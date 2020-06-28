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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6363636463656366
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:41

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:Мне Беларусь абсолютно безразлична, тем более никакого сходства с Украиной ни в недавнем прошлом, ни в настоящем у ней с Украиной никогда не было.
Во время ВМВ там, конечно, были коллаборанты в вспомогательной полиции, но до размеров дивизий СС как в Украине не дошло.
Во времена брежневского застоя в мордовских лагерях среди политзеков были украинцы, литовцы, конечно же, евреи-отказники,немного русских, но ни одного белоруса.



скільки було колаборантів росіян?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
там і про білоруські та російські формування СС ...


Не нашел про белорусские, про русские знаю давно.
Потрудись скопипастить

потрудись прочитати, або скористатися пошуком
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:31

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:
Не нашел про белорусские, про русские знаю давно.
Потрудись скопипастить

потрудись прочитати, або скористатися пошуком

Я не ищу черную кошку в тёмной комнате когда её там нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BD%D0%B5 судя по этому до украинцев очень далеко

13-й белорусский полицейский батальон СД
30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская)
Гренадерская бригада войск СС (1-я белорусская)
Белорусский десантный батальон «Дальвитц»
38-я гренадерская дивизия СС «Нибелунген»

а з українських тільки СС Галичина, при тому, українців разів у 5 більше чим білорусів
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:02

  shapo написав:Вы кое-что забыли -
https://ruxpert.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D ... 0%BC%D0%B8

Відверто проросійське джерело інформації.
Чого тільки варті фрази:
Президент Украины Виктор Янукович позвонил в Вашингтон, чтобы отчитаться о положении дел на Украине. Байден похвалил Януковича за выполнение указаний.

Ну просто смішно...
Чи:
Следственная комиссия хунты под руководством депутата Геннадия Москаля ...

Не може незаангажоване джерело називали владу "хунтою". По крайній мірі депутат Генадій Москаль - повністю легітимний депутат, обраний народом.
----------------
І навіть якщо припустити що все це правда - я не побачив фактів що майдан був організований американцями, що майдан фінансувався американцами. Я взагалі не побачив криміналу в діях американців. Підтримка - це не кримінал. В підтримці нічого поганого немає.
  shapo написав:https://www.tvc.ru/news/show/id/177986

Документальний фільм? :D :D Звичайний пропагандистський фільм проти конкурента на президентських виборах. Зокрема по "грузинських снайперів" жодних доказів немає - просто "вброс".
-------------------
Звертаючись до таких джерел - ви або російський троль або людина не дуже розумна. Наприклад - збитий Боїнг. Якби там не загинуло 300 іноземців, ми б НІКОЛИ ПРАВДИ НЕ ДІЗНАЛИСЬ. Брехливі і проросійські джерела, типу тих що ви привели, сказали що це укропи збили і все. Справу б закрили. І такі, як ви, тут би говорили: "Здесь не все понятно, возможно ополчение сбило, а возможно сами украинцы сбили. Но Шарий(например) сказал что сбили украинцы - значит сами и сбили. Только им(украинцам) это выгодно."
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:14

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Вы кое-что забыли -
https://ruxpert.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D ... 0%BC%D0%B8

Відверто проросійське джерело інформації.
Чого тільки варті фрази:
Президент Украины Виктор Янукович позвонил в Вашингтон, чтобы отчитаться о положении дел на Украине. Байден похвалил Януковича за выполнение указаний.

Ну просто смішно...
Чи:
Следственная комиссия хунты под руководством депутата Геннадия Москаля ...

Не може незаангажоване джерело називали владу "хунтою". По крайній мірі депутат Генадій Москаль - повністю легітимний депутат, обраний народом.
----------------
І навіть якщо припустити що все це правда - я не побачив фактів що майдан був організований американцями, що майдан фінансувався американцами. Я взагалі не побачив криміналу в діях американців. Підтримка - це не кримінал. В підтримці нічого поганого немає.
  shapo написав:https://www.tvc.ru/news/show/id/177986

Документальний фільм? :D :D Звичайний пропагандистський фільм проти конкурента на президентських виборах. Зокрема по "грузинських снайперів" жодних доказів немає - просто "вброс".
-------------------
Звертаючись до таких джерел - ви або російський троль або людина не дуже розумна. Наприклад - збитий Боїнг. Якби там не загинуло 300 іноземців, ми б НІКОЛИ ПРАВДИ НЕ ДІЗНАЛИСЬ. Брехливі і проросійські джерела, типу тих що ви привели, сказали що це укропи збили і все. Справу б закрили. І такі, як ви, тут би говорили: "Здесь не все понятно, возможно ополчение сбило, а возможно сами украинцы сбили. Но Шарий(например) сказал что сбили украинцы - значит сами и сбили. Только им(украинцам) это выгодно."

Ответа не будет т. к. мои ответы тут элементарно трут выставляя меня невесть кем.
Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:26

  shapo написав:Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно
Так труть тебе - за непорядність...
Той самий Москаль - знає що ти хизуєшся знайомством і пробуєш на цьому заробити бали?-Ні !

Пояснювати тобі далі чого ти персона нон грата?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:45

  budivelnik написав:
  shapo написав:Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно
Так труть тебе - за непорядність...
Той самий Москаль - знає що ти хизуєшся знайомством і пробуєш на цьому заробити бали?-Ні !

Пояснювати тобі далі чого ти персона нон грата?

Какие балы и перед кем, убогий?
А трут чтобы ты совсем дураком не выглядел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:50

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно
Так труть тебе - за непорядність...
Той самий Москаль - знає що ти хизуєшся знайомством і пробуєш на цьому заробити бали?-Ні !
Пояснювати тобі далі чого ти персона нон грата?
Какие балы и перед кем, убогий?
А трут чтобы ты совсем дураком не выглядел
Бідненький - то ти за мій авторитет переживаєш..?
А я тебе то жидиком -то перекотиполем...а ти он який человеколюб
...

Але
Мазохістів, які коляться-плачуться-але жруть кактус і при цьому пробують когось назвати генкою-петькою - відразу видно здалеку.
Вони не задоволенні своїм життям і зійдуть з розуму.якщо припустять що життя тих ким вони так не задоволені - в рази краще від іїхнього.
Я не марю Ізраїлем чи австралією
Я не молюсь на захід чи схід
Я чудово живу тут і
сижу і дивлюсь у води Дніпра-щоб побачити як останнього з роду шапо -винесе з України назавжди.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:00

  budivelnik написав:Бідненький - то ти за мій авторитет переживаєш..?

Какой может быть авторитет у местного клоуна.
Кстати, ты тут похвастался что у тебя жена на 15 лет моложе, т. е. ей сейчас 39.Если средней дочке 20,то когда она родила твоих старших сыновей? Ты педофил или это вторая, а первую ты бросил?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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