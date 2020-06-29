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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6367636863696370>
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:31

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Украина в тренде мировых тенденций, поэтому у нас видимо скоро появится партия "Women Power", или "Women Lives Matter"

А может зумеры просто изобрели свою Наталью Витренко с "тюнингом" :)

Видео:

https://t.me/stranaua/5965


Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту.
Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:59

  justit написав:
  andrijk777 написав:Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку.
Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!


Експериментально?
Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив?
Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?
:?


Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.
Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:19

Турчинов - голова штабу ЄС
Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора :D і шоколадного Петра :D :D ...
Вата почне підгорати.
Аве-Пастор
Браво- Олексійович...

ПС
Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність
Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати
А з таким тандемом-майбутнього в них нема.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 30 чер, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:22

  shapo написав: Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.
Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум

Літак вночі видно ще далі, а в морського лайнера ілюмінація покруче буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:26

  lapay написав:
  shapo написав: Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.
Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум

Літак вночі видно ще далі, а в морського лайнера ілюмінація покруче буде.

Я так и знал что тут уникумы собрались
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:28

  budivelnik написав:Турчинов - голова штабу ЄС
Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора :D і шоколадного Петра :D :D ...
Вата почне підгорати.
Аве-Пастор
Браво- Олексійович...

ПС
Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність
Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати
А з таким тандемом-майбутнього в них нема.

Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:45

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав: Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км.
Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум

Літак вночі видно ще далі, а в морського лайнера ілюмінація покруче буде.

Я так и знал что тут уникумы собрались

Які досі топчуть пласку землю і носять ярмолки з пейсами?
Пересічна людина цілком здатна розрізнити деталі великого човна на обрії, тим паче вночі, з ілюмінацією.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:51

  shapo написав:
  budivelnik написав:Турчинов - голова штабу ЄС
Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора :D і шоколадного Петра :D :D ...
Вата почне підгорати.
Аве-Пастор
Браво- Олексійович...

ПС
Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність
Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати
А з таким тандемом-майбутнього в них нема.

Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества

Политические зомби, или франкенштейны.
Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:15

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Украина в тренде мировых тенденций, поэтому у нас видимо скоро появится партия "Women Power", или "Women Lives Matter"

А может зумеры просто изобрели свою Наталью Витренко с "тюнингом" :)

Видео:

https://t.me/stranaua/5965


Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту.
Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется.

На тлі сучасної дегенерації держуправління навіть самі безперспективні комсомольські ватажки часів СРСР видаються взірцем порядності, розумових здібностей та управлінських талантів. Не кажучи про партійних... :?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:25

  Вкладчик1234 написав:Политические зомби, или франкенштейны.
Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами :)


як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головне :mrgreen: якісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете?
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