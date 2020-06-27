Додано: Нед 28 чер, 2020 12:47

shapo написав: budivelnik написав: 1 Отже признали що користуєтесь москальською жвачкою про хунту і нелегітимність

Наприклад Придністровья-Абхазія - не признані 95% країн світу

2 Як ви хочете ,щоя я класифікував українця, який вважає Україну Африкою.

Моя класифікація проста-3,14рас.

3 В армію я взагалі йшов в спортроту..і тільки смерті генсеків створили легкий бардак і в армії також ,що помножило на нуль мою спортивну карьєру.

В ГСВГ -приїхав сержантом. 1 Отже признали що користуєтесь москальською жвачкою про хунту і нелегітимністьНаприклад Придністровья-Абхазія - не признані 95% країн світу2 Як ви хочете ,щоя я класифікував українця, який вважає Україну Африкою.Моя класифікація проста-3,14рас.3 В армію я взагалі йшов в спортроту..і тільки смерті генсеків створили легкий бардак і в армії також ,що помножило на нуль мою спортивну карьєру.В ГСВГ -приїхав сержантом. 1) По приведённым мной ссылкам с изложением событий и участников 2013-2014г в Киеве конкретные замечания есть? 1) По приведённым мной ссылкам с изложением событий и участников 2013-2014г в Киеве конкретные замечания есть?

shapo написав: 2) Человек который до сих пор не понял что Украина за 30 лет превратилась в банановую республику для меня называется му-дак 2) Человек который до сих пор не понял что Украина за 30 лет превратилась в банановую республику для меня называется му-дак

shapo написав: 3) В спорт роту как и в любую другую призывают, а вот за какие заслуги отправляют в ГСВГ тема не раскрыта, и, самое главное, почему отказываетесь называться немецко-польским украинцем хотя вполне соответствуете этому критерию? 3) В спорт роту как и в любую другую призывают, а вот за какие заслуги отправляют в ГСВГ тема не раскрыта, и, самое главное, почему отказываетесь называться немецко-польским украинцем хотя вполне соответствуете этому критерию?

1 Мій син і його друзі їхали на Майдан не гроші заробляти2 При цьому їм платили ...не обовязково грошимаЯ давав грошіКияни - безкоштовно розміщували в своїх квартирах і так само безкоштовно годували ( не тільки в квартирах ,а й в кафешках-ресторанах)Тепер порівняйМій досвід+кількість проголосувавших за Порошенка...і думку старого-хворого-злого євреяА для мене мудельман той-хто так і не зрозумівЧомусь він живе в країні яку вважає банановою республікою - але при цьому в так розрекламованому їзраїлі-його витерпіли пару місяців.Відмазка про маму - не конаєЯкби вважав(ти сам) що їй буде краще десь - то навіть такий жмот і невдаха як ти-зумів би її туди перевезти1 Ти думаєш в ГСВГ не було спортроти?2 При цьому служив я в лінійній РДР3 Мене не можна назвати німцем чи поляком по тій простій причині що я українець і будую УкраїнуА ти єврей, який Україну обсирає - при цьому хвалить педерацію і Ізраїль.Тому я УкраїнецьТи педераційне перекоти поле.