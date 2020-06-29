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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6367636863696370
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:26

  freeze написав:Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:33

  wild.tomcat написав:
  Вкладчик1234 написав:Политические зомби, или франкенштейны.
Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами :)


як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головне :mrgreen: якісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете?


Меня лично он не торканул, но торканул достаточно много людей. И они имеют право голоса, и в какой-то мере определяют жизнь всей страны (и свою жизнь, и мою)

Поэтому, для того, чтобы знать куда движется страна, и куда она может двинуться, или куда её могут двинуть разного рода фанатики (хоть с томасами, хоть с кастрюлями, хоть в вышиванках, хоть голые) - в своих же личных интересах отслеживать происходящее в соседней "палате №6"
Украина - богатая страна!
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  #<1 ... 6367636863696370
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