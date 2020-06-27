Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:"Законность" переворота 2014г Украина для мира объясняла преемственностью парламента, а вовсе не вашим "народом" и его "волеизъявлением"
Правильно Янукович - самоусунувся Законнообраний(ще при Януковичу) Парламент - призначив дату виборів Президента Народ проголосував - Президент легітимний Далі закінчився термін дії Парламенту обраного при Януковичу - призначили термін виборів до нового Парламенту Народ проголосував - Парламент легітимний.
Отже ,єдиний проміжок часу, в якому такі москво-казахо-ізраїле українці як ви можете натягувати сову на глобус по питанню нелегітимності - це між втечею януковича і виборами Порошенка. Хоча жодна світова Держава (крім пуйла особисто , бо навіть росія не висувала претензій до нелегітимності) претензій до нашої влади - не висувала.
Якщо вам факти претензій відомі - ссилки на державні сайти Держав які такі претензії висували -викладайте сюди, а тоді вже й подискутуємо А то комусь в напівпяному угарі щось здалось і він вважає що це можна всюди тиражувати.
Ага, встал утром, посмотрел в окно на мирный спящий Киев и решил не сбежать ли мне из него. За его трусость и то, что завгар не захотел стать С. Альенде его и свои рыги презирают и давно с ним простились. Потому и в парламенте переворот узаконили. Помнится, бацька в то время говорил что он на такое никогда не пойдёт, а если кто-то нападёт на Беларусь и армия его предаст он возьмёт автомат и пойдёт сражаться один.
Отже Ссилочок на заяви ООН , чи МЗС хоча б якоїсь країни ,де вибори Порошенка,або Парламенту України -признані нелегітимними - я від вас не дочекаюсь?
shapo написав:Кстати, мне вас как называть? Немецко-чеченско-польским украинцем?
Правильно мене називати Звенигородсько-Львівським українцем В Звенигородці народився, У Львові вчився і працював=разом в цих двох містах я провів 90% свого часу (49 років +/- рік які проводив у Карпатах ,Волині, Полтавщині, Житомирщині... ) В Німеччині - 4 роки , в Чечні - менше року, в Швеції ,Польщі, Угорщині, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Прибалтиці - ще до пів-року
shapo написав: На вскидку - Н.Влащенко,А.Шарий,Е.Лукаш,Т.Монтян и т.д., и т.п.
Ваші "джерела інформації" не повні. Для повноти картини раджу дивитись Росія24 і слухали Кисельова і Соловьова.
shapo написав:Понятия не имею и мне эти нюансы абсолютно неинтересны в отличие от вас т.к. многое происходит under table и судя по украинским майданам не скоро будет доступно публике т.к. каждая сторона будет излагать свою версию. Скорее всего помимо традиционных противников бацьки из США и европы и их естественных союзников из белорусской оппозиции сейчас и Россия заинтересована в его свержении. Поэтому там может закрутиться интересное кино , но оно интересно вам, а не мне.
А що нового ви ходите про майдани почути? Від першого майдану вже 16 років пройшло - я впевнений, нічого нового вже не буде. Ніякі ваші фантазії про "международный уровнень" підтверджені не будуть. У нас все-таки не 30-ті роки, КГБ вже немає. Про Білорусь - так, мені дуже цікаво. Тому що Білорусь найбільш схожа з Україною держава. У нас століттями не було власних держав, в 1991 ми були у рівних стартових умовах. Цікаво ще й те, що ми пішли абсолютно різним шляхом. Порівнювати нас з Польщею - невірно. Як мінімум Польща мала свою державу багато століть. Порівнювати нас з Росією - брєд. Хіба з США.
Когда-то респектабельный NYT превратился в желтую прессу и агитлисток демократической партии.
Белковский ржет с NYT, говорит много лет читаю и вроде демократов поддерживаю в США, но сейчас газета превратилась в подобие газеты Правда худших советских времен, просто нескончаемый поток фейков и помоев на Трампа, сообщения на тему по словам анонимных источников, письма возмущенных трудящихся (блогеров). Мы еще жалуемся на якобы помоечные Цензор или Страну.
shapo написав: На вскидку - Н.Влащенко,А.Шарий,Е.Лукаш,Т.Монтян и т.д., и т.п.
Ваші "джерела інформації" не повні. Для повноти картини раджу дивитись Росія24 і слухали Кисельова і Соловьова.
Там тоже очень редко, но иногда здравые мысли проскакивают как и на 5-м, прямом, эспрессо, атр
shapo написав:Понятия не имею и мне эти нюансы абсолютно неинтересны в отличие от вас т.к. многое происходит under table и судя по украинским майданам не скоро будет доступно публике т.к. каждая сторона будет излагать свою версию. Скорее всего помимо традиционных противников бацьки из США и европы и их естественных союзников из белорусской оппозиции сейчас и Россия заинтересована в его свержении. Поэтому там может закрутиться интересное кино , но оно интересно вам, а не мне.
andrijk777 написав:А що нового ви ходите про майдани почути? Від першого майдану вже 16 років пройшло - я впевнений, нічого нового вже не буде. Ніякі ваші фантазії про "международный уровнень" підтверджені не будуть. У нас все-таки не 30-ті роки, КГБ вже немає.
andrijk777 написав:Про Білорусь - так, мені дуже цікаво. Тому що Білорусь найбільш схожа з Україною держава. У нас століттями не було власних держав, в 1991 ми були у рівних стартових умовах. Цікаво ще й те, що ми пішли абсолютно різним шляхом. Порівнювати нас з Польщею - невірно. Як мінімум Польща мала свою державу багато століть. Порівнювати нас з Росією - брєд. Хіба з США.
Мне Беларусь абсолютно безразлична, тем более никакого сходства с Украиной ни в недавнем прошлом, ни в настоящем у ней с Украиной никогда не было. Во время ВМВ там, конечно, были коллаборанты в вспомогательной полиции, но до размеров дивизий СС как в Украине не дошло. Во времена брежневского застоя в мордовских лагерях среди политзеков были украинцы, литовцы, конечно же, евреи-отказники,немного русских, но ни одного белоруса.
shapo написав:Ага, встал утром, посмотрел в окно на мирный спящий Киев и решил не сбежать ли мне из него. За его трусость и то, что завгар не захотел стать С. Альенде его и свои рыги презирают и давно с ним простились. Потому и в парламенте переворот узаконили. Помнится, бацька в то время говорил что он на такое никогда не пойдёт, а если кто-то нападёт на Беларусь и армия его предаст он возьмёт автомат и пойдёт сражаться один.
budivelnik написав:Отже Ссилочок на заяви ООН , чи МЗС хоча б якоїсь країни ,де вибори Порошенка,або Парламенту України -признані нелегітимними - я від вас не дочекаюсь?
Я в упор не помню заяв ООН по переворотам в странах Африки к коим относится Украина. А кто еще будет что заявлять, США с Нуланд раздавашей печеньки и посольством курировавшим майдан или МИД ЕС подписавшие соглашение между Януковичем и так называемыми "лидерами майдана" которые последние нарушили тут же но славное ЕС об этом скромно промолчало?
shapo написав:Кстати, мне вас как называть? Немецко-чеченско-польским украинцем?
budivelnik написав:Правильно мене називати Звенигородсько-Львівським українцем В Звенигородці народився, У Львові вчився і працював=разом в цих двох містах я провів 90% свого часу (49 років +/- рік які проводив у Карпатах ,Волині, Полтавщині, Житомирщині... ) В Німеччині - 4 роки , в Чечні - менше року, в Швеції ,Польщі, Угорщині, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Прибалтиці - ще до пів-року
Тогда непонятно почему вы мне постоянно приписываете Москву и Израиль, а себя скромно забываете? В Москве я провел тоже 4 года в аспирантуре, в Израиле был в общей сложности месяца 1.5, там до недавнего времени жил мой сын также как ваша родная сестра живет в Польше со всем потомством. Кстати, а срочную 2 года вы были не в ГСВГ? И если нет, то за какие заслуги попали в такое блатное место?