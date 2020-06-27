Додано: Нед 28 чер, 2020 10:57

shapo написав: Ага, встал утром, посмотрел в окно на мирный спящий Киев и решил не сбежать ли мне из него.

За его трусость и то, что завгар не захотел стать С. Альенде его и свои рыги презирают и давно с ним простились. Потому и в парламенте переворот узаконили.

Помнится, бацька в то время говорил что он на такое никогда не пойдёт, а если кто-то нападёт на Беларусь и армия его предаст он возьмёт автомат и пойдёт сражаться один. Ага, встал утром, посмотрел в окно на мирный спящий Киев и решил не сбежать ли мне из него.За его трусость и то, что завгар не захотел стать С. Альенде его и свои рыги презирают и давно с ним простились. Потому и в парламенте переворот узаконили.Помнится, бацька в то время говорил что он на такое никогда не пойдёт, а если кто-то нападёт на Беларусь и армия его предаст он возьмёт автомат и пойдёт сражаться один.

budivelnik написав: Отже

Ссилочок на заяви ООН , чи МЗС хоча б якоїсь країни ,де вибори Порошенка,або Парламенту України -признані нелегітимними - я від вас не дочекаюсь? ОтжеСсилочок на заяви ООН , чи МЗС хоча б якоїсь країни ,де вибори Порошенка,або Парламенту України -признані нелегітимними - я від вас не дочекаюсь?

shapo написав: Кстати, мне вас как называть? Немецко-чеченско-польским украинцем? Кстати, мне вас как называть? Немецко-чеченско-польским украинцем?

budivelnik написав: Правильно мене називати

Звенигородсько-Львівським українцем

В Звенигородці народився, У Львові вчився і працював=разом в цих двох містах я провів 90% свого часу (49 років +/- рік які проводив у Карпатах ,Волині, Полтавщині, Житомирщині... )

В Німеччині - 4 роки , в Чечні - менше року,

в Швеції ,Польщі, Угорщині, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Прибалтиці - ще до пів-року Правильно мене називатиЗвенигородсько-Львівським українцемВ Звенигородці народився, У Львові вчився і працював=разом в цих двох містах я провів 90% свого часу (49 років +/- рік які проводив у Карпатах ,Волині, Полтавщині, Житомирщині... )В Німеччині - 4 роки , в Чечні - менше року,в Швеції ,Польщі, Угорщині, Хорватії, Чорногорії, Грузії, Прибалтиці - ще до пів-року

Я в упор не помню заяв ООН по переворотам в странах Африки к коим относится Украина.А кто еще будет что заявлять, США с Нуланд раздавашей печеньки и посольством курировавшим майдан или МИД ЕС подписавшие соглашение между Януковичем и так называемыми "лидерами майдана" которые последние нарушили тут же но славное ЕС об этом скромно промолчало?Тогда непонятно почему вы мне постоянно приписываете Москву и Израиль, а себя скромно забываете?В Москве я провел тоже 4 года в аспирантуре, в Израиле был в общей сложности месяца 1.5, там до недавнего времени жил мой сын также как ваша родная сестра живет в Польше со всем потомством.Кстати, а срочную 2 года вы были не в ГСВГ? И если нет, то за какие заслуги попали в такое блатное место?