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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 чер, 2020 10:38
19yuriy91 написав: shapo написав:
У С. Глузмана до этого было интервью с Н. Влащенко где он сказал что если бы знал во что превратится Украина то не боролся бы с советской властью
советская власть сама себя, скорее то, и поборола
бороться надо было за путь, которым пойдёт страна после развала совка
к тому, шо мы щас маэмо Украину и привела перекрасившаяся советская власть + отсутствие опыта своей страны, комплекс несамостоятельности, второсортности, что ли.
Все верно и добавлю ментальность которая является положительной в том, что стране не грозит авторитаризм и диктатура, но с точки зрения построения государства отрицательна т. к. приверженность к анархии не способствует созданию таких институтов управления
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 29 чер, 2020 10:42
shapo написав: andrijk777 написав: shapo написав:
Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно
Що смішного? Що він був депутатом?
Нет, объективность такого "следователя" как Москаль
А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності?
Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно.
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