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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6366636763686369 Додано: Пон 29 чер, 2020 20:14 budivelnik написав: pesikot написав: Ты себя называешь строителем, кандИдатом, но базовых понятий не отдупляешь Ты себя называешь строителем, кандИдатом, но базовых понятий не отдупляешь Який він будівельник...це в нього прикриття-легенда...

Його основне завдання -натягати побільше лайна з раша-гімно-сайтів...

Ну і трошки від себе додати. Який він будівельник...це в нього прикриття-легенда...Його основне завдання -натягати побільше лайна з раша-гімно-сайтів...Ну і трошки від себе додати.



О, еще один "спец" по небоскребам подтянулся. О, еще один "спец" по небоскребам подтянулся. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3733 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 20:19 shapo написав: Бедняги строители и архитекторы 5 лет учатся на градостроительном факультете и специальности ВК , а тут провинциальный бухгалтер взял и на бочке все рассказал и о нормах осадках, и о проектировании ливневой канализации, и о градостроении. Маладца, жги дальше Бедняги строители и архитекторы 5 лет учатся на градостроительном факультете и специальности ВК , а тут провинциальный бухгалтер взял и на бочке все рассказал и о нормах осадках, и о проектировании ливневой канализации, и о градостроении. Маладца, жги дальше Я поясню тут присутнім

1 Жоден розрахунок в будівництві не береться за базовий, якщо у вхідних данних є різкий сплеск раз на 10-20-30 років.

Завжди візьмуть середньостатистичне+додатуть якийсь коефіцієнт запасу

2 Як приклад мого п1 - це падіння від снігового навантаження у різноманітних торгово-розважальних центрів...

Там для даху була прийняте навантаження в 400 кг/м2(не впевнений точно ,бо треба дивитись в конкретну конструкторську документацію) , а в умовах використання.була приписку

У випадку коли снігове навантаження перевищить цю величину - беріть лопати і скидайте вручну....

Ні поляки у Варшаві,ні москалики в Москві і пітері - цього не читали , а тому дочекались поки дахи не впадуть.

3 Так само і з теплом

Централізоване опалення включають коли середньодобова температура буде нижча 8 градусів на протязі трьох діб...



Але якщо буде мінус 10 після два рази плюс 9 - то ніхто ЦО не вмікне,хоча в старому житловому фонді відразу стане холодно.... Я поясню тут присутнім1 Жоден розрахунок в будівництві не береться за базовий, якщо у вхідних данних є різкий сплеск раз на 10-20-30 років.Завжди візьмуть середньостатистичне+додатуть якийсь коефіцієнт запасу2 Як приклад мого п1 - це падіння від снігового навантаження у різноманітних торгово-розважальних центрів...Там для даху була прийняте навантаження в 400 кг/м2(не впевнений точно ,бо треба дивитись в конкретну конструкторську документацію) , а в умовах використання.була припискуУ випадку коли снігове навантаження перевищить цю величину - беріть лопати і скидайте вручну....Ні поляки у Варшаві,ні москалики в Москві і пітері - цього не читали , а тому дочекались поки дахи не впадуть.3 Так само і з тепломЦентралізоване опалення включають коли середньодобова температура буде нижча 8 градусів на протязі трьох діб...Але якщо буде мінус 10 після два рази плюс 9 - то ніхто ЦО не вмікне,хоча в старому житловому фонді відразу стане холодно.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23173 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 20:21 shapo написав: budivelnik написав: pesikot написав: Ты себя называешь строителем, кандИдатом, но базовых понятий не отдупляешь Ты себя называешь строителем, кандИдатом, но базовых понятий не отдупляешь Який він будівельник...це в нього прикриття-легенда...

Його основне завдання -натягати побільше лайна з раша-гімно-сайтів...

Ну і трошки від себе додати. Який він будівельник...це в нього прикриття-легенда...Його основне завдання -натягати побільше лайна з раша-гімно-сайтів...Ну і трошки від себе додати. О, еще один "спец" по небоскребам подтянулся. О, еще один "спец" по небоскребам подтянулся. А при чому тут висотки - до каналізацій?

Якщо такий розумний - напиши

У скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?



Я думаю разів в 5, якщо не в 10 ...РАЗІВ, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів...

А що скажеш ти?

Як завжди зїдеш? А при чому тут висотки - до каналізацій?Якщо такий розумний - напишиУ скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів...А що скажеш ти?Як завжди зїдеш? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23173 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 20:33 економічна ефективність Просто додам

Стандартний інструмент дасть найбільше прибутку від свого використання.якщо використовується постійно і на 70% від своєї максимальної потужності.

Що таке зливна каналізація

Це система,яка в основній своїй масі повинна не допустити затоплення.... житлових ПРИМІЩЕНЬ

А житлові приміщення розташовуються на висоті...як правило+0,7 метра і вище від рівня землі.

Тепер уявіть

Пішов дощ,йде три години в тиждень нехай підряд( і це вже дуже велике значення навіть для такого дощовитого міста як Львів)...

Ясно що така непогода створить підтоплення 1% територій міста , і через 5 годин після дощу - підтоплення зникне..

От і виходить

Система працює 5 годин в рік з потужністю в 100%.але при цьому допускає підтоплення 1%...



Що будемо робити

Збільшувати потужність в 5 разів ( що збільшить ціну виготовлення в 20 разів) щоб недопустити підтоплення цього 1%?

Чи просто порахуємо

Раз в рік виплатимо (через страхові компанії) збитки від цього підтоплення? Чи заберемо в і так дефіцитного бюджету в 20-30 разів більше коштів(ніж розмір страховки) щоб не допустити підтоплення? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23173 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 20:38 Филарет собрался требовать от Константинополя еще один томос



Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украина должна отказаться от томоса об автокефалии ПЦУ и требовать от константинопольского патриарха Варфоломея другого томоса. Об этом он сказал в интервью «Апострофу«.



По его словам, выданный в 2019 году Украине томос не делает украинскую церковь автокефальной, а подчиняет ее Константинополю.



«Миро каждая церковь имеет право варить сама. На то она и автокефальная церковь. А если она не имеет своего миро, то это означает, что она не может ни детей крестить, ни освящать престолы. Дадут миро – можем, не дадут – не можем. Зависимость? Зависимость!», — сказал Филарет.



Он также подчеркнул, что церковные вопросы, которые требуют решения, должен рассматривать высший орган церкви – Поместный собор, однако в Томосе записано, что не Поместный собор будет рассматривать украинские вопросы, а Константинопольский Патриарх.



В связи с этим Филарет считает необходимым отказаться от Томоса с таким содержанием – Константинопольский Патриарх должен дать Украине такой Томос, который он дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской церквям.



«Если Вселенский Патриарх даст новый Томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью», — резюмировал он.



Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский проигнорировал годовщину получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.



https://inforesist.org/filaret-sobralsya-trebovat-ot-konstantinopolya-eshhe-odin-tomos/ Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11758 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6928 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 20:38 budivelnik написав: shapo написав: Бедняги строители и архитекторы 5 лет учатся на градостроительном факультете и специальности ВК , а тут провинциальный бухгалтер взял и на бочке все рассказал и о нормах осадках, и о проектировании ливневой канализации, и о градостроении. Маладца, жги дальше Бедняги строители и архитекторы 5 лет учатся на градостроительном факультете и специальности ВК , а тут провинциальный бухгалтер взял и на бочке все рассказал и о нормах осадках, и о проектировании ливневой канализации, и о градостроении. Маладца, жги дальше Я поясню тут присутнім

1 Жоден розрахунок в будівництві не береться за базовий, якщо у вхідних данних є різкий сплеск раз на 10-20-30 років.

Завжди візьмуть середньостатистичне+додатуть якийсь коефіцієнт запасу

2 Як приклад мого п1 - це падіння від снігового навантаження у різноманітних торгово-розважальних центрів...

Там для даху була прийняте навантаження в 400 кг/м2(не впевнений точно ,бо треба дивитись в конкретну конструкторську документацію) , а в умовах використання.була приписку

У випадку коли снігове навантаження перевищить цю величину - беріть лопати і скидайте вручну....

Ні поляки у Варшаві,ні москалики в Москві і пітері - цього не читали , а тому дочекались поки дахи не впадуть.

3 Так само і з теплом

Централізоване опалення включають коли середньодобова температура буде нижча 8 градусів на протязі трьох діб...



Але якщо буде мінус 10 після два рази плюс 9 - то ніхто ЦО не вмікне,хоча в старому житловому фонді відразу стане холодно.... Я поясню тут присутнім1 Жоден розрахунок в будівництві не береться за базовий, якщо у вхідних данних є різкий сплеск раз на 10-20-30 років.Завжди візьмуть середньостатистичне+додатуть якийсь коефіцієнт запасу2 Як приклад мого п1 - це падіння від снігового навантаження у різноманітних торгово-розважальних центрів...Там для даху була прийняте навантаження в 400 кг/м2(не впевнений точно ,бо треба дивитись в конкретну конструкторську документацію) , а в умовах використання.була припискуУ випадку коли снігове навантаження перевищить цю величину - беріть лопати і скидайте вручну....Ні поляки у Варшаві,ні москалики в Москві і пітері - цього не читали , а тому дочекались поки дахи не впадуть.3 Так само і з тепломЦентралізоване опалення включають коли середньодобова температура буде нижча 8 градусів на протязі трьох діб...Але якщо буде мінус 10 після два рази плюс 9 - то ніхто ЦО не вмікне,хоча в старому житловому фонді відразу стане холодно....



Ты бы уже окончательно не позорился когда пишешь такую ахинею.

Для начала открой ДБН который раньше назывался СНиПом "Нагрузки и воздействия" и посмотри хоть какие там бывают нагрузки,как они называются , а в дополнительной литературе еще и как их определяют.

Ты понятия не имеешь как проектируются здания и инженерные системы, включая ливневую канализацию и как проектируются в городе главные, второстепенные коллекторы, дождеприемники, как определяется и по каким коэффициентам и таблицам объем сбора ливневой воды с участка и бормочешь про какие-то коэффициенты запаса которые в нормах исчезли уже лет 50.

И покажи хоть один проект с такой припиской "чистить снег" - хочу посмотреть кто под ним подписался Ты бы уже окончательно не позорился когда пишешь такую ахинею.Для начала открой ДБН который раньше назывался СНиПом "Нагрузки и воздействия" и посмотри хоть какие там бывают нагрузки,как они называются , а в дополнительной литературе еще и как их определяют.Ты понятия не имеешь как проектируются здания и инженерные системы, включая ливневую канализацию и как проектируются в городе главные, второстепенные коллекторы, дождеприемники, как определяется и по каким коэффициентам и таблицам объем сбора ливневой воды с участка и бормочешь про какие-то коэффициенты запаса которые в нормах исчезли уже лет 50.И покажи хоть один проект с такой припиской "чистить снег" - хочу посмотреть кто под ним подписался Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3733 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 20:43 budivelnik написав: А при чому тут висотки - до каналізацій?

Якщо такий розумний - напиши

У скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?



Я думаю разів в 5, якщо не в 10 ...РАЗІВ, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів...

А що скажеш ти?

Як завжди зїдеш? А при чому тут висотки - до каналізацій?Якщо такий розумний - напишиУ скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів...А що скажеш ти?Як завжди зїдеш?



Я твои тупые влажные фантазии и бред о каких-то параметрах осадок за 100 лет и ливневках служащих аж 10-20 обсуждать не намерен,хватило высотного строительства. Я твои тупые влажные фантазии и бред о каких-то параметрах осадок за 100 лет и ливневках служащих аж 10-20 обсуждать не намерен,хватило высотного строительства. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3733 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 20:47 shapo написав: budivelnik написав: А при чому тут висотки - до каналізацій?

Якщо такий розумний - напиши

У скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?

Я думаю разів в 5, якщо не в 10 ...РАЗІВ, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів...

А що скажеш ти?

Як завжди зїдеш? А при чому тут висотки - до каналізацій?Якщо такий розумний - напишиУ скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів...А що скажеш ти?Як завжди зїдеш? Я твои тупые влажные фантазии и бред о каких-то параметрах осадок за 100 лет и ливневках служащих аж 10-20 обсуждать не намерен,хватило высотного строительства. Я твои тупые влажные фантазии и бред о каких-то параметрах осадок за 100 лет и ливневках служащих аж 10-20 обсуждать не намерен,хватило высотного строительства. Зверніть увагу

Цифр від опонента=нуль

А заплювати монітор слиною-любий студент з ольгіно в стані...

Але слина-слиною

А порівняти власний досвід у власній галузі з мною описаним алгоритмом-може будь-який фахівець хоч в якійсь(крім опльовування моніторів) галузі. Зверніть увагуЦифр від опонента=нульА заплювати монітор слиною-любий студент з ольгіно в стані...Але слина-слиноюА порівняти власний досвід у власній галузі з мною описаним алгоритмом-може будь-який фахівець хоч в якійсь(крім опльовування моніторів) галузі. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23173 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 чер, 2020 21:02 budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав: А при чому тут висотки - до каналізацій?

Якщо такий розумний - напиши

У скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?

Я думаю разів в 5, якщо не в 10 ...РАЗІВ, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів...

А що скажеш ти?

Як завжди зїдеш? А при чому тут висотки - до каналізацій?Якщо такий розумний - напишиУ скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів...А що скажеш ти?Як завжди зїдеш? Я твои тупые влажные фантазии и бред о каких-то параметрах осадок за 100 лет и ливневках служащих аж 10-20 обсуждать не намерен,хватило высотного строительства. Я твои тупые влажные фантазии и бред о каких-то параметрах осадок за 100 лет и ливневках служащих аж 10-20 обсуждать не намерен,хватило высотного строительства. Зверніть увагу

Цифр від опонента=нуль

А заплювати монітор слиною-любий студент з ольгіно в стані...

Але слина-слиною

А порівняти власний досвід у власній галузі з мною описаним алгоритмом-може будь-який фахівець хоч в якійсь(крім опльовування моніторів) галузі. Зверніть увагуЦифр від опонента=нульА заплювати монітор слиною-любий студент з ольгіно в стані...Але слина-слиноюА порівняти власний досвід у власній галузі з мною описаним алгоритмом-може будь-який фахівець хоч в якійсь(крім опльовування моніторів) галузі.



Какие цифры, та ахинея что ты тут привел о эксплуатации ливневки или определении количества осадков в регионе с площади?

Даже напорная ливневка должна служить не менее 50 лет, а насосы не менее 30. И применяется напорная только тогда когда нельзя создать уклон, применение напорной для увеличение диаметра редкий случай, играются другими способами.

Тащи скан проекта с надписью "чистить снег" - хочу посмотреть на твоих проектантов Какие цифры, та ахинея что ты тут привел о эксплуатации ливневки или определении количества осадков в регионе с площади?Даже напорная ливневка должна служить не менее 50 лет, а насосы не менее 30. И применяется напорная только тогда когда нельзя создать уклон, применение напорной для увеличение диаметра редкий случай, играются другими способами.Тащи скан проекта с надписью "чистить снег" - хочу посмотреть на твоих проектантов Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3733 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6366636763686369 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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