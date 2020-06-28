Додано: Нед 28 чер, 2020 19:02

Президент Украины Виктор Янукович позвонил в Вашингтон, чтобы отчитаться о положении дел на Украине. Байден похвалил Януковича за выполнение указаний.

Следственная комиссия хунты под руководством депутата Геннадия Москаля ...

Відверто проросійське джерело інформації.Чого тільки варті фрази:Ну просто смішно...Чи:Не може незаангажоване джерело називали владу "хунтою". По крайній мірі депутат Генадій Москаль - повністю легітимний депутат, обраний народом.----------------І навіть якщо припустити що все це правда - я не побачив фактів що майдан був організований американцями, що майдан фінансувався американцами. Я взагалі не побачив криміналу в діях американців.В підтримці нічого поганого немає.Документальний фільм?Звичайний пропагандистський фільм проти конкурента на президентських виборах. Зокрема по "грузинських снайперів" жодних доказів немає - просто "вброс".-------------------Звертаючись до таких джерел - ви або російський троль або людина не дуже розумна. Наприклад - збитий Боїнг.. Брехливі і проросійські джерела, типу тих що ви привели, сказали що це укропи збили і все. Справу б закрили. І такі, як ви, тут би говорили: "Здесь не все понятно, возможно ополчение сбило, а возможно сами украинцы сбили. Но Шарий(например) сказал что сбили украинцы - значит сами и сбили. Только им(украинцам) это выгодно."