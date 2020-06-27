Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав: 1 Отже признали що користуєтесь москальською жвачкою про хунту і нелегітимність Наприклад Придністровья-Абхазія - не признані 95% країн світу 2 Як ви хочете ,щоя я класифікував українця, який вважає Україну Африкою. Моя класифікація проста-3,14рас. 3 В армію я взагалі йшов в спортроту..і тільки смерті генсеків створили легкий бардак і в армії також ,що помножило на нуль мою спортивну карьєру. В ГСВГ -приїхав сержантом.
1) По приведённым мной ссылкам с изложением событий и участников 2013-2014г в Киеве конкретные замечания есть?
2) Человек который до сих пор не понял что Украина за 30 лет превратилась в банановую республику для меня называется му-дак
3) В спорт роту как и в любую другую призывают, а вот за какие заслуги отправляют в ГСВГ тема не раскрыта, и, самое главное, почему отказываетесь называться немецко-польским украинцем хотя вполне соответствуете этому критерию?
shapo написав: На вскидку - Н.Влащенко,А.Шарий,Е.Лукаш,Т.Монтян и т.д., и т.п.
Ваші "джерела інформації" не повні. Для повноти картини раджу дивитись Росія24 і слухали Кисельова і Соловьова.
Там тоже очень редко, но иногда здравые мысли проскакивают как и на 5-м, прямом, эспрессо, атр
shapo написав:Понятия не имею и мне эти нюансы абсолютно неинтересны в отличие от вас т.к. многое происходит under table и судя по украинским майданам не скоро будет доступно публике т.к. каждая сторона будет излагать свою версию. Скорее всего помимо традиционных противников бацьки из США и европы и их естественных союзников из белорусской оппозиции сейчас и Россия заинтересована в его свержении. Поэтому там может закрутиться интересное кино , но оно интересно вам, а не мне.
andrijk777 написав:А що нового ви ходите про майдани почути? Від першого майдану вже 16 років пройшло - я впевнений, нічого нового вже не буде. Ніякі ваші фантазії про "международный уровнень" підтверджені не будуть. У нас все-таки не 30-ті роки, КГБ вже немає.
andrijk777 написав:Про Білорусь - так, мені дуже цікаво. Тому що Білорусь найбільш схожа з Україною держава. У нас століттями не було власних держав, в 1991 ми були у рівних стартових умовах. Цікаво ще й те, що ми пішли абсолютно різним шляхом. Порівнювати нас з Польщею - невірно. Як мінімум Польща мала свою державу багато століть. Порівнювати нас з Росією - брєд. Хіба з США.
Мне Беларусь абсолютно безразлична, тем более никакого сходства с Украиной ни в недавнем прошлом, ни в настоящем у ней с Украиной никогда не было. Во время ВМВ там, конечно, были коллаборанты в вспомогательной полиции, но до размеров дивизий СС как в Украине не дошло. Во времена брежневского застоя в мордовских лагерях среди политзеков были украинцы, литовцы, конечно же, евреи-отказники,немного русских, но ни одного белоруса.
budivelnik написав:1 Отже признали що користуєтесь москальською жвачкою про хунту і нелегітимність Наприклад Придністровья-Абхазія - не признані 95% країн світу 2 Як ви хочете ,щоя я класифікував українця, який вважає Україну Африкою. Моя класифікація проста-3,14рас. 3 В армію я взагалі йшов в спортроту..і тільки смерті генсеків створили легкий бардак і в армії також ,що помножило на нуль мою спортивну карьєру. В ГСВГ -приїхав сержантом.
1) По приведённым мной ссылкам с изложением событий и участников 2013-2014г в Киеве конкретные замечания есть?
Є 1 Мій син і його друзі їхали на Майдан не гроші заробляти 2 При цьому їм платили ...не обовязково грошима Я давав гроші Кияни - безкоштовно розміщували в своїх квартирах і так само безкоштовно годували ( не тільки в квартирах ,а й в кафешках-ресторанах)
Тепер порівняй Мій досвід+кількість проголосувавших за Порошенка...і думку старого-хворого-злого єврея
shapo написав:2) Человек который до сих пор не понял что Украина за 30 лет превратилась в банановую республику для меня называется му-дак
А для мене мудельман той-хто так і не зрозумів Чомусь він живе в країні яку вважає банановою республікою - але при цьому в так розрекламованому їзраїлі-його витерпіли пару місяців. Відмазка про маму - не конає Якби вважав(ти сам) що їй буде краще десь - то навіть такий жмот і невдаха як ти-зумів би її туди перевезти
shapo написав:3) В спорт роту как и в любую другую призывают, а вот за какие заслуги отправляют в ГСВГ тема не раскрыта, и, самое главное, почему отказываетесь называться немецко-польским украинцем хотя вполне соответствуете этому критерию?
1 Ти думаєш в ГСВГ не було спортроти? 2 При цьому служив я в лінійній РДР 3 Мене не можна назвати німцем чи поляком по тій простій причині що я українець і будую Україну А ти єврей, який Україну обсирає - при цьому хвалить педерацію і Ізраїль. Тому я Українець Ти педераційне перекоти поле.
budivelnik написав:1 Мій син і його друзі їхали на Майдан не гроші заробляти 2 При цьому їм платили ...не обовязково грошима Я давав гроші Кияни - безкоштовно розміщували в своїх квартирах і так само безкоштовно годували ( не тільки в квартирах ,а й в кафешках-ресторанах)
Тепер порівняй Мій досвід+кількість проголосувавших за Порошенка...і думку старого-хворого-злого єврея .
1) Твой сын и его друзья - пешки которых никто никогда бы не заметил если бы их там не убили или не ранили.Я привел данные о реальных кукловодах, а не таких пешках. 2)Те знакомые мне киевляне которые носили на майдан еду,вещи, деньги сейчас предпочитают об этом скромно помалкивать в отличие от тебя 3) Про твой опыт насмешил. В чем он? В строительстве ты ничего не понимаешь, в реальной жизни страны и кто и как ее управляет тоже, т.к. ты жалкий провинциал с генделиком и склепом. Я хоть поработал на пару засранцев у которых на теннисном корте в Конче-Заспе мирно играли в теннис депутаты БЮТ и ПР, а клерки из их конторы становились министрами обороны или смотрящими за прокурорами сей страны. Да и сын ,прилетая до недавнего времени на медконсультации за очень неплохие даже по израильским меркам к таким, посмотрел на этот "цвет" украинского политикума и бизнеса. Полный провал Порошенко на прошедших выборах это тоже для тебя успех? 4) Если я больной, то ты, на 10 лет моложе меня задыхающийся при ходьбе и сидящий на таблетках от гипертонии кто,Геракл? Я в твоем возрасте таких проблем не испытывал, да и сейчас после операции давление 120/80 хотя препараты и пью.
budivelnik написав:А для мене мудельман той-хто так і не зрозумів Чомусь він живе в країні яку вважає банановою республікою - але при цьому в так розрекламованому їзраїлі-його витерпіли пару місяців. Відмазка про маму - не конає Якби вважав(ти сам) що їй буде краще десь - то навіть такий жмот і невдаха як ти-зумів би її туди перевезти
Забавно когда мне такое лепечет жалкий провинциал и мелкий лавочник с нехорошей гипертонией и с детьми неспособными перебраться даже в Польшу как его родная сестра и десятки тысяч земляков. Повторяю в ...цатый раз для людей с частичной потерей памяти - в Израиль я могу уехать хоть завтра и жить там легально в отличие от твоих земляков работающих там по-черному и мечтающих зацепиться. Но он мне не нужен если там не будет жить мой сын, а дергаться как беженец из Донецка которых там много понаехало мне из центра Киева пока рано,хотя и этот вариант не исключаю.
3 Мене не можна назвати німцем чи поляком по тій простій причині що я українець і будую Україну А ти єврей, який Україну обсирає - при цьому хвалить педерацію і Ізраїль. Тому я Українець Ти педераційне перекоти поле.
Ты порохобот который на белое говорит черное и как и его кумир раскалывает страну по национальному, языковому и пр. признакам на уровне страны, ты тут это транслируешь на этой ветке
shapo написав:Мне Беларусь абсолютно безразлична, тем более никакого сходства с Украиной ни в недавнем прошлом, ни в настоящем у ней с Украиной никогда не было. Во время ВМВ там, конечно, были коллаборанты в вспомогательной полиции, но до размеров дивизий СС как в Украине не дошло. Во времена брежневского застоя в мордовских лагерях среди политзеков были украинцы, литовцы, конечно же, евреи-отказники,немного русских, но ни одного белоруса.
shapo написав:Мне Беларусь абсолютно безразлична, тем более никакого сходства с Украиной ни в недавнем прошлом, ни в настоящем у ней с Украиной никогда не было. Во время ВМВ там, конечно, были коллаборанты в вспомогательной полиции, но до размеров дивизий СС как в Украине не дошло. Во времена брежневского застоя в мордовских лагерях среди политзеков были украинцы, литовцы, конечно же, евреи-отказники,немного русских, но ни одного белоруса.