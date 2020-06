Додано: Вів 30 чер, 2020 18:15

freeze написав: Вкладчик1234 написав: Украина в тренде мировых тенденций, поэтому у нас видимо скоро появится партия "Women Power", или "Women Lives Matter"



А может зумеры просто изобрели свою Наталью Витренко с "тюнингом"



Видео:



Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту.

Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется. Это полный трэш конечно, эта тупая крутогрудая соросятина была на важном посту.Пока всю эту малограмотную тупость Джорджа, которую он как кукушка рассовал во все органы власти, не вычистят из власти, дело не сдвинется.

На тлі сучасної дегенерації держуправління навіть самі безперспективні комсомольські ватажки часів СРСР видаються взірцем порядності, розумових здібностей та управлінських талантів. Не кажучи про партійних... На тлі сучасної дегенерації держуправління навіть самі безперспективні комсомольські ватажки часів СРСР видаються взірцем порядності, розумових здібностей та управлінських талантів. Не кажучи про партійних...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell