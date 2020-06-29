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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6366636763686369 Додано: Вів 30 чер, 2020 16:31 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Украина в тренде мировых тенденций, поэтому у нас видимо скоро появится партия "Women Power", или "Women Lives Matter"



А может зумеры просто изобрели свою Наталью Витренко с "тюнингом"



Видео:



https://t.me/stranaua/5965 Украина в тренде мировых тенденций, поэтому у нас видимо скоро появится партия "Women Power", или "Women Lives Matter"А может зумеры просто изобрели свою Наталью Витренко с "тюнингом"Видео:



Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту.

Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется. Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту.Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17451 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4271 раз. Подякували: 6877 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 16:59 justit написав: andrijk777 написав: Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.

Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!

Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.



Експериментально?

Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?

Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?

Експериментально?Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?



Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.

Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3735 З нами з: 29.05.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 17:19

Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора і шоколадного Петра ...

Вата почне підгорати. Турчинов - голова штабу ЄСЦе як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастораі шоколадного Петра...Вата почне підгорати. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23168 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6366636763686369 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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