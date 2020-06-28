Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Бедняги строители и архитекторы 5 лет учатся на градостроительном факультете и специальности ВК , а тут провинциальный бухгалтер взял и на бочке все рассказал и о нормах осадках, и о проектировании ливневой канализации, и о градостроении. Маладца, жги дальше
Я поясню тут присутнім 1 Жоден розрахунок в будівництві не береться за базовий, якщо у вхідних данних є різкий сплеск раз на 10-20-30 років. Завжди візьмуть середньостатистичне+додатуть якийсь коефіцієнт запасу 2 Як приклад мого п1 - це падіння від снігового навантаження у різноманітних торгово-розважальних центрів... Там для даху була прийняте навантаження в 400 кг/м2(не впевнений точно ,бо треба дивитись в конкретну конструкторську документацію) , а в умовах використання.була приписку У випадку коли снігове навантаження перевищить цю величину - беріть лопати і скидайте вручну.... Ні поляки у Варшаві,ні москалики в Москві і пітері - цього не читали , а тому дочекались поки дахи не впадуть. 3 Так само і з теплом Централізоване опалення включають коли середньодобова температура буде нижча 8 градусів на протязі трьох діб...
Але якщо буде мінус 10 після два рази плюс 9 - то ніхто ЦО не вмікне,хоча в старому житловому фонді відразу стане холодно....
pesikot написав:Ты себя называешь строителем, кандИдатом, но базовых понятий не отдупляешь
Який він будівельник...це в нього прикриття-легенда... Його основне завдання -натягати побільше лайна з раша-гімно-сайтів... Ну і трошки від себе додати.
О, еще один "спец" по небоскребам подтянулся.
А при чому тут висотки - до каналізацій? Якщо такий розумний - напиши У скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?
Я думаю разів в 5, якщо не в 10 ...РАЗІВ, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів... А що скажеш ти? Як завжди зїдеш?
Просто додам Стандартний інструмент дасть найбільше прибутку від свого використання.якщо використовується постійно і на 70% від своєї максимальної потужності. Що таке зливна каналізація Це система,яка в основній своїй масі повинна не допустити затоплення.... житлових ПРИМІЩЕНЬ А житлові приміщення розташовуються на висоті...як правило+0,7 метра і вище від рівня землі. Тепер уявіть Пішов дощ,йде три години в тиждень нехай підряд( і це вже дуже велике значення навіть для такого дощовитого міста як Львів)... Ясно що така непогода створить підтоплення 1% територій міста , і через 5 годин після дощу - підтоплення зникне.. От і виходить Система працює 5 годин в рік з потужністю в 100%.але при цьому допускає підтоплення 1%...
Що будемо робити Збільшувати потужність в 5 разів ( що збільшить ціну виготовлення в 20 разів) щоб недопустити підтоплення цього 1%? Чи просто порахуємо Раз в рік виплатимо (через страхові компанії) збитки від цього підтоплення? Чи заберемо в і так дефіцитного бюджету в 20-30 разів більше коштів(ніж розмір страховки) щоб не допустити підтоплення?
Филарет собрался требовать от Константинополя еще один томос
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украина должна отказаться от томоса об автокефалии ПЦУ и требовать от константинопольского патриарха Варфоломея другого томоса. Об этом он сказал в интервью «Апострофу«.
По его словам, выданный в 2019 году Украине томос не делает украинскую церковь автокефальной, а подчиняет ее Константинополю.
«Миро каждая церковь имеет право варить сама. На то она и автокефальная церковь. А если она не имеет своего миро, то это означает, что она не может ни детей крестить, ни освящать престолы. Дадут миро – можем, не дадут – не можем. Зависимость? Зависимость!», — сказал Филарет.
Он также подчеркнул, что церковные вопросы, которые требуют решения, должен рассматривать высший орган церкви – Поместный собор, однако в Томосе записано, что не Поместный собор будет рассматривать украинские вопросы, а Константинопольский Патриарх.
В связи с этим Филарет считает необходимым отказаться от Томоса с таким содержанием – Константинопольский Патриарх должен дать Украине такой Томос, который он дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской церквям.
«Если Вселенский Патриарх даст новый Томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью», — резюмировал он.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский проигнорировал годовщину получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.
shapo написав:Бедняги строители и архитекторы 5 лет учатся на градостроительном факультете и специальности ВК , а тут провинциальный бухгалтер взял и на бочке все рассказал и о нормах осадках, и о проектировании ливневой канализации, и о градостроении. Маладца, жги дальше
Я поясню тут присутнім 1 Жоден розрахунок в будівництві не береться за базовий, якщо у вхідних данних є різкий сплеск раз на 10-20-30 років. Завжди візьмуть середньостатистичне+додатуть якийсь коефіцієнт запасу 2 Як приклад мого п1 - це падіння від снігового навантаження у різноманітних торгово-розважальних центрів... Там для даху була прийняте навантаження в 400 кг/м2(не впевнений точно ,бо треба дивитись в конкретну конструкторську документацію) , а в умовах використання.була приписку У випадку коли снігове навантаження перевищить цю величину - беріть лопати і скидайте вручну.... Ні поляки у Варшаві,ні москалики в Москві і пітері - цього не читали , а тому дочекались поки дахи не впадуть. 3 Так само і з теплом Централізоване опалення включають коли середньодобова температура буде нижча 8 градусів на протязі трьох діб...
Але якщо буде мінус 10 після два рази плюс 9 - то ніхто ЦО не вмікне,хоча в старому житловому фонді відразу стане холодно....
Ты бы уже окончательно не позорился когда пишешь такую ахинею. Для начала открой ДБН который раньше назывался СНиПом "Нагрузки и воздействия" и посмотри хоть какие там бывают нагрузки,как они называются , а в дополнительной литературе еще и как их определяют. Ты понятия не имеешь как проектируются здания и инженерные системы, включая ливневую канализацию и как проектируются в городе главные, второстепенные коллекторы, дождеприемники, как определяется и по каким коэффициентам и таблицам объем сбора ливневой воды с участка и бормочешь про какие-то коэффициенты запаса которые в нормах исчезли уже лет 50. И покажи хоть один проект с такой припиской "чистить снег" - хочу посмотреть кто под ним подписался
budivelnik написав:А при чому тут висотки - до каналізацій? Якщо такий розумний - напиши У скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років?
Я думаю разів в 5, якщо не в 10 ...РАЗІВ, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів... А що скажеш ти? Як завжди зїдеш?
Я твои тупые влажные фантазии и бред о каких-то параметрах осадок за 100 лет и ливневках служащих аж 10-20 обсуждать не намерен,хватило высотного строительства.
budivelnik написав:А при чому тут висотки - до каналізацій? Якщо такий розумний - напиши У скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років? Я думаю разів в 5, якщо не в 10 ...РАЗІВ, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів... А що скажеш ти? Як завжди зїдеш?
Я твои тупые влажные фантазии и бред о каких-то параметрах осадок за 100 лет и ливневках служащих аж 10-20 обсуждать не намерен,хватило высотного строительства.
Зверніть увагу Цифр від опонента=нуль А заплювати монітор слиною-любий студент з ольгіно в стані... Але слина-слиною А порівняти власний досвід у власній галузі з мною описаним алгоритмом-може будь-який фахівець хоч в якійсь(крім опльовування моніторів) галузі.
budivelnik написав:А при чому тут висотки - до каналізацій? Якщо такий розумний - напиши У скільки разів збільшиться вартість влаштування лівньовки порахованій по максимальному параметру осадів за 100 років, в порівнянні з лівньовкою розрахованою як середньостатистичне за 10-20 років? Я думаю разів в 5, якщо не в 10 ...РАЗІВ, бо перекрити збільшення осадів у 2 рази-простим збільшення перерізу водовідвідної системи - точно не вдасться.а в деяких випадках,потрібно буде задіювати й активні системи електронасосів... А що скажеш ти? Як завжди зїдеш?
Я твои тупые влажные фантазии и бред о каких-то параметрах осадок за 100 лет и ливневках служащих аж 10-20 обсуждать не намерен,хватило высотного строительства.
Зверніть увагу Цифр від опонента=нуль А заплювати монітор слиною-любий студент з ольгіно в стані... Але слина-слиною А порівняти власний досвід у власній галузі з мною описаним алгоритмом-може будь-який фахівець хоч в якійсь(крім опльовування моніторів) галузі.
Какие цифры, та ахинея что ты тут привел о эксплуатации ливневки или определении количества осадков в регионе с площади? Даже напорная ливневка должна служить не менее 50 лет, а насосы не менее 30. И применяется напорная только тогда когда нельзя создать уклон, применение напорной для увеличение диаметра редкий случай, играются другими способами. Тащи скан проекта с надписью "чистить снег" - хочу посмотреть на твоих проектантов