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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 чер, 2020 10:38
19yuriy91 написав: shapo написав:
У С. Глузмана до этого было интервью с Н. Влащенко где он сказал что если бы знал во что превратится Украина то не боролся бы с советской властью
советская власть сама себя, скорее то, и поборола
бороться надо было за путь, которым пойдёт страна после развала совка
к тому, шо мы щас маэмо Украину и привела перекрасившаяся советская власть + отсутствие опыта своей страны, комплекс несамостоятельности, второсортности, что ли.
Все верно и добавлю ментальность которая является положительной в том, что стране не грозит авторитаризм и диктатура, но с точки зрения построения государства отрицательна т. к. приверженность к анархии не способствует созданию таких институтов управления
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 29 чер, 2020 10:42
shapo написав: andrijk777 написав: shapo написав:
Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно
Що смішного? Що він був депутатом?
Нет, объективность такого "следователя" как Москаль
А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності?
Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 11:21
andrijk777 написав: shapo написав:
Нет, объективность такого "следователя" как Москаль
А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності?
Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно.
Не стыдно чушь транслировать? Вроде большой мальчик, а до сих пор верит что кого-то и вправду выбирает народ, а не тупо голосует за образ который слепили политологи и СМИ и который к реальности не имеет никакого отношения.
Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 29 чер, 2020 11:49
shapo написав:
за образ который слепили политологи и СМИ и который к реальности не имеет никакого отношения.
А ти значить своїм надуванням щік і хі-хі -ліпиш образ який має реалії?
1 Є Педераційні засоби масової інформації - вони заточені під росію і проти України.
Все що ліплять вони - Україні шкодить однозначно
2 Є Українські засоби масової інформації - які ПОВИННІ бути заточені під корисне для України, але на жаль вони заточені під користь для своїх власників,але..якщо їх власники є українцями ,то тим чи іншим боком.вони краще ліплять образи ніж педераційні ЗМІ
3 Є корисні ідіоти
Які черпають інформацію з педераційних ЗМІ
Питання на засипку - а вони кого ліплять?
Друге питання на засипку
Вони взагалі збираються тут жити ,чи створюють плацдарм для життя своїх нащадків?
У випадку з шапо - ні.
Тому й не дивно що цей перекотиполе тягне сюди все з російських помийом
В нього на підсвідомості забито
Мама-доживає ,дітей відправив.сам втечу...і щоб мати можливість тим хто тут залишиться втикати пальці в очі з оповіданнями що він казав що все погано - то він і проводить життя проросійського корисного ідіота.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 29 чер, 2020 12:32
shapo написав:
Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности
Геніальна життєва позиція!!! "критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности"
- це потрібно поставити в рамочку.
Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи!
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Додано: Пон 29 чер, 2020 14:08
andrijk777 написав: shapo написав:
Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности
Геніальна життєва позиція!!! "критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности"
- це потрібно поставити в рамочку.
Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи!
Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции
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shapo
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Додано: Пон 29 чер, 2020 15:02
shapo написав: Hotab написав:shapo
,
Ты что, решил что это кому-то интересно или ты таким образом решил самоутвердится сам будучи полным ничтожеством?
Интересно-интересно...Куда сильнее,чем рассуждения ничтожества Шапо,занимающегося клеветой Украины и искренне желающим ей исчезновения.
Ты там уже всех негров отбомбил, воин? А развалится Украина как раз может именно от таких "патриотов" как ты
Совок здох сам по собі, його патріоти, навіть, "не шатали".
Рулили комуняки Кравчук та Кучма, та комса. Дорулилися до олігархату і данєцкіх.
ВФЯ втік, а вертикаль влади, яка будувалася посипалась, "патріоти" цього разу, не дали завалитися державі.
Так хто винен в тому, що шапо погано без СРСР і "міцних господарників"?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 29 чер, 2020 15:23
shapo написав: andrijk777 написав: shapo написав:
Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности
Геніальна життєва позиція!!! "критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности"
- це потрібно поставити в рамочку.
Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи!
Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции
Да бред вы пишете постоянно.
Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!
Також у мене є логіка, а не тільки експеримент.
Довіряти потрібно фактам, а не "ощущениям"!
Візьміть наприклад Боїнг і проаналізуйте факти
. Проаналізуйте що писали російські СМІ. А я пам'ятаю що писали і говорили - що Боїнг збив винищувач. Великі російські експерти сходу беруть за основну версію - вигідну їм! Тепер вони погодились, що це Бук збив Боїнг. А чого це вони поміняли версію?
Які там у вас "ощущения"? Очевидно чому - після ретельного розслідування З ФАКТАМИ
нідерландські слідчі видали правдиву версію. І якби росіяни притримувались своєї - з них би сміявся весь світ. Тому що весь світ довіряє фактам і доказам, а не "ощущениям".
Але:
Якби не загинуло 300 іноземців --> не була б створена слідча комісія --> 100% фактів, що Боїнг збив Бук не було б --> такі як ви підтримали правдиву російську версію, тому що у вас такі "ощущения" --> перемогла б брехлива російська версія.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 15:28
Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:15
freeze написав:
Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).
ну им, украинцам, не угодишь
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