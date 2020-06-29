Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:26
Можна лише зауважити: "ЖріТЄ"... (ще декілька років, як мінімум).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:33
Меня лично он не торканул, но торканул достаточно много людей. И они имеют право голоса, и в какой-то мере определяют жизнь всей страны (и свою жизнь, и мою)
Поэтому, для того, чтобы знать куда движется страна, и куда она может двинуться, или куда её могут двинуть разного рода фанатики (хоть с томасами, хоть с кастрюлями, хоть в вышиванках, хоть голые) - в своих же личных интересах отслеживать происходящее в соседней "палате №6"
Украина - богатая страна!
Зараз переглядають цей форум: wild.tomcat і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|