Додано: Нед 28 чер, 2020 13:38

budivelnik написав: 1 Мій син і його друзі їхали на Майдан не гроші заробляти

2 При цьому їм платили ...не обовязково грошима

Я давав гроші

Кияни - безкоштовно розміщували в своїх квартирах і так само безкоштовно годували ( не тільки в квартирах ,а й в кафешках-ресторанах)



Тепер порівняй

Мій досвід+кількість проголосувавших за Порошенка...і думку старого-хворого-злого єврея . 1 Мій син і його друзі їхали на Майдан не гроші заробляти2 При цьому їм платили ...не обовязково грошимаЯ давав грошіКияни - безкоштовно розміщували в своїх квартирах і так само безкоштовно годували ( не тільки в квартирах ,а й в кафешках-ресторанах)Тепер порівняйМій досвід+кількість проголосувавших за Порошенка...і думку старого-хворого-злого єврея .

budivelnik написав: А для мене мудельман той-хто так і не зрозумів

Чомусь він живе в країні яку вважає банановою республікою - але при цьому в так розрекламованому їзраїлі-його витерпіли пару місяців.

Відмазка про маму - не конає

Якби вважав(ти сам) що їй буде краще десь - то навіть такий жмот і невдаха як ти-зумів би її туди перевезти А для мене мудельман той-хто так і не зрозумівЧомусь він живе в країні яку вважає банановою республікою - але при цьому в так розрекламованому їзраїлі-його витерпіли пару місяців.Відмазка про маму - не конаєЯкби вважав(ти сам) що їй буде краще десь - то навіть такий жмот і невдаха як ти-зумів би її туди перевезти

3 Мене не можна назвати німцем чи поляком по тій простій причині що я українець і будую Україну

А ти єврей, який Україну обсирає - при цьому хвалить педерацію і Ізраїль.

Тому я Українець

Ти педераційне перекоти поле.

1) Твой сын и его друзья - пешки которых никто никогда бы не заметил если бы их там не убили или не ранили.Я привел данные о реальных кукловодах, а не таких пешках.2)Те знакомые мне киевляне которые носили на майдан еду,вещи, деньги сейчас предпочитают об этом скромно помалкивать в отличие от тебя3) Про твой опыт насмешил.В чем он? В строительстве ты ничего не понимаешь, в реальной жизни страны и кто и как ее управляет тоже, т.к. ты жалкий провинциал с генделиком и склепом.Я хоть поработал на пару засранцев у которых на теннисном корте в Конче-Заспе мирно играли в теннис депутаты БЮТ и ПР, а клерки из их конторы становились министрами обороны или смотрящими за прокурорами сей страны.Да и сын ,прилетая до недавнего времени на медконсультации за очень неплохие даже по израильским меркам к таким, посмотрел на этот "цвет" украинского политикума и бизнеса.Полный провал Порошенко на прошедших выборах это тоже для тебя успех?4) Если я больной, то ты, на 10 лет моложе меня задыхающийся при ходьбе и сидящий на таблетках от гипертонии кто,Геракл?Я в твоем возрасте таких проблем не испытывал, да и сейчас после операции давление 120/80 хотя препараты и пью.Забавно когда мне такое лепечет жалкий провинциал и мелкий лавочник с нехорошей гипертонией и с детьми неспособными перебраться даже в Польшу как его родная сестра и десятки тысяч земляков.Повторяю в ...цатый раз для людей с частичной потерей памяти - в Израиль я могу уехать хоть завтра и жить там легально в отличие от твоих земляков работающих там по-черному и мечтающих зацепиться.Но он мне не нужен если там не будет жить мой сын, а дергаться как беженец из Донецка которых там много понаехало мне из центра Киева пока рано,хотя и этот вариант не исключаю.Ты порохобот который на белое говорит черное и как и его кумир раскалывает страну по национальному, языковому и пр. признакам на уровне страны, ты тут это транслируешь на этой ветке