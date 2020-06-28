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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6365636663676368
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:20

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

ну им, украинцам, не угодишь :D

я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:28

  flyman написав:
  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

ну им, украинцам, не угодишь :D

я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше...

думаю, судебная система - вне конкуренции
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:37

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции

Да бред вы пишете постоянно.
Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.
Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто! Також у мене є логіка, а не тільки експеримент.
Довіряти потрібно фактам,

Серьёзно?
На Нобелевку ещё не пробовали подавать такие "открытия" собственного глаза? У вас близорукость или дальнозоркость и берег турецкий из Одессы случайно ещё не видели, там ведь земля не сильно изгибается и волны невысокие?
А логика у вас какая, формальная, диалектическая математическая или своя глазная?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:42

  flyman написав:
  shapo написав:
  Hotab написав:shapo

Интересно-интересно...Куда сильнее,чем рассуждения ничтожества Шапо,занимающегося клеветой Украины и искренне желающим ей исчезновения. :lol:


Ты там уже всех негров отбомбил, воин? А развалится Украина как раз может именно от таких "патриотов" как ты

Совок здох сам по собі, його патріоти, навіть, "не шатали".
Рулили комуняки Кравчук та Кучма, та комса. Дорулилися до олігархату і данєцкіх.
ВФЯ втік, а вертикаль влади, яка будувалася посипалась, "патріоти" цього разу, не дали завалитися державі.

Так хто винен в тому, що шапо погано без СРСР і "міцних господарників"?



И к чему этот спич, "патриот" который не дал чему-то завалиться?
Про сравнение СССР и нынешней Украины С. Глузман сказал в интервью, а он не чета вам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:58

  shapo написав:Что касается российских или антироссийских СМИ, то тут критерий один - насколько транслируемая там инфа коррелирует с твоим представлением о реальности.

Только сперва тебе внедрили представления о "реальности", а потом ты, как наркоман, бегаешь по всему инету в поисках новой дозы "реальности" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:04

  shapo написав:Про сравнение СССР и нынешней Украины С. Глузман сказал в интервью, а он не чета вам

Вот тут я соглашусь, Глузман не чета flyman

flyman сохраняет здравомыслие, а отличии от Глузмана
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:27

Кратко. 2020-06-29

Кратко. 2020-06-29

1) Хроника войны России против Украины: июнь 2020 года

Сутки на Донбассе: один украинский боец погиб от обстрелов, еще трое ранены

Стало известно имя убитого оккупантами на Донбассе бойца

2) Европейские наблюдатели говорят, что из России "валит" радиоактивный ветер (карта)
Финские, норвежские и шведские наблюдатели за радиоактивной и ядерной безопасностью заявляют, что на этой неделе они зафиксировали небольшое количество изотопов в некоторых регионах Финляндии и южной Скандинавии
По словам экспертов, всплески радиации могут указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции. Отмечается, что радиоактивные изотопы безвредны для человека.

3) Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня – Волынец
Также шахтеры будут требовать увольнения с должности председателя профильного комитета Верховной Рады нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса и привлечения его к уголовной ответственности.

В Киеве будут протестовать шахтеры ДТЭК, а не государственных шахт - нардеп
По информации Геруса, основное количество шахтеров будет ехать с шахт ДТЭК, а именно "ДТЭК Добропольеуголь".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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