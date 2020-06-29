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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6366636763686369
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:31

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Украина в тренде мировых тенденций, поэтому у нас видимо скоро появится партия "Women Power", или "Women Lives Matter"

А может зумеры просто изобрели свою Наталью Витренко с "тюнингом" :)

Видео:

https://t.me/stranaua/5965


Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту.
Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:59

  justit написав:
  andrijk777 написав:Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.
Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!


Експериментально?
Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?
Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?
:?


Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.
Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:19

Турчинов - голова штабу ЄС
Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора :D і шоколадного Петра :D :D ...
Вата почне підгорати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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