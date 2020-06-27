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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6362636363646365 Додано: Суб 27 чер, 2020 23:54 pesikot написав: Кстати, кто-то помнит генерала Рубана, который и не Рубан, и не генерал.

Который "доблестно освобождал" пленных из ОРДЛО. Из той же оперы фейков.

Кстати, кто-то помнит генерала Рубана, который и не Рубан, и не генерал.Который "доблестно освобождал" пленных из ОРДЛО. Из той же оперы фейков.

Конечно помним, Медведчук с Рубаном появились там благодаря Порошенко. Конечно помним, Медведчук с Рубаном появились там благодаря Порошенко. unicdima

Повідомлень: 581 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 00:06 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: "Законность" переворота 2014г Украина для мира объясняла преемственностью парламента, а вовсе не вашим "народом" и его "волеизъявлением" "Законность" переворота 2014г Украина для мира объясняла преемственностью парламента, а вовсе не вашим "народом" и его "волеизъявлением" Правильно

Янукович - самоусунувся

Законнообраний(ще при Януковичу) Парламент - призначив дату виборів Президента

Народ проголосував - Президент легітимний

Далі закінчився термін дії Парламенту обраного при Януковичу - призначили термін виборів до нового Парламенту

Народ проголосував - Парламент легітимний.



Отже ,єдиний проміжок часу, в якому такі москво-казахо-ізраїле українці як ви можете натягувати сову на глобус по питанню нелегітимності - це між втечею януковича і виборами Порошенка.

Хоча жодна світова Держава (крім пуйла особисто , бо навіть росія не висувала претензій до нелегітимності) претензій до нашої влади - не висувала.



Якщо вам факти претензій відомі - ссилки на державні сайти Держав які такі претензії висували -викладайте сюди, а тоді вже й подискутуємо

А то комусь в напівпяному угарі щось здалось і він вважає що це можна всюди тиражувати. ПравильноЯнукович - самоусунувсяЗаконнообраний(ще при Януковичу) Парламент - призначив дату виборів ПрезидентаНарод проголосував - Президент легітимнийДалі закінчився термін дії Парламенту обраного при Януковичу - призначили термін виборів до нового ПарламентуНарод проголосував - Парламент легітимний.Отже ,єдиний проміжок часу, в якому такі москво-казахо-ізраїле українці як ви можете натягувати сову на глобус по питанню нелегітимності - це між втечею януковича і виборами Порошенка.Якщо вам факти претензій відомі - ссилки на державні сайти Держав які такі претензії висували -викладайте сюди, а тоді вже й подискутуємоА то комусь в напівпяному угарі щось здалось і він вважає що це можна всюди тиражувати. Ага, встал утром, посмотрел в окно на мирный спящий Киев и решил не сбежать ли мне из него.

За его трусость и то, что завгар не захотел стать С. Альенде его и свои рыги презирают и давно с ним простились. Потому и в парламенте переворот узаконили.

Помнится, бацька в то время говорил что он на такое никогда не пойдёт, а если кто-то нападёт на Беларусь и армия его предаст он возьмёт автомат и пойдёт сражаться один. Ага, встал утром, посмотрел в окно на мирный спящий Киев и решил не сбежать ли мне из него.За его трусость и то, что завгар не захотел стать С. Альенде его и свои рыги презирают и давно с ним простились. Потому и в парламенте переворот узаконили.Помнится, бацька в то время говорил что он на такое никогда не пойдёт, а если кто-то нападёт на Беларусь и армия его предаст он возьмёт автомат и пойдёт сражаться один. Отже

Ссилочок на заяви ООН , чи МЗС хоча б якоїсь країни ,де вибори Порошенка,або Парламенту України -признані нелегітимними - я від вас не дочекаюсь?

shapo написав: Кстати, мне вас как называть? Немецко-чеченско-польским украинцем? Кстати, мне вас как называть? Немецко-чеченско-польским украинцем? Правильно мене називати

Звенигородсько-Львівським українцем

В Звенигородці народився, У Львові вчився і працював=разом в цих двох містах я провів 90% свого часу (49 років +/- рік які проводив у Карпатах ,Волині, Полтавщині, Житомирщині... )

В Німеччині - 4 роки , в Чечні - менше року,

в Швеції ,Польщі, Угорщині, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Прибалтиці - ще до пів-року ОтжеСсилочок на заяви ООН , чи МЗС хоча б якоїсь країни ,де вибори Порошенка,або Парламенту України -признані нелегітимними - я від вас не дочекаюсь?Правильно мене називатиЗвенигородсько-Львівським українцемВ Звенигородці народився, У Львові вчився і працював=разом в цих двох містах я провів 90% свого часу (49 років +/- рік які проводив у Карпатах ,Волині, Полтавщині, Житомирщині... )В Німеччині - 4 роки , в Чечні - менше року,в Швеції ,Польщі, Угорщині, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Прибалтиці - ще до пів-року http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23163 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 00:18 shapo написав: На вскидку - Н.Влащенко,А.Шарий,Е.Лукаш,Т.Монтян и т.д., и т.п.

На вскидку - Н.Влащенко,А.Шарий,Е.Лукаш,Т.Монтян и т.д., и т.п.

Ваші "джерела інформації" не повні. Для повноти картини раджу дивитись Росія24 і слухали Кисельова і Соловьова.

shapo написав: Понятия не имею и мне эти нюансы абсолютно неинтересны в отличие от вас т.к. многое происходит under table и судя по украинским майданам не скоро будет доступно публике т.к. каждая сторона будет излагать свою версию.

Скорее всего помимо традиционных противников бацьки из США и европы и их естественных союзников из белорусской оппозиции сейчас и Россия заинтересована в его свержении.

Поэтому там может закрутиться интересное кино , но оно интересно вам, а не мне. Понятия не имею и мне эти нюансы абсолютно неинтересны в отличие от вас т.к. многое происходит under table и судя по украинским майданам не скоро будет доступно публике т.к. каждая сторона будет излагать свою версию.Скорее всего помимо традиционных противников бацьки из США и европы и их естественных союзников из белорусской оппозиции сейчас и Россия заинтересована в его свержении.Поэтому там может закрутиться интересное кино , но оно интересно вам, а не мне.

А що нового ви ходите про майдани почути? Від першого майдану вже 16 років пройшло - я впевнений, нічого нового вже не буде. Ніякі ваші фантазії про "международный уровнень" підтверджені не будуть. У нас все-таки не 30-ті роки, КГБ вже немає.

Про Білорусь - так, мені дуже цікаво. Тому що Білорусь найбільш схожа з Україною держава. У нас століттями не було власних держав, в 1991 ми були у рівних стартових умовах. Цікаво ще й те, що ми пішли абсолютно різним шляхом.

Порівнювати нас з Польщею - невірно. Як мінімум Польща мала свою державу багато століть. Порівнювати нас з Росією - брєд. Хіба з США. Ваші "джерела інформації" не повні. Для повноти картини раджу дивитись Росія24 і слухали Кисельова і Соловьова.А що нового ви ходите про майдани почути? Від першого майдану вже 16 років пройшло - я впевнений, нічого нового вже не буде. Ніякі ваші фантазії про "международный уровнень" підтверджені не будуть. У нас все-таки не 30-ті роки, КГБ вже немає.Про Білорусь - так, мені дуже цікаво.У нас століттями не було власних держав, в 1991 ми були у рівних стартових умовах. Цікаво ще й те, що ми пішли абсолютно різним шляхом.Порівнювати нас з Польщею - невірно. Як мінімум Польща мала свою державу багато століть. Порівнювати нас з Росією - брєд. Хіба з США. andrijk777

Повідомлень: 2260 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6362636363646365 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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