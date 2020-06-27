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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6364636563666367 Додано: Нед 28 чер, 2020 16:19



Начать с того, что законной Конституции в Украине нет с тех самых пор, как проигнорировали результаты референдума 2000 года. С тех пор Основной закон изнасиловали в таких извращённых формах, что от него уже практически ничего не осталось.



Вдумайтесь: мы празднуем день рождения того, чего уже 20 лет (!) не существует.



А текст того, что называется действующей Конституцией, читать без смеха сквозь слёзы совершенно невозможно.



Ст. 1. Украина является суверенным и независимым демократическим, социальным, правовым государством



На словах "суверенное и демократическое" зашлись в хохоте в посольстве США, руководстве НБУ и Нафтогаза, ну и вообще много где ещё.



Ст. 10. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.



Авторы закона о языках, образовании и среднем образовании, мовный омбудсмен, а также Макдональдс и прочие Фарион хихикают в кулачок.



Ст. 15. Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Цензура запрещена.



Это просто очень трогательная статья. До слёз



Ст. 17 На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом.



Все эти ваши ДУК ПС, батальоны им. Джохара Дудаева и прочие Нацкорпусы прям-таки гарантируют это.



Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.



Пётр Порошенко, Сергей Стерненко и другие от всей души поздравляют вас с Днём Конституции!



Ст. 25 Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству.



Граждане Украины, участвовавшие в последнем обмене с Россией, не дадут соврать.



Ст. 29. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда



Пленники тайных тюрем СБУ подписываются под каждым словом.



Ст. 32 Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия



На этом месте прослезилась администрация сайта "Миротворец"



Ст. 36 Все объединения граждан равны перед законом.



Нацкорпус передаёт большой привет Партии Шария



Ст. 41 Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым.



Бессарабские фермеры и прочие жертвы рейдерских захватов последних лет улыбаются сквозь слёзы



Ст. 49 Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.



Ульяна Супрун и Пётр Порошенко, а также их преемники Максим Степанов и Владимир Зеленский катаются по полу от смеха.



В общем, там ещё много смешного, и я мог бы продолжать. Но я думаю, что сегодняшний праздник - хороший повод для всех нас почитать этот документ самостоятельно.



Полагаю, каждый найдёт в нём что-то смешное лично для себя.



https://t.me/stranaua/5945 День Конституции Украины - один из самых смешных государственных праздников.Начать с того, что законной Конституции в Украине нет с тех самых пор, как проигнорировали результаты референдума 2000 года. С тех пор Основной закон изнасиловали в таких извращённых формах, что от него уже практически ничего не осталось.Вдумайтесь: мы празднуем день рождения того, чего уже 20 лет (!) не существует.А текст того, что называется действующей Конституцией, читать без смеха сквозь слёзы совершенно невозможно.Ст. 1. Украина является суверенным и независимым демократическим, социальным, правовым государствомНа словах "суверенное и демократическое" зашлись в хохоте в посольстве США, руководстве НБУ и Нафтогаза, ну и вообще много где ещё.Ст. 10. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.Авторы закона о языках, образовании и среднем образовании, мовный омбудсмен, а также Макдональдс и прочие Фарион хихикают в кулачок.Ст. 15. Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Цензура запрещена.Это просто очень трогательная статья. До слёзСт. 17 На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом.Все эти ваши ДУК ПС, батальоны им. Джохара Дудаева и прочие Нацкорпусы прям-таки гарантируют это.Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.Пётр Порошенко, Сергей Стерненко и другие от всей души поздравляют вас с Днём Конституции!Ст. 25 Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству.Граждане Украины, участвовавшие в последнем обмене с Россией, не дадут соврать.Ст. 29. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению судаПленники тайных тюрем СБУ подписываются под каждым словом.Ст. 32 Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласияНа этом месте прослезилась администрация сайта "Миротворец"Ст. 36 Все объединения граждан равны перед законом.Нацкорпус передаёт большой привет Партии ШарияСт. 41 Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым.Бессарабские фермеры и прочие жертвы рейдерских захватов последних лет улыбаются сквозь слёзыСт. 49 Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.Ульяна Супрун и Пётр Порошенко, а также их преемники Максим Степанов и Владимир Зеленский катаются по полу от смеха.В общем, там ещё много смешного, и я мог бы продолжать. Но я думаю, что сегодняшний праздник - хороший повод для всех нас почитать этот документ самостоятельно.Полагаю, каждый найдёт в нём что-то смешное лично для себя. Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11749 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6927 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 чер, 2020 16:31 shapo написав: flyman написав: shapo написав:

Не нашел про белорусские, про русские знаю давно.

Потрудись скопипастить Не нашел про белорусские, про русские знаю давно.Потрудись скопипастить

потрудись прочитати, або скористатися пошуком потрудись прочитати, або скористатися пошуком

Я не ищу черную кошку в тёмной комнате когда её там нет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BD%D0%B5 судя по этому до украинцев очень далеко Я не ищу черную кошку в тёмной комнате когда её там нет.судя по этому до украинцев очень далеко

13-й белорусский полицейский батальон СД

30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская)

Гренадерская бригада войск СС (1-я белорусская)

Белорусский десантный батальон «Дальвитц»

38-я гренадерская дивизия СС «Нибелунген»



а з українських тільки СС Галичина, при тому, Українців разів у 5 більше чим білорусів 13-й белорусский полицейский батальон СД30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская)Гренадерская бригада войск СС (1-я белорусская)Белорусский десантный батальон «Дальвитц»38-я гренадерская дивизия СС «Нибелунген»а з українських тільки СС Галичина, при тому, Українців разів у 5 більше чим білорусів https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 19994 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1114 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6364636563666367 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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