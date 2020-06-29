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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6367636863696370 Додано: Вів 30 чер, 2020 18:26 freeze написав: Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%). Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц рухнула на 9% - свежий опрос КМИС. Теперь только 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае - 47%); 45% - не одобряют (в мае - 37%).

Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).

Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум). “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1269 З нами з: 07.10.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 чер, 2020 18:33 wild.tomcat написав: Вкладчик1234 написав: Политические зомби, или франкенштейны.

Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами Политические зомби, или франкенштейны.Хотя, хватает у нас всяких с "томосом головного мозга", которые за такое проголосуют. Не зря Турчинов держит приход какой-то баптистской церкви. Если там квартиры переписывают на "приход" - то проголосуют вообще с закрытыми глазами



як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головне якісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете? як вас той томос торканув не слабо. і не відпускає, що головнеякісь особисті образи на томос чи світогляд ваш зруйнував він? чи ще щось? спати від цього не можете?



Меня лично он не торканул, но торканул достаточно много людей. И они имеют право голоса, и в какой-то мере определяют жизнь всей страны (и свою жизнь, и мою)



Поэтому, для того, чтобы знать куда движется страна, и куда она может двинуться, или куда её могут двинуть разного рода фанатики (хоть с томасами, хоть с кастрюлями, хоть в вышиванках, хоть голые) - в своих же личных интересах отслеживать происходящее в соседней "палате №6" Меня лично он не торканул, но торканул достаточно много людей. И они имеют право голоса, и в какой-то мере определяют жизнь всей страны (и свою жизнь, и мою)Поэтому, для того, чтобы знать куда движется страна, и куда она может двинуться, или куда её могут двинуть разного рода фанатики (хоть с томасами, хоть с кастрюлями, хоть в вышиванках, хоть голые) - в своих же личных интересах отслеживать происходящее в соседней "палате №6" Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11774 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6928 раз. Подякували: 3131 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6367636863696370 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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