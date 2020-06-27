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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6363636463656366
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:11

  budivelnik написав:
1 Отже признали що користуєтесь москальською жвачкою про хунту і нелегітимність
Наприклад Придністровья-Абхазія - не признані 95% країн світу
2 Як ви хочете ,щоя я класифікував українця, який вважає Україну Африкою.
Моя класифікація проста-3,14рас.
3 В армію я взагалі йшов в спортроту..і тільки смерті генсеків створили легкий бардак і в армії також ,що помножило на нуль мою спортивну карьєру.
В ГСВГ -приїхав сержантом.


1) По приведённым мной ссылкам с изложением событий и участников 2013-2014г в Киеве конкретные замечания есть?

2) Человек который до сих пор не понял что Украина за 30 лет превратилась в банановую республику для меня называется му-дак

3) В спорт роту как и в любую другую призывают, а вот за какие заслуги отправляют в ГСВГ тема не раскрыта, и, самое главное, почему отказываетесь называться немецко-польским украинцем хотя вполне соответствуете этому критерию?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:31

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав: На вскидку - Н.Влащенко,А.Шарий,Е.Лукаш,Т.Монтян и т.д., и т.п.

Ваші "джерела інформації" не повні. Для повноти картини раджу дивитись Росія24 і слухали Кисельова і Соловьова. :)


Там тоже очень редко, но иногда здравые мысли проскакивают как и на 5-м, прямом, эспрессо, атр


  shapo написав:Понятия не имею и мне эти нюансы абсолютно неинтересны в отличие от вас т.к. многое происходит under table и судя по украинским майданам не скоро будет доступно публике т.к. каждая сторона будет излагать свою версию.
Скорее всего помимо традиционных противников бацьки из США и европы и их естественных союзников из белорусской оппозиции сейчас и Россия заинтересована в его свержении.
Поэтому там может закрутиться интересное кино , но оно интересно вам, а не мне.

  andrijk777 написав:А що нового ви ходите про майдани почути? Від першого майдану вже 16 років пройшло - я впевнений, нічого нового вже не буде. Ніякі ваші фантазії про "международный уровнень" підтверджені не будуть. У нас все-таки не 30-ті роки, КГБ вже немає.

Вы кое-что забыли -
https://ruxpert.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D ... 0%BC%D0%B8
https://www.tvc.ru/news/show/id/177986


  andrijk777 написав:Про Білорусь - так, мені дуже цікаво. Тому що Білорусь найбільш схожа з Україною держава. У нас століттями не було власних держав, в 1991 ми були у рівних стартових умовах. Цікаво ще й те, що ми пішли абсолютно різним шляхом.
Порівнювати нас з Польщею - невірно. Як мінімум Польща мала свою державу багато століть. Порівнювати нас з Росією - брєд. Хіба з США. :)


Мне Беларусь абсолютно безразлична, тем более никакого сходства с Украиной ни в недавнем прошлом, ни в настоящем у ней с Украиной никогда не было.
Во время ВМВ там, конечно, были коллаборанты в вспомогательной полиции, но до размеров дивизий СС как в Украине не дошло.
Во времена брежневского застоя в мордовских лагерях среди политзеков были украинцы, литовцы, конечно же, евреи-отказники,немного русских, но ни одного белоруса.

скільки було колаборантів росіян?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
там і про білоруські та російські формування СС ...
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:40

  unicdima написав:
  pesikot написав:Та шо вы гаварите :)
Я изначально говорил, что Зеленский прячется от всех. Только уютные интервью на уютных телеканалах

Только Порошенко не приплетайте сюда. Не получится сделать - "а вот при Порошенко было тоже самое"

Знову брешеш.
Недавно була кількагодинна прес-конференція і питання були такі, що доходило до перепалки з тупорилими журналюгами.

Какой забавный врунишка :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:41

Re: Політичні дискусії

https://youtu.be/frLydE1UCvA
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:47

  shapo написав:
  budivelnik написав:1 Отже признали що користуєтесь москальською жвачкою про хунту і нелегітимність
Наприклад Придністровья-Абхазія - не признані 95% країн світу
2 Як ви хочете ,щоя я класифікував українця, який вважає Україну Африкою.
Моя класифікація проста-3,14рас.
3 В армію я взагалі йшов в спортроту..і тільки смерті генсеків створили легкий бардак і в армії також ,що помножило на нуль мою спортивну карьєру.
В ГСВГ -приїхав сержантом.
1) По приведённым мной ссылкам с изложением событий и участников 2013-2014г в Киеве конкретные замечания есть?
Є
1 Мій син і його друзі їхали на Майдан не гроші заробляти
2 При цьому їм платили ...не обовязково грошима
Я давав гроші
Кияни - безкоштовно розміщували в своїх квартирах і так само безкоштовно годували ( не тільки в квартирах ,а й в кафешках-ресторанах)

Тепер порівняй
Мій досвід+кількість проголосувавших за Порошенка...і думку старого-хворого-злого єврея
  shapo написав:2) Человек который до сих пор не понял что Украина за 30 лет превратилась в банановую республику для меня называется му-дак
А для мене мудельман той-хто так і не зрозумів
Чомусь він живе в країні яку вважає банановою республікою - але при цьому в так розрекламованому їзраїлі-його витерпіли пару місяців.
Відмазка про маму - не конає
Якби вважав(ти сам) що їй буде краще десь - то навіть такий жмот і невдаха як ти-зумів би її туди перевезти
  shapo написав:3) В спорт роту как и в любую другую призывают, а вот за какие заслуги отправляют в ГСВГ тема не раскрыта, и, самое главное, почему отказываетесь называться немецко-польским украинцем хотя вполне соответствуете этому критерию?
1 Ти думаєш в ГСВГ не було спортроти?
2 При цьому служив я в лінійній РДР
3 Мене не можна назвати німцем чи поляком по тій простій причині що я українець і будую Україну
А ти єврей, який Україну обсирає - при цьому хвалить педерацію і Ізраїль.
Тому я Українець
Ти педераційне перекоти поле.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:49

С Днём Конституции :)

Традиционная раздача наград

Потап, Кароль и Билык: Зеленский раздал госнаграды ко Дню Конституции
артист театра и кино Олег Филимонов (присвоено звание «Народный артист Украины»)

А ему-то за что народного ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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