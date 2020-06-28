Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).
ну им, украинцам, не угодишь
я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше...
freeze написав:Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).
ну им, украинцам, не угодишь
я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше...
shapo написав:Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции
Да бред вы пишете постоянно. Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку. Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто! Також у мене є логіка, а не тільки експеримент. Довіряти потрібно фактам,
Серьёзно? На Нобелевку ещё не пробовали подавать такие "открытия" собственного глаза? У вас близорукость или дальнозоркость и берег турецкий из Одессы случайно ещё не видели, там ведь земля не сильно изгибается и волны невысокие? А логика у вас какая, формальная, диалектическая математическая или своя глазная?
Интересно-интересно...Куда сильнее,чем рассуждения ничтожества Шапо,занимающегося клеветой Украины и искренне желающим ей исчезновения.
Ты там уже всех негров отбомбил, воин? А развалится Украина как раз может именно от таких "патриотов" как ты
Совок здох сам по собі, його патріоти, навіть, "не шатали". Рулили комуняки Кравчук та Кучма, та комса. Дорулилися до олігархату і данєцкіх. ВФЯ втік, а вертикаль влади, яка будувалася посипалась, "патріоти" цього разу, не дали завалитися державі.
Так хто винен в тому, що шапо погано без СРСР і "міцних господарників"?
И к чему этот спич, "патриот" который не дал чему-то завалиться? Про сравнение СССР и нынешней Украины С. Глузман сказал в интервью, а он не чета вам
Финские, норвежские и шведские наблюдатели за радиоактивной и ядерной безопасностью заявляют, что на этой неделе они зафиксировали небольшое количество изотопов в некоторых регионах Финляндии и южной Скандинавии По словам экспертов, всплески радиации могут указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции. Отмечается, что радиоактивные изотопы безвредны для человека.