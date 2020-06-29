Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украина должна отказаться от томоса об автокефалии ПЦУ и требовать от константинопольского патриарха Варфоломея другого томоса. Об этом он сказал в интервью «Апострофу«.



По его словам, выданный в 2019 году Украине томос не делает украинскую церковь автокефальной, а подчиняет ее Константинополю.



«Миро каждая церковь имеет право варить сама. На то она и автокефальная церковь. А если она не имеет своего миро, то это означает, что она не может ни детей крестить, ни освящать престолы. Дадут миро – можем, не дадут – не можем. Зависимость? Зависимость!», — сказал Филарет.



Он также подчеркнул, что церковные вопросы, которые требуют решения, должен рассматривать высший орган церкви – Поместный собор, однако в Томосе записано, что не Поместный собор будет рассматривать украинские вопросы, а Константинопольский Патриарх.



В связи с этим Филарет считает необходимым отказаться от Томоса с таким содержанием – Константинопольский Патриарх должен дать Украине такой Томос, который он дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской церквям.



«Если Вселенский Патриарх даст новый Томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью», — резюмировал он.



Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский проигнорировал годовщину получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.