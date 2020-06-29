Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту. Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется.
andrijk777 написав:Коли я дивлюсь на корабель, який відпливає, він не перетворюється в точку. Корабель опускається вниз. Якби Земля була плоска корабель би перетворювався в точку. Це я провірив ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО і особисто!
Експериментально? Телескоп на тринозі, і чим далі корабель - тим нижче потрібно опускати об"єктив? Чи означає даний експеримент те, що полоса суші з точки зору корабля піднімається уверх?
Нет, он, скорее, всего смотрит с земли и при его росте 1.8м корабль, если бы был высотой тоже 1.8м, за счёт кривизны земли полностью исчезнет из вида через 5км. Но если высота корабля 30м и он смотрит с такой же высоты на суше, то корабль будет виден 19.5 км. Я таких дальнозорких без оптики не знаю хотя наверное, он и есть такой уникум
Турчинов - голова штабу ЄС Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора і шоколадного Петра ... Вата почне підгорати. Аве-Пастор Браво- Олексійович...
ПС Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати А з таким тандемом-майбутнього в них нема.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 30 чер, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Турчинов - голова штабу ЄС Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора і шоколадного Петра ... Вата почне підгорати. Аве-Пастор Браво- Олексійович...
ПС Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати А з таким тандемом-майбутнього в них нема.
Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества
budivelnik написав:Турчинов - голова штабу ЄС Це як на мене - супер-вдалий альянс кривавого Пастора і шоколадного Петра ... Вата почне підгорати. Аве-Пастор Браво- Олексійович...
ПС Це не глобус на висоту хвиль і кораблів натягувати - це реальна діяльність Я вже починаю переживати за АП Зеленського ,там стільки мімікрувавших..а їм же треба про майбутнє думати А з таким тандемом-майбутнього в них нема.
Нет у всех этих гавриков никакого политического будущего, секонд-хенд низкого качества
Политические зомби, или франкенштейны. Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами
Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту. Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется.
На тлі сучасної дегенерації держуправління навіть самі безперспективні комсомольські ватажки часів СРСР видаються взірцем порядності, розумових здібностей та управлінських талантів. Не кажучи про партійних...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Вкладчик1234 написав:Политические зомби, или франкенштейны. Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами
як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головне якісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете?