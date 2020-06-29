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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6365636663676368
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:20

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

ну им, украинцам, не угодишь :D

я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:28

  flyman написав:
  19yuriy91 написав:
  freeze написав:Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

ну им, украинцам, не угодишь :D

я думаю, що поліції, судам, банкам, і т.п. довіряє ще менше...

думаю, судебная система - вне конкуренции
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:37

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Не просто поставить в рамочку, а повторять эти слова с утра каждый день ибо все ваши знания о мире есть всего-навсего ваш предыдущий опыт начиная с пелёнок через школу и институт к работе ,и он очень скудный и часто не достоверный,и в абсолютном большинстве случаев - от физики и социологии до медицины и истории - не проверенный экспериментально лично вами и потому любым сторонним доказательствам вы можете только поверить или нет. Т. е. в конечном итоге опять взять на веру рассказывая что это истина в последней инстанции

Да бред вы пишете постоянно.
Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.
Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто! Також у мене є логіка, а не тільки експеримент.
Довіряти потрібно фактам,

Серьёзно?
На Нобелевку ещё не пробовали подавать такие "открытия" собственного глаза? У вас близорукость или дальнозоркость и берег турецкий из Одессы случайно ещё не видели, там ведь земля не сильно изгибается и волны невысокие?
А логика у вас какая, формальная, диалектическая математическая или своя глазная?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:27

Кратко. 2020-06-29

Кратко. 2020-06-29

1) Хроника войны России против Украины: июнь 2020 года

Сутки на Донбассе: один украинский боец погиб от обстрелов, еще трое ранены

Стало известно имя убитого оккупантами на Донбассе бойца

2) Европейские наблюдатели говорят, что из России "валит" радиоактивный ветер (карта)
Финские, норвежские и шведские наблюдатели за радиоактивной и ядерной безопасностью заявляют, что на этой неделе они зафиксировали небольшое количество изотопов в некоторых регионах Финляндии и южной Скандинавии
По словам экспертов, всплески радиации могут указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции. Отмечается, что радиоактивные изотопы безвредны для человека.

3) Шахтеры из разных регионов Украины начинают акцию протеста в Киеве с 30 июня – Волынец
Также шахтеры будут требовать увольнения с должности председателя профильного комитета Верховной Рады нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса и привлечения его к уголовной ответственности.

В Киеве будут протестовать шахтеры ДТЭК, а не государственных шахт - нардеп
По информации Геруса, основное количество шахтеров будет ехать с шахт ДТЭК, а именно "ДТЭК Добропольеуголь".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:07

Дополнение. 2020-06-29

Дополнение. 2020-06-29

1) Стихия добралась до востока: в Мариуполе ливень затопил улицы и городской транспорт (фото, видео)
Наверное тоже, где-то была бесконтрольная вырубка лесов.
Или всё-таки, вылилось столько дождя, что не помогло бы ничего.

2) Иран выдал ордер на арест Трампа и обратился за помощью в Интерпол - СМИ
Иранская прокуратура обратилась в Интерпол с требованием объявить Трампа в международный розыск за убийство в начале года генерала Касема Сулеймани.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:38

Филарет собрался требовать от Константинополя еще один томос

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украина должна отказаться от томоса об автокефалии ПЦУ и требовать от константинопольского патриарха Варфоломея другого томоса. Об этом он сказал в интервью «Апострофу«.

По его словам, выданный в 2019 году Украине томос не делает украинскую церковь автокефальной, а подчиняет ее Константинополю.

«Миро каждая церковь имеет право варить сама. На то она и автокефальная церковь. А если она не имеет своего миро, то это означает, что она не может ни детей крестить, ни освящать престолы. Дадут миро – можем, не дадут – не можем. Зависимость? Зависимость!», — сказал Филарет.

Он также подчеркнул, что церковные вопросы, которые требуют решения, должен рассматривать высший орган церкви – Поместный собор, однако в Томосе записано, что не Поместный собор будет рассматривать украинские вопросы, а Константинопольский Патриарх.

В связи с этим Филарет считает необходимым отказаться от Томоса с таким содержанием – Константинопольский Патриарх должен дать Украине такой Томос, который он дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской церквям.

«Если Вселенский Патриарх даст новый Томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью», — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский проигнорировал годовщину получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.


https://inforesist.org/filaret-sobralsya-trebovat-ot-konstantinopolya-eshhe-odin-tomos/
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 00:44

  Вкладчик1234 написав:Филарет собрался требовать от Константинополя еще один томос
Константинопольский Патриарх должен дать Украине такой Томос, который он дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской церквям.

«Если Вселенский Патриарх даст новый Томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью», — резюмировал он.

все вірно каже Філарет, фуфловий томос підсунув українцям Порошенко.
За цю правду кнуроботи вже зробили Філарета ворогом народу.
unicdima
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