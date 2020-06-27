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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6364636563666367
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:19

День Конституции Украины - один из самых смешных государственных праздников.

Начать с того, что законной Конституции в Украине нет с тех самых пор, как проигнорировали результаты референдума 2000 года. С тех пор Основной закон изнасиловали в таких извращённых формах, что от него уже практически ничего не осталось.

Вдумайтесь: мы празднуем день рождения того, чего уже 20 лет (!) не существует.

А текст того, что называется действующей Конституцией, читать без смеха сквозь слёзы совершенно невозможно.

Ст. 1. Украина является суверенным и независимым демократическим, социальным, правовым государством

На словах "суверенное и демократическое" зашлись в хохоте в посольстве США, руководстве НБУ и Нафтогаза, ну и вообще много где ещё.

Ст. 10. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

Авторы закона о языках, образовании и среднем образовании, мовный омбудсмен, а также Макдональдс и прочие Фарион хихикают в кулачок.

Ст. 15. Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Цензура запрещена.

Это просто очень трогательная статья. До слёз

Ст. 17 На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом.

Все эти ваши ДУК ПС, батальоны им. Джохара Дудаева и прочие Нацкорпусы прям-таки гарантируют это.

Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Пётр Порошенко, Сергей Стерненко и другие от всей души поздравляют вас с Днём Конституции!

Ст. 25 Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству.

Граждане Украины, участвовавшие в последнем обмене с Россией, не дадут соврать.

Ст. 29. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда

Пленники тайных тюрем СБУ подписываются под каждым словом.

Ст. 32 Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия

На этом месте прослезилась администрация сайта "Миротворец"

Ст. 36 Все объединения граждан равны перед законом.

Нацкорпус передаёт большой привет Партии Шария

Ст. 41 Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым.

Бессарабские фермеры и прочие жертвы рейдерских захватов последних лет улыбаются сквозь слёзы

Ст. 49 Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.

Ульяна Супрун и Пётр Порошенко, а также их преемники Максим Степанов и Владимир Зеленский катаются по полу от смеха.

В общем, там ещё много смешного, и я мог бы продолжать. Но я думаю, что сегодняшний праздник - хороший повод для всех нас почитать этот документ самостоятельно.

Полагаю, каждый найдёт в нём что-то смешное лично для себя.

https://t.me/stranaua/5945
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:31

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:
Не нашел про белорусские, про русские знаю давно.
Потрудись скопипастить

потрудись прочитати, або скористатися пошуком

Я не ищу черную кошку в тёмной комнате когда её там нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BD%D0%B5 судя по этому до украинцев очень далеко

13-й белорусский полицейский батальон СД
30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская)
Гренадерская бригада войск СС (1-я белорусская)
Белорусский десантный батальон «Дальвитц»
38-я гренадерская дивизия СС «Нибелунген»

а з українських тільки СС Галичина, при тому, Українців разів у 5 більше чим білорусів
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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