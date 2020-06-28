Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6365636663676368 Додано: Пон 29 чер, 2020 16:20 19yuriy91 написав: freeze написав: Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%). Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

ну им, украинцам, не угодишь ну им, украинцам, не угодишь

я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше... я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше... https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20016 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1116 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 16:28 flyman написав: 19yuriy91 написав: freeze написав: Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%). Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

ну им, украинцам, не угодишь ну им, украинцам, не угодишь

я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше... я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше...

думаю, судебная система - вне конкуренции думаю, судебная система - вне конкуренции 19yuriy91 Повідомлень: 2856 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 16:37 andrijk777 написав: shapo написав: Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции

Да бред вы пишете постоянно.

Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.

Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто! Також у мене є логіка, а не тільки експеримент.

Довіряти потрібно фактам, Да бред вы пишете постоянно.Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.Також у мене є логіка, а не тільки експеримент.Довіряти потрібно фактам,

Серьёзно?

На Нобелевку ещё не пробовали подавать такие "открытия" собственного глаза? У вас близорукость или дальнозоркость и берег турецкий из Одессы случайно ещё не видели, там ведь земля не сильно изгибается и волны невысокие?

А логика у вас какая, формальная, диалектическая математическая или своя глазная? Серьёзно?На Нобелевку ещё не пробовали подавать такие "открытия" собственного глаза? У вас близорукость или дальнозоркость и берег турецкий из Одессы случайно ещё не видели, там ведь земля не сильно изгибается и волны невысокие?А логика у вас какая, формальная, диалектическая математическая или своя глазная? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3725 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 16:42 flyman написав: shapo написав: Hotab написав: shapo



Интересно-интересно...Куда сильнее,чем рассуждения ничтожества Шапо,занимающегося клеветой Украины и искренне желающим ей исчезновения. Интересно-интересно...Куда сильнее,чем рассуждения ничтожества Шапо,занимающегося клеветой Украины и искренне желающим ей исчезновения.



Ты там уже всех негров отбомбил, воин? А развалится Украина как раз может именно от таких "патриотов" как ты Ты там уже всех негров отбомбил, воин? А развалится Украина как раз может именно от таких "патриотов" как ты

Совок здох сам по собі, його патріоти, навіть, "не шатали".

Рулили комуняки Кравчук та Кучма, та комса. Дорулилися до олігархату і данєцкіх.

ВФЯ втік, а вертикаль влади, яка будувалася посипалась, "патріоти" цього разу, не дали завалитися державі.



Так хто винен в тому, що шапо погано без СРСР і "міцних господарників"? Совок здох сам по собі, його патріоти, навіть, "не шатали".Рулили комуняки Кравчук та Кучма, та комса. Дорулилися до олігархату і данєцкіх.ВФЯ втік, а вертикаль влади, яка будувалася посипалась, "патріоти" цього разу, не дали завалитися державі.Так хто винен в тому, що шапо погано без СРСР і "міцних господарників"?





И к чему этот спич, "патриот" который не дал чему-то завалиться?

Про сравнение СССР и нынешней Украины С. Глузман сказал в интервью, а он не чета вам И к чему этот спич, "патриот" который не дал чему-то завалиться?Про сравнение СССР и нынешней Украины С. Глузман сказал в интервью, а он не чета вам Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3725 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6365636663676368 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор