благодаря Порошенко.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:06
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
"Законность" переворота 2014г Украина для мира объясняла преемственностью парламента, а вовсе не вашим "народом" и его "волеизъявлением"
Правильно
Янукович - самоусунувся
Законнообраний(ще при Януковичу) Парламент - призначив дату виборів Президента
Народ проголосував - Президент легітимний
Далі закінчився термін дії Парламенту обраного при Януковичу - призначили термін виборів до нового Парламенту
Народ проголосував - Парламент легітимний.
Отже ,єдиний проміжок часу, в якому такі москво-казахо-ізраїле українці як ви можете натягувати сову на глобус по питанню нелегітимності - це між втечею януковича і виборами Порошенка.Хоча жодна світова Держава (крім пуйла особисто , бо навіть росія не висувала претензій до нелегітимності) претензій до нашої влади - не висувала.
Якщо вам факти претензій відомі - ссилки на державні сайти Держав які такі претензії висували -викладайте сюди, а тоді вже й подискутуємо
А то комусь в напівпяному угарі щось здалось і він вважає що це можна всюди тиражувати.
Ага, встал утром, посмотрел в окно на мирный спящий Киев и решил не сбежать ли мне из него.
За его трусость и то, что завгар не захотел стать С. Альенде его и свои рыги презирают и давно с ним простились. Потому и в парламенте переворот узаконили.
Помнится, бацька в то время говорил что он на такое никогда не пойдёт, а если кто-то нападёт на Беларусь и армия его предаст он возьмёт автомат и пойдёт сражаться один.
Отже
Ссилочок на заяви ООН , чи МЗС хоча б якоїсь країни ,де вибори Порошенка,або Парламенту України -признані нелегітимними - я від вас не дочекаюсь?
shapo написав:
Кстати, мне вас как называть? Немецко-чеченско-польским украинцем?
Правильно мене називати
Звенигородсько-Львівським українцем
В Звенигородці народився, У Львові вчився і працював=разом в цих двох містах я провів 90% свого часу (49 років +/- рік які проводив у Карпатах ,Волині, Полтавщині, Житомирщині... )
В Німеччині - 4 роки , в Чечні - менше року,
в Швеції ,Польщі, Угорщині, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Прибалтиці - ще до пів-року
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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1
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:18
shapo написав:
На вскидку - Н.Влащенко,А.Шарий,Е.Лукаш,Т.Монтян и т.д., и т.п.
Ваші "джерела інформації" не повні. Для повноти картини раджу дивитись Росія24 і слухали Кисельова і Соловьова.
shapo написав:
Понятия не имею и мне эти нюансы абсолютно неинтересны в отличие от вас т.к. многое происходит under table и судя по украинским майданам не скоро будет доступно публике т.к. каждая сторона будет излагать свою версию.
Скорее всего помимо традиционных противников бацьки из США и европы и их естественных союзников из белорусской оппозиции сейчас и Россия заинтересована в его свержении.
Поэтому там может закрутиться интересное кино , но оно интересно вам, а не мне.
А що нового ви ходите про майдани почути? Від першого майдану вже 16 років пройшло - я впевнений, нічого нового вже не буде. Ніякі ваші фантазії про "международный уровнень" підтверджені не будуть. У нас все-таки не 30-ті роки, КГБ вже немає.
Про Білорусь - так, мені дуже цікаво. Тому що Білорусь найбільш схожа з Україною держава.
У нас століттями не було власних держав, в 1991 ми були у рівних стартових умовах. Цікаво ще й те, що ми пішли абсолютно різним шляхом.
Порівнювати нас з Польщею - невірно. Як мінімум Польща мала свою державу багато століть. Порівнювати нас з Росією - брєд. Хіба з США.
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