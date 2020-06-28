19yuriy91 написав:
советская власть сама себя, скорее то, и поборола
бороться надо было за путь, которым пойдёт страна после развала совка
к тому, шо мы щас маэмо Украину и привела перекрасившаяся советская власть + отсутствие опыта своей страны, комплекс несамостоятельности, второсортности, что ли.
Все верно и добавлю ментальность которая является положительной в том, что стране не грозит авторитаризм и диктатура, но с точки зрения построения государства отрицательна т. к. приверженность к анархии не способствует созданию таких институтов управления