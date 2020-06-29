Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту. Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется.
andrijk777 написав:Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку. Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!
Експериментально? Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив? Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?
Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км. Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум