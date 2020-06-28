Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:У С. Глузмана до этого было интервью с Н. Влащенко где он сказал что если бы знал во что превратится Украина то не боролся бы с советской властью
советская власть сама себя, скорее то, и поборола бороться надо было за путь, которым пойдёт страна после развала совка к тому, шо мы щас маэмо Украину и привела перекрасившаяся советская власть + отсутствие опыта своей страны, комплекс несамостоятельности, второсортности, что ли.
Все верно и добавлю ментальность которая является положительной в том, что стране не грозит авторитаризм и диктатура, но с точки зрения построения государства отрицательна т. к. приверженность к анархии не способствует созданию таких институтов управления
shapo написав:Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно
Що смішного? Що він був депутатом?
Нет, объективность такого "следователя" как Москаль
А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності? Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно.
shapo написав:Нет, объективность такого "следователя" как Москаль
А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності? Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно.
Не стыдно чушь транслировать? Вроде большой мальчик, а до сих пор верит что кого-то и вправду выбирает народ, а не тупо голосует за образ который слепили политологи и СМИ и который к реальности не имеет никакого отношения. Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности
shapo написав:за образ который слепили политологи и СМИ и который к реальности не имеет никакого отношения.
А ти значить своїм надуванням щік і хі-хі -ліпиш образ який має реалії? 1 Є Педераційні засоби масової інформації - вони заточені під росію і проти України. Все що ліплять вони - Україні шкодить однозначно 2 Є Українські засоби масової інформації - які ПОВИННІ бути заточені під корисне для України, але на жаль вони заточені під користь для своїх власників,але..якщо їх власники є українцями ,то тим чи іншим боком.вони краще ліплять образи ніж педераційні ЗМІ 3 Є корисні ідіоти Які черпають інформацію з педераційних ЗМІ Питання на засипку - а вони кого ліплять? Друге питання на засипку Вони взагалі збираються тут жити ,чи створюють плацдарм для життя своїх нащадків? У випадку з шапо - ні. Тому й не дивно що цей перекотиполе тягне сюди все з російських помийом В нього на підсвідомості забито Мама-доживає ,дітей відправив.сам втечу...і щоб мати можливість тим хто тут залишиться втикати пальці в очі з оповіданнями що він казав що все погано - то він і проводить життя проросійського корисного ідіота.
shapo написав:Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности
Геніальна життєва позиція!!! "критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности" - це потрібно поставити в рамочку.
Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи!