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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6365636663676368> Додано: Пон 29 чер, 2020 10:38 19yuriy91 написав: shapo написав: У С. Глузмана до этого было интервью с Н. Влащенко где он сказал что если бы знал во что превратится Украина то не боролся бы с советской властью У С. Глузмана до этого было интервью с Н. Влащенко где он сказал что если бы знал во что превратится Украина то не боролся бы с советской властью



советская власть сама себя, скорее то, и поборола

бороться надо было за путь, которым пойдёт страна после развала совка

к тому, шо мы щас маэмо Украину и привела перекрасившаяся советская власть + отсутствие опыта своей страны, комплекс несамостоятельности, второсортности, что ли. советская власть сама себя, скорее то, и поборолабороться надо было за путь, которым пойдёт страна после развала совкак тому, шо мы щас маэмо Украину и привела перекрасившаяся советская власть + отсутствие опыта своей страны, комплекс несамостоятельности, второсортности, что ли.

Все верно и добавлю ментальность которая является положительной в том, что стране не грозит авторитаризм и диктатура, но с точки зрения построения государства отрицательна т. к. приверженность к анархии не способствует созданию таких институтов управления Все верно и добавлю ментальность которая является положительной в том, что стране не грозит авторитаризм и диктатура, но с точки зрения построения государства отрицательна т. к. приверженность к анархии не способствует созданию таких институтов управления Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3725 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 10:42 shapo написав: andrijk777 написав: shapo написав: Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно Про Гену Москаля которого неплохо знаю совсем смешно

Що смішного? Що він був депутатом? Що смішного? Що він був депутатом?

Нет, объективность такого "следователя" как Москаль Нет, объективность такого "следователя" как Москаль

А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності?

Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно. А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності?Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно. andrijk777

Повідомлень: 2266 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 11:21 andrijk777 написав: shapo написав: Нет, объективность такого "следователя" как Москаль Нет, объективность такого "следователя" как Москаль

А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності?

Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно. А ruxpert.ru - це еталон об'єктивності?Ну ви реально кремлебот, називаючи російський ресурс ruxpert.ru - об'єктивним, а народного депутата України(обраного народом) - таким суб'єктивним, що аж смішно.





Не стыдно чушь транслировать? Вроде большой мальчик, а до сих пор верит что кого-то и вправду выбирает народ, а не тупо голосует за образ который слепили политологи и СМИ и который к реальности не имеет никакого отношения.

Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности Не стыдно чушь транслировать? Вроде большой мальчик, а до сих пор верит что кого-то и вправду выбирает народ, а не тупо голосует за образ который слепили политологи и СМИ и который к реальности не имеет никакого отношения.Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3725 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 11:49 shapo написав: за образ который слепили политологи и СМИ и который к реальности не имеет никакого отношения. за образ который слепили политологи и СМИ и который к реальности не имеет никакого отношения. А ти значить своїм надуванням щік і хі-хі -ліпиш образ який має реалії?

1 Є Педераційні засоби масової інформації - вони заточені під росію і проти України.

Все що ліплять вони - Україні шкодить однозначно

2 Є Українські засоби масової інформації - які ПОВИННІ бути заточені під корисне для України, але на жаль вони заточені під користь для своїх власників,але..якщо їх власники є українцями ,то тим чи іншим боком.вони краще ліплять образи ніж педераційні ЗМІ

3 Є корисні ідіоти

Які черпають інформацію з педераційних ЗМІ

Питання на засипку - а вони кого ліплять?

Друге питання на засипку

Вони взагалі збираються тут жити ,чи створюють плацдарм для життя своїх нащадків?

У випадку з шапо - ні.

Тому й не дивно що цей перекотиполе тягне сюди все з російських помийом

В нього на підсвідомості забито

Мама-доживає ,дітей відправив.сам втечу...і щоб мати можливість тим хто тут залишиться втикати пальці в очі з оповіданнями що він казав що все погано - то він і проводить життя проросійського корисного ідіота. А ти значить своїм надуванням щік і хі-хі -ліпиш образ який має реалії?1 Є Педераційні засоби масової інформації - вони заточені під росію і проти України.Все що ліплять вони - Україні шкодить однозначно2 Є Українські засоби масової інформації - які ПОВИННІ бути заточені під корисне для України, але на жаль вони заточені під користь для своїх власників,але..якщо їх власники є українцями ,то тим чи іншим боком.вони краще ліплять образи ніж педераційні ЗМІ3 Є корисні ідіотиЯкі черпають інформацію з педераційних ЗМІПитання на засипку - а вони кого ліплять?Друге питання на засипкуВони взагалі збираються тут жити ,чи створюють плацдарм для життя своїх нащадків?У випадку з шапо - ні.Тому й не дивно що цей перекотиполе тягне сюди все з російських помийомВ нього на підсвідомості забитоМама-доживає ,дітей відправив.сам втечу...і щоб мати можливість тим хто тут залишиться втикати пальці в очі з оповіданнями що він казав що все погано - то він і проводить життя проросійського корисного ідіота. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23165 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 12:32 shapo написав: Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности

Геніальна життєва позиція!!! "критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности" - це потрібно поставити в рамочку.



Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи! Геніальна життєва позиція!!!- це потрібно поставити в рамочку.Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи! andrijk777

Повідомлень: 2266 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 14:08 andrijk777 написав: shapo написав: Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности

Геніальна життєва позиція!!! "критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности" - це потрібно поставити в рамочку.



Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи! Геніальна життєва позиція!!!- це потрібно поставити в рамочку.Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи!

Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции shapo Повідомлень: 3725 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 15:02 shapo написав: Hotab написав: shapo ,

Ты что, решил что это кому-то интересно или ты таким образом решил самоутвердится сам будучи полным ничтожеством?



Интересно-интересно...Куда сильнее,чем рассуждения ничтожества Шапо,занимающегося клеветой Украины и искренне желающим ей исчезновения. Интересно-интересно...Куда сильнее,чем рассуждения ничтожества Шапо,занимающегося клеветой Украины и искренне желающим ей исчезновения.



Ты там уже всех негров отбомбил, воин? А развалится Украина как раз может именно от таких "патриотов" как ты Ты там уже всех негров отбомбил, воин? А развалится Украина как раз может именно от таких "патриотов" как ты

Совок здох сам по собі, його патріоти, навіть, "не шатали".

Рулили комуняки Кравчук та Кучма, та комса. Дорулилися до олігархату і данєцкіх.

ВФЯ втік, а вертикаль влади, яка будувалася посипалась, "патріоти" цього разу, не дали завалитися державі.



Так хто винен в тому, що шапо погано без СРСР і "міцних господарників"? Совок здох сам по собі, його патріоти, навіть, "не шатали".Рулили комуняки Кравчук та Кучма, та комса. Дорулилися до олігархату і данєцкіх.ВФЯ втік, а вертикаль влади, яка будувалася посипалась, "патріоти" цього разу, не дали завалитися державі.Так хто винен в тому, що шапо погано без СРСР і "міцних господарників"? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20016 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1116 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 15:23 shapo написав: andrijk777 написав: shapo написав: Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности. Или если будет домен ua и порохоботские сми, то это что, правда? После последних событий в США не осталось веры даже их хваленным раскрученным СМИ также погрязшим в вранье или как минимум замалчивании реальности

Геніальна життєва позиція!!! "критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности" - це потрібно поставити в рамочку.



Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи! Геніальна життєва позиція!!!- це потрібно поставити в рамочку.Якщо я є, наприклад, адепт плоскої Землі, то я не повинен шукати якихось фактів і доказів. Я повинен знайти сайт плоскоземельників(а таких вдосталь) і читати їх докази(а таких також вдосталь). А докази що Земля - куля, можна просто ігнорувати. "это что, правда?". Також потрібно читати і поширювати компромат на "адептів шароподібної Землі", говорити що вони "погрязли в вранье или как минимум замалчивании реальности". І все. Земля стане плоска! Ура, товарищи!

Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции

Да бред вы пишете постоянно.

Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.

Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто! Також у мене є логіка, а не тільки експеримент.

Довіряти потрібно фактам, а не "ощущениям"!

Візьміть наприклад Боїнг і проаналізуйте факти. Проаналізуйте що писали російські СМІ. А я пам'ятаю що писали і говорили - що Боїнг збив винищувач. Великі російські експерти сходу беруть за основну версію - вигідну їм! Тепер вони погодились, що це Бук збив Боїнг. А чого це вони поміняли версію? Які там у вас "ощущения"? Очевидно чому - після ретельного розслідування З ФАКТАМИ нідерландські слідчі видали правдиву версію. І якби росіяни притримувались своєї - з них би сміявся весь світ. Тому що весь світ довіряє фактам і доказам, а не "ощущениям".

Але:

Якби не загинуло 300 іноземців --> не була б створена слідча комісія --> 100% фактів, що Боїнг збив Бук не було б --> такі як ви підтримали правдиву російську версію, тому що у вас такі "ощущения" --> перемогла б брехлива російська версія. Да бред вы пишете постоянно.Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.Також у мене є логіка, а не тільки експеримент.Довіряти потрібно фактам, а не "ощущениям"!Візьміть наприклад Боїнг і проаналізуйте. Проаналізуйте що писали російські СМІ. А я пам'ятаю що писали і говорили - що Боїнг збив винищувач. Великі російські експерти сходу беруть за основну версію - вигідну їм! Тепер вони погодились, що це Бук збив Боїнг.Які там у вас "ощущения"? Очевидно чому - після ретельного розслідуваннянідерландські слідчі видали правдиву версію. І якби росіяни притримувались своєї - з них би сміявся весь світ. Тому що весь світ довіряє фактам і доказам, а не "ощущениям".Але:Якби не загинуло 300 іноземців --> не була б створена слідча комісія --> 100% фактів, що Боїнг збив Бук не було б --> такі як ви підтримали правдиву російську версію, тому що у вас такі "ощущения" --> перемогла б брехлива російська версія. andrijk777

Повідомлень: 2266 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 15:28 Re: Політичні дискусії Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%). Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17432 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4267 раз. Подякували: 6872 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 16:15 freeze написав: Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%). Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

ну им, украинцам, не угодишь ну им, украинцам, не угодишь 19yuriy91 Повідомлень: 2856 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6365636663676368> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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