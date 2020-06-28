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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6364636563666367 Додано: Пон 29 чер, 2020 10:38 19yuriy91 написав: shapo написав: У С. Глузмана до этого было интервью с Н. Влащенко где он сказал что если бы знал во что превратится Украина то не боролся бы с советской властью У С. Глузмана до этого было интервью с Н. Влащенко где он сказал что если бы знал во что превратится Украина то не боролся бы с советской властью



советская власть сама себя, скорее то, и поборола

бороться надо было за путь, которым пойдёт страна после развала совка

к тому, шо мы щас маэмо Украину и привела перекрасившаяся советская власть + отсутствие опыта своей страны, комплекс несамостоятельности, второсортности, что ли. советская власть сама себя, скорее то, и поборолабороться надо было за путь, которым пойдёт страна после развала совкак тому, шо мы щас маэмо Украину и привела перекрасившаяся советская власть + отсутствие опыта своей страны, комплекс несамостоятельности, второсортности, что ли.

Все верно и добавлю ментальность которая является положительной в том, что стране не грозит авторитаризм и диктатура, но с точки зрения построения государства отрицательна т. к. приверженность к анархии не способствует созданию таких институтов управления Все верно и добавлю ментальность которая является положительной в том, что стране не грозит авторитаризм и диктатура, но с точки зрения построения государства отрицательна т. к. приверженность к анархии не способствует созданию таких институтов управления Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3721 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 10:42 shapo написав: andrijk777 написав: shapo написав: Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно

Що смішного? Що він був депутатом? Що смішного? Що він був депутатом?

Нет, объективность такого "следователя" как Москаль Нет, объективность такого "следователя" как Москаль

А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності?

Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно. А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності?Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно. andrijk777

Повідомлень: 2263 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6364636563666367 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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