Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Мне Беларусь абсолютно безразлична, тем более никакого сходства с Украиной ни в недавнем прошлом, ни в настоящем у ней с Украиной никогда не было. Во время ВМВ там, конечно, были коллаборанты в вспомогательной полиции, но до размеров дивизий СС как в Украине не дошло. Во времена брежневского застоя в мордовских лагерях среди политзеков были украинцы, литовцы, конечно же, евреи-отказники,немного русских, но ни одного белоруса.
13-й белорусский полицейский батальон СД 30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская) Гренадерская бригада войск СС (1-я белорусская) Белорусский десантный батальон «Дальвитц» 38-я гренадерская дивизия СС «Нибелунген»
а з українських тільки СС Галичина, при тому, українців разів у 5 більше чим білорусів
Відверто проросійське джерело інформації. Чого тільки варті фрази:
Президент Украины Виктор Янукович позвонил в Вашингтон, чтобы отчитаться о положении дел на Украине. Байден похвалил Януковича за выполнение указаний.
Ну просто смішно... Чи:
Следственная комиссия хунты под руководством депутата Геннадия Москаля ...
Не може незаангажоване джерело називали владу "хунтою". По крайній мірі депутат Генадій Москаль - повністю легітимний депутат, обраний народом. ---------------- І навіть якщо припустити що все це правда - я не побачив фактів що майдан був організований американцями, що майдан фінансувався американцами. Я взагалі не побачив криміналу в діях американців. Підтримка - це не кримінал. В підтримці нічого поганого немає.
Документальний фільм? Звичайний пропагандистський фільм проти конкурента на президентських виборах. Зокрема по "грузинських снайперів" жодних доказів немає - просто "вброс". ------------------- Звертаючись до таких джерел - ви або російський троль або людина не дуже розумна. Наприклад - збитий Боїнг. Якби там не загинуло 300 іноземців, ми б НІКОЛИ ПРАВДИ НЕ ДІЗНАЛИСЬ. Брехливі і проросійські джерела, типу тих що ви привели, сказали що це укропи збили і все. Справу б закрили. І такі, як ви, тут би говорили: "Здесь не все понятно, возможно ополчение сбило, а возможно сами украинцы сбили. Но Шарий(например) сказал что сбили украинцы - значит сами и сбили. Только им(украинцам) это выгодно."
Відверто проросійське джерело інформації. Чого тільки варті фрази:
Президент Украины Виктор Янукович позвонил в Вашингтон, чтобы отчитаться о положении дел на Украине. Байден похвалил Януковича за выполнение указаний.
Ну просто смішно... Чи:
Следственная комиссия хунты под руководством депутата Геннадия Москаля ...
Не може незаангажоване джерело називали владу "хунтою". По крайній мірі депутат Генадій Москаль - повністю легітимний депутат, обраний народом. ---------------- І навіть якщо припустити що все це правда - я не побачив фактів що майдан був організований американцями, що майдан фінансувався американцами. Я взагалі не побачив криміналу в діях американців. Підтримка - це не кримінал. В підтримці нічого поганого немає.
Документальний фільм? Звичайний пропагандистський фільм проти конкурента на президентських виборах. Зокрема по "грузинських снайперів" жодних доказів немає - просто "вброс". ------------------- Звертаючись до таких джерел - ви або російський троль або людина не дуже розумна. Наприклад - збитий Боїнг. Якби там не загинуло 300 іноземців, ми б НІКОЛИ ПРАВДИ НЕ ДІЗНАЛИСЬ. Брехливі і проросійські джерела, типу тих що ви привели, сказали що це укропи збили і все. Справу б закрили. І такі, як ви, тут би говорили: "Здесь не все понятно, возможно ополчение сбило, а возможно сами украинцы сбили. Но Шарий(например) сказал что сбили украинцы - значит сами и сбили. Только им(украинцам) это выгодно."
Ответа не будет т. к. мои ответы тут элементарно трут выставляя меня невесть кем. Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно